"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму - 09.10.2026 Украина.ру
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"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму
"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму - 09.10.2026 Украина.ру
"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму
Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает своё недовольство в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-10-09T19:30
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Отвечая на вопрос о влиянии логистического и отопительного кризиса на устойчивость киевского режима, собеседник издания заявил, что Зеленский переживёт зиму, но ситуация на Украине будет накаляться.Перенджиев заявил, что вряд ли следует ожидать, что режим Зеленского в этот раз скинут. "Зиму он переживёт. И переживёт только потому, что система подавления народных выступлений поддерживается западными режимами", — пояснил он.По его словам, речь идёт не только о моральной поддержке. По некоторой информации, помимо военных миссий, в той же Польше есть и полицейские миссии, которые тоже оказывают содействие киевскому режиму.Эксперт подчеркнул, что гайки закручены почти до предела, и понятно, что они когда-то сломаются. "Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает своё недовольство через телефон в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения", — уточнил он.Перенджиев добавил, что давление со стороны киевского режима будет способствовать росту числа подпольщиков. "Но давление со стороны государственной системы будет способствовать тому, что будет расти количество подпольщиков и желающих перейти на сторону России", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму

19:30 09.10.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает своё недовольство в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Отвечая на вопрос о влиянии логистического и отопительного кризиса на устойчивость киевского режима, собеседник издания заявил, что Зеленский переживёт зиму, но ситуация на Украине будет накаляться.
Перенджиев заявил, что вряд ли следует ожидать, что режим Зеленского в этот раз скинут. "Зиму он переживёт. И переживёт только потому, что система подавления народных выступлений поддерживается западными режимами", — пояснил он.
По его словам, речь идёт не только о моральной поддержке. По некоторой информации, помимо военных миссий, в той же Польше есть и полицейские миссии, которые тоже оказывают содействие киевскому режиму.
Эксперт подчеркнул, что гайки закручены почти до предела, и понятно, что они когда-то сломаются. "Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает своё недовольство через телефон в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения", — уточнил он.
Перенджиев добавил, что давление со стороны киевского режима будет способствовать росту числа подпольщиков. "Но давление со стороны государственной системы будет способствовать тому, что будет расти количество подпольщиков и желающих перейти на сторону России", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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