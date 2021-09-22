В преддверии выборов немецкие политики балансируют между прагматическим интересом дружбы с Россией и американскими контролерами, а Евросоюз хочет заставить Россию «расчленить» «Северный поток — 2», считает политолог Сергей Марков

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

— В германской предвыборной гонке определились два фаворита — Олаф Шольц от Социал-демократической партии (СДПГ) и Армин Лашет от Христианско-демократического союза (ХДС). Как повлияют на немецко-российские отношения канцлер Шольц и канцлер Лашет?

— Они, или кто-то другой могут немного улучшить отношения. Меркель все-таки была достаточно критично настроена по отношению к России. Во-первых, она не воспользовалась предложением Владимира Путина о стратегическом союзе России и Европы. Во-вторых, она поддержала чудовищный, русофобский, антидемократический режим на Украине. Это оскорбление всех гуманистических европейских ценностей. Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

И, в целом, можно сказать, что время ее правления — это время упущенных возможностей. Отношения России и Европы, России и Германии характеризуются упущенными возможностями. Отношения в значительной степени деградировали, и это во многом ее вина.

Есть надежда, что другие — лидеры ХДС и СДПГ будут более позитивны. Здесь надо также отметить, что лидер СДПГ Шольц личностно и политически лучше, чем лидер ХДС Лашет. В рядах социал-демократической партии больше сторонников нормализации отношений с Россией.

Если будет сформирована коалиция во главе с ХДС, то туда войдут «зеленые». «Зеленые» в Германии уже давно не зеленые. Это во многом филиал демократической партии в США, и они занимают в этом качестве жесткую антироссийскую позицию. Характерно, что «зеленые» занимают антироссийскую позицию в полном противоречии с экологическими ценностями. С точки зрения экологии, газ — это очень хорошо. Но они выступают против российского газа. Это прежде всего проамериканская партия, связанная с демократической партией США.

Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

— Многие эксперты считают, что в случае избрания канцлером Шольца российско-германские отношения улучшатся. Тем не менее, в одном из последних интервью этот кандидат выступал за разработку новой архитектуры безопасности в Восточной Европе, и, в частности, сделал ряд сделал ряд резких заявлений по поводу воссоединения Крыма с Россией. Как вы думаете, это просто формальная «отмазка» для американцев или все-таки что-то большее?

— Во-первых, они действительно выступают против воссоединения Крыма с Россией. Это их действительная позиция. Во-вторых, они боятся, что последуют другие попытки перекроить границы. К тому же, есть еще один такой момент: немецкие политики боятся, что американцы их заблокируют. А они могут заблокировать. Как в свое время заблокировали ни за что бывшего главу МВФ Стросс-Кана.

Он должен был стать президентом. Они подсунули ему какую-то черную горничную, которую он якобы изнасиловал. Достаточно посмотреть на эту горничную. «Свят-свят-свят». То есть, была спецоперация американских спецслужб с целью заблокировать этому человеку возможность стать президентом Франции. И поэтому немецкие политики тоже очень боятся. Шольц сказал про Крым на всякий случай.

Германия допустила пересмотр договоренностей по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

— Как известно, «Северный поток — 2» достроен. А как результаты выборов повлияют на вопрос сертификации?

— Я думаю, никак. Он будет сертифицирован. Европейцы «Северный поток — 2» хотят обложить следующими ограничениями: делают такую систему, чтобы Россия все-таки продолжала платить деньги украинскому репрессивному режиму за прокачку газа, кроме того, они хотят, чтобы эксплуатировался этот газопровод не Газпромом.

По новой директиве добычей газа и его транспортировкой должны заниматься разные компании. Плюс, в соответствии с этими правилами, они будут добиваться чтобы другие, кроме Газпрома, производители могли транспортировать газ по этому газопроводу.

Честно говоря, при сертификации будет учитываться не ситуация с выборами, а ситуация с ценами на газ. В результате своей «очень умной» политики европейцы добились того, что газ стал стоить чуть ли не тысячу долларов за тысячу кубометров. Цены огромные на этот газ, и поэтому надо что-то делать. Надо как-то изменять эту политику, для этого хорошей предпосылкой послужит ускоренная сертификация российского газопровода.

— Как вы считаете, сможет ли новый германский канцлер принудить Украину к выполнению Минских договоренностей?

— Нет. Украина является оккупированной страной. Украина контролируется спецслужбами США и никаких возможностей повлиять на политику этой страны у Германии нет.

— И тогда последний вопрос: в связи с недавним дипломатическим скандалом между Францией и США, стоит ли ожидать сближения европейских партнеров — Франции и Германии?

Венесуэльский эксперт рассказал о победе, которую Россия и Германия одержали над США © скриншот видео Globovision Да, сближение Франции и Германии будет, но не надо преувеличивать дипломатический скандал. Он связан с тем, что через 7 месяцев будут выборы во Франции, и если Макрон не будет занимать более-менее жесткую позицию, то максимально раскручивать эту ситуацию будет его главный соперник Марин Ле Пен.

Поэтому сейчас он постарается как-то эту ситуацию отыграть назад. Его задачей было доказать, что он не американская марионетка — и все. Плюс 56 миллиардов евро — огромная сумма. Они найдут какие-то компромиссы, и ситуация сойдет на нет.

— То есть на европейскую армию нам надеяться не стоит.

— Нет-нет. Этот конфликт лишь еще одна капля. Но пока большого конфликта в евроатлантической среде не будет.