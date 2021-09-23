В среду, 22 сентября, украинские СМИ сообщили, что из Наблюдательного совета госкомпании «Укрзализныця» уволили сразу четверых членов, которые обходились госбюджету недешево. Не продлили контракты одному из организаторов Евромайдана, журналисту Сергею Лещенко, Олегу Журавлеву, а также «варягам» - Шевки Аджунеру и Андреасу Матье

Решение об увольнении принял Кабмин еще в июне, но членам набсовета дали поработать за их космические зарплаты еще три месяца.

На фоне того, что «Укрзализныця» балансирует на грани коллапса, вагоны регулярно сходят с рельсов, а железнодорожники бастуют и увольняются, члены набсовета получали миллионы. Председатель набсовета, турецкий бизнесмен Шевки Аджунер получил, например, с сентября 2018 по апрель 2020 года 13,8 миллиона гривен (42 миллиона рублей) зарплаты, не считая бонусов и премий, которые наблюдательный совет сам себе выписывал якобы за качественную работу. «Укрзализныця» потратит на подбор топ-менеджеров около 4 млн гривен © Facebook, Укрзалізниця

Еще 20 миллионов гривен набсовет получил компенсаций. Собирался же он в среднем лишь дважды в месяц. По сути введение наблюдательных советов на украинских госпредприятиях предполагало создание своего рода высокооплачиваемых синекур для прозападных политиков и отставных чиновников, содержать которых должен был украинский налогоплательщик. В этом заключались так называемые реформы, которых от Украины постоянно требовали западные партнеры. В лучшем случае члены набсоветов ничего не делают и просто получают зарплаты. В худшем — активно участвуют в коррупционных схемах.

В прошлом году на фоне пандемии и локдауна на Украине попытались ограничить огромные зарплаты членам наблюдательных советов. Однако последовал окрик с Запада. Евросоюз поставил одним из условий получения новых кредитов — снятие этих ограничений. Из набсовета «Укрзализныци» тогда же уволился известный русофоб и сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд, назвав ограничения по зарплатам «атакой на хорошее управление».

«Хорошее управление» заключалось в том, что в апреле следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" признала работу наблюдательного совета и правления "Укрзализныци" неудовлетворительной.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн — до 58,3 млрд грн. Министерство финансов прогнозирует, что "Укрзализныця" будет убыточной в 2021 году и в последующие 3 года. Кто не работает, тот ест: «Укрзализныця» начислила миллионы гривен прогульщикам © Facebook, Укрзалізниця

При этом зарплаты многих рядовых сотрудников предприятия находятся на уровне 5000 грн (15 000 руб.). По этой причине за последние годы, как сообщало издание «Главком», уволились с предприятия 169 000 квалифицированных сотрудников. На этом фоне зарплаты наблюдательного совета выглядят издевательством над ними.

«Доходы членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу. Той, где дырявые поезда. Той, которая закрывает сортировочные станции и увольняет 70 тыс. железнодорожников. Той, которая на грани банкротства», — возмущалась депутат от президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк.

Депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина заявила 9 сентября, что «Укрзализныця» просто стала небезопасной из-за коррупции и непрофессионализма ее руководства.

«Состояние, в котором оказалось государственное предприятие "Укрзализныця", уже не позволяет ему в полной мере выполнять свои основные задачи. Это перевозки грузов, и это перевозки пассажиров. Наша следственная комиссия в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого положения "Укрзализныци". Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, не являющийся профессиональными, квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые потери государственном перевозчику… В результате инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии. В результате вопрос безопасности движения в Украине стал уже просто скорее чудом, чем правилом», — говорит депутат.

Также летом CНБО инициировал введение в компании временного управления, поскольку критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.

Сейчас же депутат от «Батькивщины» и член следственной комиссии по «Укрзализныце» Константин Бондарев несказанно рад увольнению членов набсовета, назвав их проходимцами.

«Наконец-то убрали этих проходимцев, которые были частью преступного сообщества, которое довело фактически "Укрзализныцю" до банкротства. Я надеюсь, что теперь Кабмин найдет приличных людей — украинцев, специалистов, которые смогут за короткий промежуток времени разработать план спасения этой компании, выхода из фактического банкротства, приведения в порядок, и мы увидим достойных людей», — заявил нардеп. Скандал на Украине: «Укрзализныця» отдала долг $131 млн российскому банку, хотя «могла и не платить» © Facebook, Укрзалізниця

Такая решимость уволить членов наблюдательного совета может быть обусловлена еще и срывом президентской программы «Большая стройка», на которой пытается пиариться глава государства. Как пишет Telegram-канал «Шептун», в сентябре возросло количество жалоб на УЗ, которая не в состоянии доставить цемент для строительства.

«Похоже, что Лещенко очень вовремя уволили из "Укрзализныци", потому что дела в компании идут все хуже и скоро на нее обрушится гнев президента. Нам стало известно, что УЗ не справляется с грузовыми перевозками и не выполняет собственный план. Вагонов под загрузку цемента там не дают совсем, а уже груженые вагоны по 2-3 суток стоят на подъездах к станциям, чтобы разгрузиться. Количество жалоб на УЗ со стороны заказчиков цемента выросло с 5 летом до 130 в сентябре, хотя месяц еще не закончился. А ведь основные заказчики цемента — участники программы «Большое строительство» от Зеленского», — пишет «Шептун».

Решение уволить набсовет «Укрзализныци» было принято еще 3 месяца назад, но до конца сентября, как сообщают источники издания «Обозреватель», украинское руководство вело переговоры с западными партнерами, которые должны были дать свое согласие на замену. И в этом заключается своеобразный апофеоз незалежности — руководство государства не может просто взять и уволить неэффективного топ-менеджера, который вгоняет компанию в убытки. «Укрзализныця» устроила показательное мытье поезда недовольному датчанину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

И за судьбу уволенных непрофессионалов можно тоже не беспокоиться. Они без своего куска хлеба из государственного бюджета не останутся. Все последние годы фактически происходит ротация «варягов» и организаторов Майдана с одной руководящей должности на другую. Скорее всего, мы вскоре увидим Сергея Лещенко и прочих уже бывших членов набсовета «Укрзализныци» в «Укоборонпроме» или «Укрпочте» с аналогичными зарплатами.