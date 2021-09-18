На уходящей неделе в Шолоховском зале Союза писателей России Москве представили сборник фантастики «#ДонбассЖивёт». В эту книгу вошли 20 рассказов писателей из России и республик Донбасса. Эти рассказы нужны не только Донбассу, но и России

«Донбассу сейчас жизненно необходим «образ будущего», к которому нужно стремиться. Собственно, образ будущего необходим и России. И я рад, что эти образы совпадают. Наш сборник формирует эти образы — счастливого, процветающего Донбасса в составе великой и могущественной России. Осталось только идти к этому и не сворачивать с пути», — заявил на презентации 14 сентября глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

В Донецке презентация книги состоится чуть позже — 30 сентября в рамках третьего фестиваля фантастики «Звёзды над Донбассом».

Сам же сборник издан по результатам второго фестиваля «Звёзды над Донбассом». Название книги — «#ДонбассЖивёт» — это свидетельство того, что авторы приняли своеобразную эстафету. Ранее по итогам первого фестиваля «Звёзды над Донбассом» вышла книга «#ЖивиДонбасс».

В общем выпуск сборника фантастических рассказов о Донбассе стал уже доброй традицией. Те, кому в руки попал сборник «#ДонбассЖивёт» узнают не только о том, каким видят будущее писатели-фантасты, но и о потаённых мечтах донбассовцев. А также — о непростом настоящем и прошлом региона.

Важность маленьких шагов

Начинается сборник рассказом Виктора Глумова «Гниль». Кто-то отнесёт рассказ к фантастике, кто-то к фэнтези. Но это не важно. Гораздо важнее посыл рассказа. А он, если отбросить всю фантастическо-фэнтезийную составляющую крайне прост: «гниение» человека, его оскотинивание начинается не сразу и не вдруг. И касается оно не только самого человека, но и тех, кто его окружает. Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В рассказе высказано интересное предположение по поводу того, что же стало причиной Майдана в Киеве.

Подобную тему — внутренней эволюции или деградации героев так или иначе затрагивают и другие рассказы сборника. Например, «Чёрное счастье» Александра Громова, «Жар-Птица» Марии Семёновой и Анны Гуровой, «ДМБ» Михаила Савеличева и некоторые другие рассказы.

Кто ещё живёт в Донбассе

Многие россияне, особенно те, что помоложе, без труда могут рассказать, кто такие баньши и фейри, гоблины и эльфы. И чем те же эльфы отличаются от дроу. А вот когда речь заходит об отечественной «нечисти», то кроме лешего, водяного и домового никого, пожалуй, и не вспомнят. Разве что Бабу Ягу да Кощея Бессмертного. А вот жители Донбасса первым делом вспомнят о Шубине. Тонким ценителям и знатокам пива это имя знакомо: «Добрый Шубин» — так называлась торговая марка популярного в Донбассе на заре ХХI века пива.

Но если есть добрый Шубин, значит, где-то есть и злой? И что это вообще за Шубин такой? В Донбассе на эти вопросы ответят без труда. А вот тем, кто не знаком с мифологией края помогут рассказы «Дедушка добрый Шубин» Виктории Балашовой и Кирилла Судакова, и «Вергилий» снова на связи» Владислава Русакова.

Но живут в Донбассе и обычные домовые. Переживаниям и трагедии одного из них посвящён рассказ «Васенька» Алексея Гравицкого и Дарьи Зарубиной.

Впрочем, домовыми и Шубиными мифология современного Донбасса не исчерпывается. Одним из пронзительных граффити, появившимся в Донбассе в 2014 году, стало граффити ополченца с ангельскими крыльями за спиной. Этим ангелам-хранителям Донбасса посвящены рассказ «Мент» Сергея Волкова и «Не спи, Семёныч» Александра Контровича и самого молодого из авторов — Фаины Савенковой. Гумилёв против рептилоидов. Как фантасты оживили поэта, а он спас мир © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

А вот рассказ «Ба» Фалены Лысаковой посвящён уже совсем другим ангелам.

Глазами братьев наших меньших

Львиная доля опубликованных в сборнике рассказов пронизана горечью: горечью потерь и утрат. Но не только люди страдали и страдают от войны в Донбассе. Взглянуть на происходящее в регионе глазами братьев наших меньших помогут рассказы «Восемь жизней кошки» Анны Матвиенко и «Остановленный бег» Елены Хаецкой.

И пусть кошки и собаки не умеют говорить, но они умеют чувствовать. И, как и люди, страдать. А ещё — спасать «своих» людей.

Донбасс — кладовая сокровищ

Донбасс богат многим: залежами угля, металлов, природными красотами. Но главное богатство Донбасса — люди. И именно они, их находки и изобретения прославляли и будут прославлять регион в будущем. В этом не сомневаются писатели-фантасты. И пусть порой это произойдёт по воле случая, аномалии, как в рассказе Юрия Бурносова «Вот так номер» (являющемся к тому же своеобразным «приветом», «подмигиванием» коллегам), но в основном — благодаря стальной выдержке и воле, уму и доброте населяющих его людей.

Донецку — быть космической столицей, уверен Иар Эльтеррус в «Иди и помни», дончане пробурят землю до невиданных глубин, утверждает Владислав Русанов в уже упоминавшемся «Вергилии». Донецкие врачи смогут совершить прорыв и если не повернуть время вспять, то серьёзно его замедлить, утверждает Татьяна Столярова в «Скачи, Боливар, скачи». Ну а студенты из Донбасса и дроны украинские накажут, преодолев гравитацию Земли, утверждает Алексей Евтушенко в тяготении. Рузвельт не помог. Что на самом деле остановило Великую депрессию © commons.wikimedia.org, United States Library of Congress`s Prints and Photographs division

Кто-то мечтает и не столь дерзко. Так, Таисия Севрюкова в своём «Апельсиново-стальном» расскажет о будущем возрождённого Донецкого аэропорта. А точнее о том, какое место займёт аэропорт в жизни дончан.

А вот Ник Одинцов в «Точке зрения» расскажет и о людях, и об угле Донбасса, а точнее о том, как и почему он будет цениться на вес золота, а то и дороже.

Россия и Украина

Конечно, не обошлось в рассказах и без упоминания о России и Украине. К последней многие авторы относятся не с ненавистью, и даже не с презрением — с сожалением. Так относятся к бывшему члену семьи, который предал и продал родных, принёс им много горя. Но это не повод самому переставать быть человеком. Проблемы украино-донбасского взаимодействия так или иначе затрагивают многие упомянутые рассказы. Из неупомянутых нужно отметить рассказ Вадима Панова «Тоже люди».

При этом Панов один из весьма немногих, кто не забыл о нашем пандемийном настоящем. Тому, как украинцы и жители Донбасса будут взаимодействовать в непростых эпидемиологических условиях, и посвящён его рассказ. Впрочем, не только этому.

А вот рассказ Ивана Наумова «Она говорит» затрагивает болезненную проблему. Он — о «тоске беззащитных», о том, как на трагедии Донбасса наживаются различные негодяи, как тянут они все соки из республик. Но в конце концов и их ждёт расплата. Какая — узнают те, кто прочитает рассказ.

Если же говорить о России, то воссоединение Донбасса с ней, судя по рассказам, основная мечта как писателей-донбассцев, так и писателей-россиян. И хотя в Донбассе знают, что в РФ есть и те, кто ворчат «зачем нам Донбасс?» (один из таких людей — второстепенный герой рассказа «Точка зрения»), но в целом в Россию верят и ждут воссоединения с ней. Александр Кофман о втором фестивале фантастики «Звезды над Донбассом» в Донецке © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Подытоживая, следует указать и на недостатки. Их немного. Точнее — есть всего один недостаток. Но он — не вина ни авторов, ни составителей, ни организаторов фестиваля. На книжке красуется пальма Мерцалова и герб ДНР.

А ведь Донбасс — это ещё и Луганск и с его окрестностями. Впрочем, это вопрос уже к руководству ЛНР: плотнее общайтесь со своими коллегами-дончанами. И кто знает, может на следующем таком сборнике появится доменная печь с червлёным пламенем.