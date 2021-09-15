Защита российских граждан за рубежом и взвешенная политика на украинском направлении – вот две неотложные задачи, которые предстоит решить в ближайшее время России

Во вторник, 14 сентября, чешский суд арестовал гражданина России Александра Франчетти. Он активный участник событий «Крымской весны», был задержан 11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины.

В украинском ордере на арест Франчетти инкриминируется ряд статей, среди которых участие в госперевороте и участие в незаконных вооружённых формированиях. Если задержанный будет передан украинским властям, то ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сам Франчетти отвергает выдвинутые против него обвинения, называя их «шагом к фашизму». Защита россиянина намерена опротестовать решение суда об аресте, однако протест будет рассматриваться до 3 недель. Франчетти должен вернуться домой © Instagram, franchettialeksandr

Дело Франчетти — опаснейший прецедент. Чехия арестовывает российского гражданина и может выдать его Украине, где мужчину ожидают быстрый суд с ожидаемым приговором и жестокое наказание. Но чем может ответить Россия? Есть ли у неё эффективные механизмы, чтобы противодействовать фактической системе похищения её граждан? И каковы гарантии, что завтра по всему миру не начнут задерживать и арестовывать россиян?

Этот вопрос возник далеко не вчера — политическая обстановка в мире постоянно накаляется, а нападки «западных партнёров» на Россию не прекращаются. Очевидно, назрел и перезрел вопрос защиты прав россиян за рубежом. Нужен законопроект, который бы решил эту проблему.

Казалось бы: сейчас вышла на пик предвыборная кампания в Государственную Думу — выборы состоятся 17-19 сентября, сейчас самое время для претендующих на попадание в российский парламент партий зажечь сердца людей своими инициативами. Но нет, ни в одной предвыборной программе крупнейших политических сил — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За Правду», — нет предложений разработать подобный закон.

Немногим больше внимания в программах партий уделяется и Украине, власти которой при поддержке Запада с 2014 года усердно лепят из России коварного врага. Сегодня Украина — опасный противник, использующий любую возможность и какую-угодно мировую площадку для уколов и нанесения урона России.

Но что предлагают делать с этим опасным противником крупнейшие российские партии? «Единая Россия» и КПРФ этот вопрос не поднимают вовсе. ЛДПР подходит радикально, предлагая «вернуть все бывшие территории СССР, только через референдумы, мирно и без войн». «Зачем Путину Зеленский?» Бортник объяснил, почему не будет встречи президентов Украины и России © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Партия «Новые люди» намерена «расширить гуманитарный обмен с другими странами» — сформировать сеть российских международных НКО, ориентированных на участие в мировой гуманитарной повестке. Отдельно Украина не упоминается. В свою очередь «Яблоко» предлагает «прекратить вмешательства во внутренние дела Украины, Белоруссии и других государств на постсоветском пространстве, признание и уважение их государственного суверенитета и границ».

В программе «Справедливой России — За правду» особое внимание уделяется Донбассу. Как гласит идеология партия, «наши соотечественники на Донбассе, в ближнем и дальнем зарубежье имеют право сохранять культурные, экономические и гуманитарные связи с Россией, безопасно и достойно жить, открыто разговаривать на русском языке, передавать его своим детям, создавать единое с Россией образовательное пространство».

Отдельно подчёркивается, что Донбасс выстрадал свою независимость, а партия будет добиваться признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также на сайте «СР-ЗП» в качестве цели политсилы заявлено «возвращение Донбасса в состав России».

О чём говорит такое явно недостаточное внимание российских партий к Украине? Что страну по-прежнему не воспринимают всерьёз, предпочитая отмахиваться и продолжать уверять, что «в случае чего шапками закидаем?» Если так, то это крайне опасная и недальновидная позиция.

На Украине давно поняли и признали, что Россия никуда не денется и всегда будет рядом, и что действовать нужно, исходя из этого факта. А понимают ли в России, что и Украина никуда не денется? Что будет только укрепляться и продолжать искать возможностей, как бы побольнее ударить Россию? И если понимают, какими будут дальнейшие действия?

Очевидно, что России очень нужна взвешенная, трезвая политика на украинском направлении. Иначе ситуация с гражданами России за рубежом, интересами России во внешнем мире будут только ухудшаться. И при этом использовать для реализации этих целей будут Украину.