Украина теряет Донбасс и людей Донбасса просто потому, что нынешняя украинская власть не хочет, чтобы в составе Украины были люди, которые не считают Бандеру героем

Такую мысль высказал политолог Михаил Погребинский, комментируя участие сотен тысяч жителей непризнанных республик в выборах в Госдуму РФ.

Речь идёт не только о выборах и не только о жителях Донбасса, которые не приняли Майдан и действия майданной и постмайданной власти. Говоря о политике героизации Бандеры и Шухевича, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своём Telegram отмечал, что «героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины».

Политик подчеркнул, что это «гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада», цель которой — «расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить». По мнению Кивы, «пока Украина эту войну проиграла». Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН* © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Действительно, официальное возвеличивание бывшего лидера Организации украинских националистов (ОУН) Бандеры, в честь которого в Киеве проводят многотысячные шествия, показало доброй половине граждан страны, что у них с государством теперь разные герои. Вряд ли это можно считать положительным сигналом для государства.

Напомним: Степан Бандера (1909-1959) родился на территории Австро-Венгрии, закончил жизнь в Мюнхене. Подробно биографию кумира нынешней украинской власти рассматривает автор Украины.ру Евгений Антонюк.

Мы же здесь просто отметим, что с 1929 года Бандера участвовал в Организации украинских националистов (ОУН), с апреля 1941 года — возглавлял часть расколовшейся ОУН.

В июне 1941 года в оккупированном Львове соратники Бандеры провозгласили Украинское самостоятельное государство. Не так давно ЦРУ опубликовало рассекреченные ранее документы, в том числе перевод статьи из эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник» о Степане Бандере. В этой публикации говорится о том, что «за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков». Украинская игра абвера. ОУН* и немецкая разведка накануне Великой Отечественной войны © AP,

Об этой стороне деятельности бандеровцев на Украине сейчас вспоминать не любят. Сам же факт провозглашения самостоятельной державы даёт повод идеологам и пропагандистам украинской постмайданной власти настаивать на том, что Степан Бандера и бандеровцы враждовали как с красными, так и с коричневыми: не зря же немцы его арестовали в уже июле 41-го? Но это был странный арест. Бандера «сначала комфортно жил в Берлине, потом в двухкомнатной "камере" в Заксенгаузене, а конец войны встретил на вилле, принадлежащей гестапо», — пишет журналист Олег Хавич.

Он напоминает, что третий пункт бандеровского «Акта провозглашения Украинской Державы» гласил, что «восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации». Это, впрочем, на Гитлера впечатления не произвело, он приказал «растоптать тех, кто допустил это славянское свинство». Антифашист Степан Бандера? За что на самом деле 80 лет назад немцы арестовали лидера ОУН* © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Растоптали, но далеко не насмерть: например, Бандера в лагере Заксенгаузен питался в столовой команды СС, он и его сподвижники могли получать продуктовые посылки и деньги от родственников, могли покидать территорию лагеря…

«А 27 сентября 1944 года немцы и вовсе выпустили Бандеру и большинство украинских националистов из обеих ветвей ОУН* на волю», — отмечает Хавич.

Этому есть объяснения. По свидетельству полковника Штольце на Нюрнбергском процессе 25 декабря в 1945 года, «…По окончании войны с Польшей Германия усиленно готовилась к войне против Советского Союза и поэтому по линии Абвера проводились мероприятия по активизации подрывной деятельности (…). С этой целью был завербован известный украинский националист Бандера Степан, который в ходе войны был освобожден немцами из тюрьмы, куда был заключен польскими властями за участие в террористическом акте против руководителей польского правительства».

Таким образом, агента берегли на всякий случай. Рождение зверя. «Большой сбор» украинских националистов и создание ОУН* © Public domain

Берегли не зря. Впоследствии Бандера продолжал уже из эмиграции засылать в СССР активистов, хотя почти все они были захвачены или уничтожены при переходе границы, напоминает Евгений Антонюк. Постоянные провалы привели к тому, что вызрело недовольство лидером, «выделилась группа оппонентов во главе со Львом Ребетом, которые считали, что Бандера — упертый догматик, застрявший в довоенной эпохе и не понимающий, что времена изменились».

В 1957 году Ребет погиб при загадочных обстоятельствах, а в 1959 году погиб и Бандера (живший в Мюнхене под чужой фамилией).

«Два года спустя, незадолго до закрытия Берлинской стены, на берлинском КПП объявился человек, назвавшийся "агентом КГБ Сташинским". Он заявил, что лично устранил обоих. Его приговорили к 8 годам заключения, но отпустили через четыре с небольшим года, — пишет Евгений Антонюк. — После этого ему сделали пластическую операцию, дали новый паспорт — и он навеки исчез, словно его и не существовало».

Что касается Бандеры, точнее, его образа «борца за независимую Украину», то этот образ продолжает широко использовать, практически навязывать силой постмайданная власть на Украине уже и при Зеленском. Хотя укреплению единства граждан, достижению мира это явно не способствует, а совсем наоборот — ведёт к углублению раскола. Возможно, прав депутат Илья Кива.