Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
— В германской предвыборной гонке определились два фаворита — Олаф Шольц от Социал-демократической партии (СДПГ) и Армин Лашет от Христианско-демократического союза (ХДС). Как повлияют на немецко-российские отношения канцлер Шольц и канцлер Лашет?
— Они, или кто-то другой могут немного улучшить отношения. Меркель все-таки была достаточно критично настроена по отношению к России. Во-первых, она не воспользовалась предложением Владимира Путина о стратегическом союзе России и Европы. Во-вторых, она поддержала чудовищный, русофобский, антидемократический режим на Украине. Это оскорбление всех гуманистических европейских ценностей.
И, в целом, можно сказать, что время ее правления — это время упущенных возможностей. Отношения России и Европы, России и Германии характеризуются упущенными возможностями. Отношения в значительной степени деградировали, и это во многом ее вина.
Есть надежда, что другие — лидеры ХДС и СДПГ будут более позитивны. Здесь надо также отметить, что лидер СДПГ Шольц личностно и политически лучше, чем лидер ХДС Лашет. В рядах социал-демократической партии больше сторонников нормализации отношений с Россией.
Если будет сформирована коалиция во главе с ХДС, то туда войдут «зеленые». «Зеленые» в Германии уже давно не зеленые. Это во многом филиал демократической партии в США, и они занимают в этом качестве жесткую антироссийскую позицию. Характерно, что «зеленые» занимают антироссийскую позицию в полном противоречии с экологическими ценностями. С точки зрения экологии, газ — это очень хорошо. Но они выступают против российского газа. Это прежде всего проамериканская партия, связанная с демократической партией США.
Если будет сформирована коалиция во главе с СДПГ, с большой вероятностью она тоже будет включать «зеленых», но она включает в себя также левых. А германские левые очень позитивно относятся к России. Поэтому нам, без сомнения, это выгодно. Оба кандидата неплохи, но социал-демократический кандидат, без сомнения, лучше.
— Многие эксперты считают, что в случае избрания канцлером Шольца российско-германские отношения улучшатся. Тем не менее, в одном из последних интервью этот кандидат выступал за разработку новой архитектуры безопасности в Восточной Европе, и, в частности, сделал ряд сделал ряд резких заявлений по поводу воссоединения Крыма с Россией. Как вы думаете, это просто формальная «отмазка» для американцев или все-таки что-то большее?
— Во-первых, они действительно выступают против воссоединения Крыма с Россией. Это их действительная позиция. Во-вторых, они боятся, что последуют другие попытки перекроить границы. К тому же, есть еще один такой момент: немецкие политики боятся, что американцы их заблокируют. А они могут заблокировать. Как в свое время заблокировали ни за что бывшего главу МВФ Стросс-Кана.
Он должен был стать президентом. Они подсунули ему какую-то черную горничную, которую он якобы изнасиловал. Достаточно посмотреть на эту горничную. «Свят-свят-свят». То есть, была спецоперация американских спецслужб с целью заблокировать этому человеку возможность стать президентом Франции. И поэтому немецкие политики тоже очень боятся. Шольц сказал про Крым на всякий случай.
У немцев позиция по России более консолидированная, постольку поскольку сотрудничество с Россией выгодно немецкой экономике. Что касается Крыма: не дай бог их заподозрят (в пророссийской позиции — ред.), любые позитивные подвижки должны быть крайне аккуратны. Это ситуация несочетания их реалий и какой-то формальной вещи.
— Как известно, «Северный поток — 2» достроен. А как результаты выборов повлияют на вопрос сертификации?
— Я думаю, никак. Он будет сертифицирован. Европейцы «Северный поток — 2» хотят обложить следующими ограничениями: делают такую систему, чтобы Россия все-таки продолжала платить деньги украинскому репрессивному режиму за прокачку газа, кроме того, они хотят, чтобы эксплуатировался этот газопровод не Газпромом.
По новой директиве добычей газа и его транспортировкой должны заниматься разные компании. Плюс, в соответствии с этими правилами, они будут добиваться чтобы другие, кроме Газпрома, производители могли транспортировать газ по этому газопроводу.
Честно говоря, при сертификации будет учитываться не ситуация с выборами, а ситуация с ценами на газ. В результате своей «очень умной» политики европейцы добились того, что газ стал стоить чуть ли не тысячу долларов за тысячу кубометров. Цены огромные на этот газ, и поэтому надо что-то делать. Надо как-то изменять эту политику, для этого хорошей предпосылкой послужит ускоренная сертификация российского газопровода.
— Как вы считаете, сможет ли новый германский канцлер принудить Украину к выполнению Минских договоренностей?
— Нет. Украина является оккупированной страной. Украина контролируется спецслужбами США и никаких возможностей повлиять на политику этой страны у Германии нет.
— И тогда последний вопрос: в связи с недавним дипломатическим скандалом между Францией и США, стоит ли ожидать сближения европейских партнеров — Франции и Германии?
— Да, сближение Франции и Германии будет, но не надо преувеличивать дипломатический скандал. Он связан с тем, что через 7 месяцев будут выборы во Франции, и если Макрон не будет занимать более-менее жесткую позицию, то максимально раскручивать эту ситуацию будет его главный соперник Марин Ле Пен.
Поэтому сейчас он постарается как-то эту ситуацию отыграть назад. Его задачей было доказать, что он не американская марионетка — и все. Плюс 56 миллиардов евро — огромная сумма. Они найдут какие-то компромиссы, и ситуация сойдет на нет.
— То есть на европейскую армию нам надеяться не стоит.
— Нет-нет. Этот конфликт лишь еще одна капля. Но пока большого конфликта в евроатлантической среде не будет.