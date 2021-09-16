На Украину продолжают прибывать беженцы из разоренного войнами Афганистана. С момента падения проамериканского режима в Кабуле, как говорит верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, страну покинули около 500 000 человек.

Десятки афганских беженцев застряли между Польшей и Белоруссией © REUTERS, Kai Pfaffenbach

«Мы должны найти возможность и получить помощь от Европейского союза, трастовых фондов… Мы можем им помочь, так как хотим, чтобы нам помогали», — заявила по этому поводу депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Иными словами, она говорит о гуманизме за чужой счет. Хотя гуманизмом вряд ли можно назвать помещение в тюрьмы без отопления и воды людей, не совершивших никакого преступления.

Советник главы Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в контактной группе на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе Алексей Арестович, комментируя планы по размещению беженцев, почувствовал себя буквально белым колонизатором.

«Если мы хотим в ЕС и НАТО, то это часть бремени белого человека. Пять тысяч мы точно выдержим за собственный госбюджет — это не Бог весть что», — рассказал Арестович в интервью Ukrlife.

На Украине действуют три миграционных центра, рассчитанные в общей сложности на 500 человек. И там уже содержится около 200 человек из других стран. Новый глава МВД Денис Монастырский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю разместить беженцев в недавно закрытых тюрьмах в Киевской области, мотивируя решение близостью центральных государственных учреждений. Но как оказалось у другого министерства на эти здания иные планы. Минюст планировал их продать и отдавать потенциальный куш не желает — земля под Киевом дорогая. Перед продажей в тюрьмах срезали даже трубы отопления, пытаясь урвать каждую копейку. Приватизация на Украине зачастую напоминает мародерство.

Шмыгаль оправдался за выделение помощи беженцам из Афганистана © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергей Старенький в деталях рассказывает, как идет борьба между министерствами за эти здания, а беженцы используются лишь как повод.

«Посмотрите, что творится в Ирпенском исправительном центре, его полностью растащили на металлолом. Если Минюст заявляет о том, что в Бучанской колонии уже нет отопления, значит, уже порезали и вывезли все трубы. Перед консерваций никакой инвентаризации имущества никто не проводил. Дело в том, что новый глава МВД настоятельно требует передать в распоряжение МВД земли Бучанской и Ирпенской колоний якобы для размещения Нацгвардии. Сейчас они просят передать колонии им "под беженцев". МВД просто хочет прибрать к рукам эти площади. Уверен, что там никто не будет размещать афганских беженцев. Денис Малюська же предложил другие колонии, он понимает, что если передать территорию колоний под Киевом на баланс МВД и Миграционной службы, то им быстро найдут применение и никакой Нацгвардии там не будет. Но главное, беженцы не признаны преступниками, они ни в чем не виноваты и размещать их в условиях, созданных специально для осужденных, это недопустимо. Это неправильно ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения украинского законодательства», — говорит Сергей Старенький.

Не желая отдавать другому ведомству здания под Киевом, Минюст предложил МВД использовать тюрьмы в Чернигове, Черкассах и Кременчуге, где коммуникации тоже отсутствуют. Министерство внутренних дел Украины обратилось к украинскому правительству с просьбой выделить более 500 млн гривен для содержания афганских беженцев, а это уже вызвало массу вопросов у внутренних переселенцев, которым государство годами обещало жилье и компенсации, но так и нашло средств.

На ремонт помещений в тюрьмах МВД просит 100 миллионов гривен, на зарплату 100 сотрудников — 280 миллионов в год, на питание беженцев — 90 миллионов и коммунальные услуги — 80 миллионов.

Депутат Максим Бужанский посчитал эти затраты слишком большими ради благорасположенности США.

«Полмиллиарда гривен, выжатых из среднего и мелкого бизнеса — это слишком большая сумма, для того, чтобы западные партнёры это как-то одобрили», — отметил нардеп.

Одесский журналист Юрий Ткачев возмущен, что за содержание беженцев ему придется фактически платить, как налогоплательщику, хотя их нынешнее положение — результат американской интервенции.

«Я не имею ничего против афганских беженцев. Но у меня вопрос: почему за их содержание должен платить я из своих налогов, а не правительство США, из-за действий которого эти беженцы вынуждены были покинуть свои дома? Не я вторгался в Ирак, не я устанавливал там марионеточное правительство, состоящее как на подбор из мудаков, воров и трусов. Не я наконец слил Афганистан «Талибану» (запрещённая в РФ организация — Ред.) в рамках каких-то подковерных договорняков. Но оплачивать банкет придется мне», — пишет Ткачев.

На данный момент из Афганистана прибыли 650 беженцев. Часть из них разместилась у своих соотечественников в Одессе и под Киевом. Миграционная служба Украины сообщила эвакуированным афганцам, что они могут просить убежища на Украине или уехать в третью страну. Известно, что каждому из них выдали 15-дневную визу, и за это время они должны либо написать заявление о предоставлении убежища, либо выбрать себе для переезда третью страну.

«Пусть валят домой». Украинские нацисты против афганских беженцев © antifashist.com Абдул Баяни рассказывает, что на практике им не выдают визы в третьи страны, а с посольством Афганистана нарушена система обмена информацией

По словам Абдула Баяни, на Украине сегодня живет свыше шести тысяч афганцев. Они начали прибывать сюда еще со времен вывода советских войск из Афганистана. Многие стали гражданами Украины. Часть имеют разрешение на временное проживание, у кого-то — статус беженца.

«Есть афганцы, которые здесь больше десяти лет, но до сих пор без каких-либо документов! А без них ни работы, ни образования, ни возможности выехать в третью страну», — говорит Абдул Баяни.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в борьбе МВД и Минюста за тюрьмы решил снять с себя ответственность и возложить ее на Верховную Раду, мотивируя отказ тем, что для финансирования необходимо корректировать бюджет. По сути же у киевских чиновников глаза загорелись от перспектив тройного отката: за содержание беженцев заплатит сначала украинский налогоплательщик, затем, как ожидается, Евросоюз и от США упадет какая-нибудь помощь. Конкретных бесправных беженцев при этом будут содержать в тюрьмах и в нечеловеческих условиях.

Фактически в Киеве усмотрели новую схему, как ублажить США и «подоить» Евросоюз. Впрочем, эту бизнес-модель, которая сводится к попрошайничеству денег у западных стран и содержанию людей на своей территории в жутких условиях, Киев освоил еще семь лет назад.