https://ukraina.ru/20261009/gayki-zakrucheny-do-predela-ekspert-rasskazal-perezhivt-li-zelenskiy-etu-zimu-1083716730.html

"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму

"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму - 09.10.2026 Украина.ру

"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму

Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает своё недовольство в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-10-09T19:30

2026-10-09T19:30

2026-10-09T19:30

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Отвечая на вопрос о влиянии логистического и отопительного кризиса на устойчивость киевского режима, собеседник издания заявил, что Зеленский переживёт зиму, но ситуация на Украине будет накаляться.Перенджиев заявил, что вряд ли следует ожидать, что режим Зеленского в этот раз скинут. "Зиму он переживёт. И переживёт только потому, что система подавления народных выступлений поддерживается западными режимами", — пояснил он.По его словам, речь идёт не только о моральной поддержке. По некоторой информации, помимо военных миссий, в той же Польше есть и полицейские миссии, которые тоже оказывают содействие киевскому режиму.Эксперт подчеркнул, что гайки закручены почти до предела, и понятно, что они когда-то сломаются. "Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает своё недовольство через телефон в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения", — уточнил он.Перенджиев добавил, что давление со стороны киевского режима будет способствовать росту числа подпольщиков. "Но давление со стороны государственной системы будет способствовать тому, что будет расти количество подпольщиков и желающих перейти на сторону России", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.

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