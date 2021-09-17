Своеобразной завершающей точкой в учениях вооруженных сил Союзного государства стал саммит глав государств ОДКБ, проходящий в Душанбе. Лидеры каждой из стран оборонного партнерства приехали со своим. Александр Лукашенко в своей речи, как бы обращался к тем, с кем у него сейчас конфликт, который он сам именует словом «война»

Украинский генерал опроверг заявления об опасности российско-белорусских учений © Министерство обороны Украины / Министерство обороны Украины / Перейти в фотобанк

Лукашенко объявил, что учения «Запад-2021» показали, что никто не посмеет безнаказанно посягать на Союзное государство. Не без вызова упрекнул НАТО в проведении гораздо большего количества учений у рубежей Белоруссии. Отчитал США, которые «неизвестно, что обороняют» в тысячах километров от Алабамщины. Наконец, Александр Григорьевич отодрал за уши молодого украинского президента, который «договорился до того, что на белорусско-российских учениях будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова».

Совершенно напрасно делает тот, кто пропускает это все мимо ушей, принимая за дежурные речи на скучном «паркете».

А имей сто друзей…

Саммит в Душанбе, где собрались главы МИД, минобороны и секретари по безопасности стран ОДКБ впервые обсуждает реальные, а не возможные вызовы странам-членам альянса.

Тревожные признаки и события случились со времени последней встречи. США и их союзники по НАТО бежали из Афганистана, прозападное марионеточное правительство пало еще до того, как последний оккупант покинул афганскую землю. В одной из самых нестабильных стран мира вновь воцарилось запрещенное в России военно-религиозное движение «Талибан».

День сурка: всего за месяц история Афганистана вернулась на 20 лет назад. Дворец Тадж-Бек в Кабуле, с момента, когда им овладела советская «Альфа», уже в пятый раз сменил владельцев. Тысячи, если не миллионы беженцев. На их пути бывший СССР, часть которых объединяет ОДКБ. В этом смысле Белоруссия ничем не отличается от Таджикистана или Казахстана. Афганские беженцы уже там, их там много, они бегут вслед за своими хозяевами, которые так неудачно пытались сделать из Афганистана Люксембург.

Бывшие хозяева, или, как они себя предпочитают называть, «союзники», отнюдь не хотят видеть младших партнеров с семьями на Елисейских полях. Они рассчитывали, что их будет фильтровать страна-член ОДКБ, Белоруссия, с которой было заключено соответствующее соглашение о реадмиссии. Но из-за санкций Минск приостановил выполнение договора. И теперь имеет конфликт на своих границах с участием военных по обе ее стороны. Будучи гордым, но маленьким государством, Белоруссия апеллирует к союзникам, в первую очередь к России. Демонстрацией того, что за спиной Минска Москва, должны были послужить, как саммит ОДКБ, так и учения армий Союзного государства «Запад-2021».

Военные игры

Россия готовится «проглотить» Белоруссию и окружает Киев - Климкин © МИД Украины Дмитрия Пескова, глава крупнейшего государства и спонсора ОДКБ, совершенно здоров, что позволило ему участвовать в саммите в режиме онлайн.

Ну, а накануне Владимир Владимирович имел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Григорьевичем. Главные темы беседы — итоги учений «Запад-2021», повестка предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, ситуация в Афганистане.

Логично предположить, что по праву личной дружбы, Путин оговорил с Лукашенко то, что последний озвучивал в Душанбе. И значит тезисы речи президента РБ — это то, с чем его российский коллега должен быть полностью согласен.

А заодно главы государств, партнеров по СГ поделились впечатлениями о завершающихся учениях «Запад-2021». В этом году они проходили при участии наибольшего количества войск и техники. И Путин, и Лукашенко лично посещали полигоны, где происходили военные игры. Военным было, что показать, и они показали. В Мулино, Нижегородской области в рамках учений «Запад-2021» сегодня впервые применили боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» в одном порядке с людьми. Роботы «Уран-9», вооруженные противотанковыми ракетными комплексами «Атака», реактивными пехотными огнеметами и 30-миллиметровыми автоматическими пушками и пулеметами ПКТМ, подавляли живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров. Роботы «Нерехта» задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений.

А еще были проведены крупнейшие выбросы воздушного десанта, в том числе ночные. Лукашенко, как главнокомандующий ВС Белоруссии лично наблюдал учения на полигоне «Обуз-Лесновский», где военные показали выучку и навыки ведения оборонительного боя, применения авиации, ракетных войск и артиллерии, высадку воздушного десанта.

Нужно сказать, что сам процесс учений был делом привычным и внимания обывателя не привлекающим. Другое дело, что политологи, обозреватели и журналисты знали, что Лукашенко использует этот повод, чтобы что-нибудь сказать. И он сказал.

Броня крепка, а танки быстры

То, что озвучил президент РБ на учениях «Запад-2021» вряд ли порадовало его бывших западных партнеров, а еще меньше «южных».

На правах победителя цветной революции, в полной форме главкома, Александр Лукашенко сообщил, что намерен потратить миллиард долларов на закупку российского оружия. Что на переговорах в Кремле обсуждались перспективы поставок комплексов ПВО C-400, что комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление. И, что, увы, «у нас добавилось южное направление», — сказал президент РБ.

Соседи с юга молча внимали, потому что ранее непризнанный ими президент заявил, что в Белоруссию из России в ближайшее время поставят «десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО». И вот, как раз С-400, которые США не раз призывали Минск не закупать, очень даже возможно, что разместят на границе с Украиной. Том самом «южным направлением».

С-400 не «Сатана», так что если Украина не имеет планов доказывать на территории РБ то, что ВСУ — лучшая армия Европы, то и бояться Киеву нечего. Но Минск уже готовится к выполнению поручения президента и главнокомандующего закрыть оборонными средствами 1200 километров границы с Украиной. И вопрос поставок РБ комплексов С-400 уже поручен министру обороны России. По словам Лукашенко системы ПВО поставят, с другими новейшими комплексами вооружений до 2025 года. «Другие» — это несколько десятков самолетов, вертолеты, тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-2» и проч. Точное количество все же неизвестно, но по словам главы РБ это «большие объемы».

Соседи с юга

Глава МИД назвал «идеальное слабое место» Украины © Facebook, Dmytro Kuleba

Правда эта «новость» оказалась фейком, неутомимая Джен Псаки опровергла эту информацию, как ложную. Впрочем, дыма без огня не бывает. Еще раньше Украина заявила, что закупает новые американские противотанковые «Джавелины» и турецкие БПЛА «Байрактар». После поездки президента Зеленского в США украинские власти надувают щеки и делают вид, что дело уже в шляпе.

Хотя, если припомнить историю поставок «Джавелинов», выяснится, что ВСУ не только не получили их в руки (они хранятся в Польше), но украинским военным вообще запретили использовать комплексы на линии фронта в Донбассе. Контракт на поставку второй партии Киев заключил с США в декабре 2019 года и получил в июне 2020-го. Остальное обещали до конца 2022 года. А 13 сентября стало известно о закупке Украиной 24-х турецких БПЛА «Bayraktar TB2». Сейчас в арсенале ВСУ есть 12 единиц. Новая партия утроит эту цифру.

В этом месте стоит отметить, что турецкие беспилотники — наступательное, а не оборонительное оружие. Были и учения. 13 сентября СБУ тренировались уничтожать условных диверсантов, которые планировали осуществить подрывы на Ровенской АЭС. Что это за злодеи не объяснялось, но тренинг проводился в Волынской области, поблизости от границы с Белоруссией. К счастью спецназ СБУ условно разгромил супостатов, и они условно удрали обратно в РБ. «Спасались бегством», — отметили в релизе. Беглецов условно поймали вблизи пункта пропуска «Прикладники».

Ну а совместные с НАТО учения для «сдерживания агрессора» еще впереди. Они состоятся с 22 по 30 сентября на всех полигонах Украины и в акваториях Чёрного и Азовского морей. Масштаб впечатляет.

Тревожные предчувствия

Обстановка, как видим, со стороны «украинских партнеров» крайне нездоровая. А если послушать, что озвучивает президент Зеленский, то и вовсе воинственная. Бывший «кварталовец» пугал войной с Россией, в это самое время его страна накачивается оружием НАТО, по всей стране проводила военные учения, никто не скрывает, с кем собираются воевать, если что.

Лукашенко не преувеличивает: объемы военных приготовлений НАТО и их партнеров убеждают в том, что они к чему-то готовятся. И процесс это не локальный, а общеевропейский. Если что, то Украину сметут первой, на то она и буферное государство. Но власти Украины, как безумные поднимают планку неадеквата уже не только в отношении РФ, но и против РБ. Даже украинские СМИ пишут, что, либо украинские власти уверены, что конфликта не будет, либо всерьез рассчитывают, что, как говорил классик, «заграница им поможет».

Иначе сложно объяснить, зачем Украина, не имея никаких гарантий от НАТО или США, продолжает поддерживать конфликт с Россией, а теперь еще и с Белоруссией.