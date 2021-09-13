Социологическая служба служба «Рейтинг» представила результаты опроса, из которых явствует: хуже всего из мировых лидеров граждане Украины относятся к Владимиру Путину, что вполне отражает общую манеру тамошних официальных лиц заявлять, будто во всем происходящем на Украине виновата Россия, Кремль и Президент РФ

Согласно данным «Рейтинга», к Владимиру Путину негативно относятся 81% опрошенных (положительно 15%). Дружественные поставки нефтепродуктов и электроэнергии не помогли и президенту Белоруссии Александру Лукашенко (59% негативного отношения против 34% позитивного). Зато те, кто поставляет украинцам «демократию», оружие и пустые обещания на Украине в чести. Лучше всего относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% — положительно, 19% — отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% и 19% соответственно).

Привычка повторять, что во всем происходящем виновата Россия и лично Путин, даёт гражданам Украины возможность с чистой совестью добивать собственную страну, ибо сами по себе они ни в чем не виноваты. Вот, например, в том что Украина переживает жесточайший интеллектуальный и духовный кризис виновата — вы не поверите — Российская Федерация. Во всяком случае, об этом с трибуны Верховной Рады заявил нардеп и бывший руководитель института Нацпамяти Владимир Вятрович. Что не так с независимостью Украины? Глазное уравнение с тремя неизвестными © CC0, Pixabay

«Разрушительное влияние России и короновирусный локдаун привели к тому, что ассортимент и тиражи книг стремительно сокращаются. Десятки книжных магазинов закрылись», — сообщил Вятрович и подчеркнул, что речь идёт об интеллектуальной деградации украинского народа в целом: «Украинцы всё меньше читают. Речь идёт о прямой угрозе интеллектуальной деградации, которую могут остановить только неотложные и системные шаги в этом направлении».

Откровенно говоря, не совсем понятно, что так тревожит господина Вятровича, который самолично прикладывал титанические усилия для уничтожения интеллектуальной жизни страны. Если запрещать образование на родном для миллионов людей языке, выжигать неугодную властям историю, вводить бесчисленные цензурные запреты на книги и фильмы, то и результаты будут сродни гитлеровской «культуркампф» (весьма, кстати, лояльной по отношению к украинским писателям-коллаборационистам той эпохи). Гроздья гнева и протестов. Жизни украинских заробитчан тоже важны

Среди читающих людей Украины более 60% читают на русском языке, ещё около 20% двуязычны и лишь 20% читателей предпочитают литературу исключительно на держмове. 80% литературы на Украину всегда поступало из России, однако это не помешало майданным властям ввести дичайшие ограничения на русские и русскоязычные книги. Законом о тотальной украинизации (принятию которого Вятрович максимально содействовал) предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем названий книг должно быть на украинском языке, как и не менее 50% названий книг, которые продаются в магазинах или других местах распространения. Причем за нарушение закона предусмотрена ответственность в виде чудовищных штрафов — от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан.

С 2016 года более 4 тысяч раз киевские цензоры отказали во ввозе конкретных книг из РФ. «Таким образом, на Украину не дали ввезти почти полтора миллиона экземпляров антиукраинских изданий», — с гордостью сообщают в выполняющем цензурные обязанности Комитете по телевидению и радиовещанию. На Украине нет цензуры, но есть тотальный контроль над СМИ — Скачко © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, по инициативе Госкомтелерадио и специальным решением СНБО были введены санкции в отношении девяти российских издательств, «наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы», и это тоже почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории России. В результате возник острый дефицит специальной литературы, научных монографий, медицинских и технических справочников — о чем ещё в 2017 году предупреждал президент украинской Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Александр Афонин. Но забота о «возрождении национальной культуры» куда важнее желаний украинских читателей и профессиональных потребностей специалистов.

Правда быстро выяснилось, что отсеченные от русской культуры люди вовсе не бросились раскупать произведения местных патриотов. Вот писатель Андрей Кокотюха на акции украинских литераторов в поддержку насильственной украинизации (которая состоялась 23 июня нынешнего года возле выставочного центра «Арсенал» в Киеве) жаловался журналистам: «Как автор 84 книг я скажу — автор книг в Украине с того, что пишет книжки в Украине, жить не может. Он должен себе искать какие-то подработки. Всё почему? Потому что украинская книга нигде не продаётся, нигде не популяризируется… Настоящая книжная революция произойдет только при одном условии, если в каждом населенном пункте будет место, где будут продаваться книжки на украинском». Вот, оказывается, в чем рецепт истинной популярности!

Журналист Юрий Макаров (как сообщает «Политнавигатор», в бытность посла РФ на Украине Зурабова — ведущий российских «посольских вечеров») поддерживает Кокотюху: «Идет война на горячем фронте, война в информационном пространстве, война в области культуры, образования, телевидения и, безусловно, книги. Долой российского оккупанта с украинского рынка!».

И, конечно же, в творческой импотенции украинских писателей и издателей виноват всё тот же Путин! «Россияне издают свои книги не ради прибыли. Российские издательства не переживают — получат ли они прибыль, выйдут ли они на свою маржу прибыльности. Они выйдут, потому что им доплачивает Путин, потому что им доплачивает государство, — говорит писательница Тамара Гориха Зерня. — А наши книги должны соревноваться с ними со связанными руками». В ином случае все зачитывались бы трудами Тамары Гориха, прости Господи, Зерня.

Пока же рассказы приходится зачитывать вслух по государственному радио. Киевский историк Александр Каревин услышал подобный шедевр авторства вышеупомянутого Кокотюхи (как мы помним, создателя 84 книг): «Какой шедевр передавало вчера вечером Укрорадио! Спектакль по "ретророману" укропысьмэнныка с фамилией Кокотюха. Действие происходит в Галиции во время Первой мировой войны. Убили владельца типографии и обвинение в убийстве падает на сичевого стрельца. Ну, это, разумеется, для того, чтобы скомпрометировать украинских патриотов, героев войны, проливающих свою кровь в борьбе с российской агрессией. Далее в спектакле действуют три стороны. Украинские патриоты, хотя и имеющие некоторые недостатки, но не жалеющие жизней своих для Украины и потому достойные всяческого уважения (тут явная аналогия с "героями" АТО). Правящий режим, опирающийся на украинских патриотов, но равнодушный к их судьбам (в спектакле речь идёт про австрийский режим, но на кого тут намёк догадаться легко). И настоящий убийца, который, конечно же, оказывается российским агентом…». МИД РФ выразил протест украинскому поверенному из-за скандала с памятником Пушкину © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

А сколько хорошей литературы появилось вместо русских книг! Здесь и хвалебные биографии прогитлеровских коллаборационистов (вроде Бульбы-Боровца), и перевод на украинский «Истории дерьма» Флориана Вернера, и величественная история украинской нации — в частности, «Ода Ариям» львовского писателя Юрия Перетятко: «Украина — была первой и за тысячи лет заложила основы всех центров мировой цивилизации»; «50 тысяч лет до нашей эры, "божьи посланники" отобрали самую перспективную группу людей — неоантропов, красивых и совершенных "детей Божьих", которые жили в благодатном Дунайско-Днестровско-Днепровском междуречье»; «Украина подарила всему человечеству выпеченный хлеб, запряженного в телегу коня, сотни тысяч песен, банальные штаны и лавку, породила могучих Ариев, будущих основателей всех народов Белой расы: господ и первооткрывателей». Ну, хорошо же!

А священный язык украинцев, если верить Юрию Перетятко, лег в основу практически всех языков: «Сакральная Прамова, в наименее видоизмененном состоянии сбереглась именно в Украине и Индостане (санскрит), став впоследствии основой будущих индоевропейских языков». Но, увы, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным: «За все это получали украинцы опустошающие нашествия монгол, хазаров, московитов или иудо-большевистских комиссаров — последствия этноцидов, голодоморов или национальных унижений всем известны».

Следовательно, для возрождения самого древнего на земле украинского языка каждый уважающий себя гражданин должен отказаться от всего русского. «В первую очередь не соглашаться на российские версии музыки, интерфейса, — советует в эфире YouTube-канала «Ants network» администратор украинской «Википедии» Назар Токарь. — Если ты заходишь на какой-то интернет ресурс и видишь там выбор из разных языков — или английский, или русский, украинского нет, не выбирай русский, выбирай английский… Не нужно популяризировать русское, когда у тебя есть выбор между русской литературой и английской, научись читать на английском, развивайся. Мир не зациклен, условно говоря, на Достоевском или на русскоязычных произведениях Гоголя».

Зачем знать классическую литературу на родном языке, если становится манкуртом приятно и легко. Да и вообще: читать будущему сборщику клубники в принципе не обязательно — можно просто смотреть. Но даже в сфере кино ощущаются козни коварных московитов. Власти ежегодно выделяют на украинское патриотического кино по миллиарду гривен, однако зрители упорно не желают смотреть национальные киношедевры — в прокате украинские фильмы заработали в пять раз меньше, чем было потрачено на их производство. Виновато в том «вражеское» (читай, «московское») влияние. Что на самом деле стоит за увольнениями преподавателей-«украинофобов»? © Facebook/Евгения Бильченко / CC0, Pixabay

«Конечно, одним из основных вражеских информационных влияний является стереотипное представление о том, что украинский продукт является низшего качества, — заявила на пресс-конференции научная директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Анна Осипчук, — Стереотип есть, что это посредственность, провинциальность, неполноценность. И, конечно, он навязан, это непосредственно результат информационного влияния». И призвала к новым информационным ограничениям.

Вот известный актёр Богдан Бенюк жалуется на чрезмерно гордых русских в интервью шоумену Антону Мухарскому. «Это тянулось много лет и при СССР, чувство превосходства у них было и остаётся на сегодняшний день. И вот это чувство превосходства привело к этому конфликту, который сейчас есть, и войне, которая идёт, — находит причину истинную конфликта на Донбассе пан Бенюк, — Всегда проблема России — превосходство их, украинцы всегда это ощущали, и оно было».

Таким образом, слова секретаря СНБО Украины Данилова о переводе держмовы на западную латиницу надо рассматривать как эффективный способ европеизации украинского народонаселения и спасения его «гидности» от кириллицы заносчивых московитов.

А ещё Россия искони мучала украинцев, потому теперь они привычно прибедняются. В опубликованном 8 сентября интервью «Телеграфу» инвестбанкир Сергей Фурса сказал дословно следующее: «Я считаю, что сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но при этом наша стандартная проблема заключается в том, что наши сограждане очень любят прибедняться. Возможно это связано с раскулачиванием, Голодомором и другими историческими событиями». А грабительские коммунальные тарифы здесь ни при чем — можно их повышать дальше (что скоро будет сделано снова).

Итак. Никогда украинцы не жили так хорошо, как после Майдана (говорит Сергей Фурса), а кто не верит и желает против грабежа протестовать — тот истинный агент Кремля (сказал глава СБУ Иван Баканов в интервью РБК). «Речь идет о продуцировании фейков, искусственном инспирировании протестных настроений в различных сферах — будь-то тарифы, будь-то вопрос земельной реформы или что-либо другое», — отметил Баканов, и подчеркнул, что такого рода протесты Служба Безопасности Украины будет считать «пророссийскими».

В износе и недостаточном наполнении украинской газотранспортной системы тоже виновата Россия, как и в появлении резонансного сюжета американской телекомпании CNN, в котором рассказывалось о провалившейся авантюре украинских спецслужб по задержанию группы «вагнеровцев». «Вы знаете, кто был руководителем режиссерской группы CNN? Человек, который руководит офисом CNN в Москве», — многозначительно намекнул руководитель парламентской фракции партии «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Даже глава Запорожской облгосадминистрации, Александр Старух, и тот обвинил РФ в срыве курортного сезона на Азовском море — из-за обилия приплывших медуз. Видимо до постройки Крымского моста медузы были более политически сознательны и их регулярные нашествия не носили столь антигосударственного характера.

Есть люди, которые за свою профессиональную русофобию получают гранты и зарплаты — а есть люди, которые до сих пор верят в их слова. Помните, как после победы Евромайдана эти колоритные персонажи «из простого народа» хвастливо кричали, дескать, снесут любое правительство, если оно им не понравится. Но Владимир Путин лично плюнул им в борщи — и можно управлять украинцами дальше. Путин, прекрати!