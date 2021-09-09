Депутат от «Голоса» и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталия Пипа озаботилась чисткой «неправильных» вузовских преподавателей и направила запрос в Государственную службу качества образования

«Я не "полиция морали"… Я человек, который любит свою страну, язык, историю… Через несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык — блювота", что "языковой закон — лимфоузел на теле онкобольного американской колонии", а "Крым — это Россия"», — написала она в своем Facebook.

Удивительно, что на восьмом году войны с антифашистски настроенной частью украинского общества, на восьмом году националистической дискриминации и нарушающих равноправие граждан законов еще осталось кого зачищать. Пипа радостно сообщает об увольнении троих преподавателей — профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова Дениса Сытникова и заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ «Одесская юридическая академия» Сергея Шубина. «И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине

Госслужба качества образования дежурно отвечает Пипе, что «украинофобские высказывания» встретили решительное неприятие, не отвечают моральным принципам и убеждениям и прочее. В чем же дело по сути?

«Выражал симпатии георгиевским лентам»

Доктор наук Шубин «во время лекции по учебной дисциплине «Социально-политические процессы» у студентов I курса… проводил учебные занятия на русском языке, подчеркивал правомерность действий террористических организаций в Украине, выражал симпатии оккупантам и георгиевским лентам, утверждал, что ЛНР и ДНР не являются признанными террористическими организациями».

Преподавать на русском языке дискриминационный закон действительно запрещает, и, если бы чиновники были компетентными, на этом бы им и следовало остановиться. Но поскольку вчерашние комсорги сегодня стараются быть большими нацистами, чем Бандера, они делают глупости. Что такое «симпатии оккупантам», из текста непонятно, но, вероятно, речь идет о дружественном отношении к России и родной для миллионов граждан Украины русской культуре.

Так и есть, поскольку местные помойные СМИ пишут, что профессор Шубин «на своей странице в Facebook постит запрещенную коммунистическую символику и пропагандирует русский язык и культуру». Запрещенная символика — это разрешенный орден Победы, а пропаганда русского языка (никаким законом не запрещенная) — это надпись: «Мой родной язык русский». Кстати, даже не пропаганда, а констатация факта. А Конституция Украины вместе с Уголовным кодексом вроде как пока еще запрещают дискриминацию по языковому признаку, даже несмотря на дискриминационный закон о языке.

Касательно симпатии георгиевской ленте. Закон запрещает ее публично носить, а не выражать симпатии. Спрашивается, почему чиновники несут такую чушь. А потому, что эта чушь появилась в блоге убившего человека экс-правосека, а затем перебежавшего под крыло посольства США Сергея Стерненко. Именно ему «патриотичные» студенты (на деле обычные стукачи) прислали видеозаписи, на которых профессор Шубин на занятиях по «социально-политическим процессам» рассуждает о том, что «наденешь георгиевскую ленту — тебя посадят, а если это будут эсэсовские руны — тебе ничего не будет». Но ведь это чистая правда, практических подтверждений тому так много, что нет смысла их сейчас перечислять. И (о, ужас!) выпускница Ольга рассказала, что «профессор иногда не приходил на пары, мотивируя это тем, что отмечает российский праздник». Видимо, 9 Мая.

Насчет ДНР и ЛНР — отсутствие судебного решения по признанию их террористическими организациями стало уже притчей во языцех. Профессор снова констатировал факт — на Украине ДНР и ЛНР не террористы.

Странно, что чиновники не сослались на Стерненко там, где он рассказывает, как Шубин в одном из комментариев под своим постом на личной странице в Facebook написал: «Не язык, а блевота какая-то! Чем больше ее насильственно навязывают, тем сильнее уровень отторжения от ее использования». Потом профессор пояснил: «Я не имел в виду украинский язык, просто сказал, что вопрос о языке, когда начинают поднимать и навязывать, то в этом смысле вызывает отвращение у любого человека».

С другой стороны, правильно, что не сослались, так как выраженное в частном порядке частное мнение о политике властей не может преследоваться по закону. И даже прибежавшие по щелчку клиента посольства США Стерненко МВД с СБУ ничего противозаконного в действиях профессора не нашли. Пришлось выписать выговор за русский язык на занятиях и все.

«А как его уволить, на каких основаниях? Он завтра пойдет в суд и восстановится», — ответили представители вуза одному из местных СМИ. Правильно ответили, поскольку ни один, даже самый ангажированный, суд при наличии хорошего адвоката такое не пропустит.

«Ездит на отдых в Крым»

Что касается кандидата биологических наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского национального университета им. И.И. Мечникова Дениса Сытникова, Госслужба качества образования ответила нардепу Пипе так: «ОНУ… подтвердил, что трудовой контракт Сытникова Д. заканчивается 31 августа 2021 г. и преподаватель будет уволен».

То есть он не будет уволен, просто заканчивается контракт, который не продлят. Почему? Потому что снова нет законных оснований для увольнения. Из блога Стерненко (да, преследование доцента тоже с его подачи), который написал, что «коллаборационисты должны становиться известными, и о них постоянно надо напоминать», ясно, что Сытникова нужно травить, поскольку он «ездит на отдых в оккупированные Абхазию и Крым, а также публично называет полуостров территорией РФ».

Извините, но в «оккупированные» Абхазию и Крым ездить не запрещено (для такой езды Украина даже поставила таможню на Чонгаре), как не запрещено называть Крым территорией РФ. Призывать к отделению территорий по закону нельзя (и то есть нюансы), а констатировать факт можно. Автора этих строк судили в том числе за слова о том, что «Крым, согласно конституции РФ, является частью РФ», и оправдали — лингвистическая экспертиза не нашла здесь призыва к отделению. Точно также суд восстановил бы Сытникова, если бы его уволили за слова о статусе Крыма. Но его не уволили за это, у него просто закончился контракт. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Кстати, сам доцент Сытников имеет все основания обратиться в суд по поводу заголовков в местных помойных СМИ вроде «В одесском университете нашли преподавателя-сепаратиста». Хотелось бы приучить людей, почему-то считающих себя журналистами (а также сотрудников пресс-служб МВД и СБУ), к тому, что называть кого-либо преступником можно только после решения суда. Проблема в том, что такой иск предусматривает судебные заседания и прения сторон, т.е. в украинских условиях процесс будет тянуться годами и ни к чему не приведет.

Хотели ликвидировать преподавателя, а ликвидировали сами себя

Но самая интересная история «увольнения» у профессора НПУ им. М.И. Драгоманова Евгении Бильченко.

18 января этого года она на своей личной странице в Facebook назвала закон о тотальной украинизации «обыкновенным фашизмом», а Украину в ее нынешнем состоянии «онкобольной американской колонией».

Связанные с террористической нацистской организацией С14 студенты тут же написали донос ректору, а на страницу профессора Бильченко пришла целая ботоферма — без преувеличения тысячи хейтерских комментариев с угрозами полились в ее сторону и сторону ее защитников.

Ректор не нашел оснований для увольнения Бильченко, за что тут же попал на незаконный сайт «Миротворец». Тем временем на сайте университета появилось подписанное обладателем множества советских наград 80-летним профессором сообщение от профсоюза преподавателей, в котором Бильченко была названа «врагом Украины» и «врагом народа». Это снова из серии о том, как экс-комсорги пытаются быть бОльшими нацистами, чем Бандера.

А 25 января в университете была создана рабочая группа, которая… ничего не смогла предъявить Бильченко по поводу ее поста в Facebook, но зато выявила, что «значительная часть лекций студентам бакалавриата и магистратуры факультета философии и обществоведения, опубликованных на ее личном YouTube-канале, прочитаны ею на русском языке».

Это цитата из ответа Госслужбы качества образования нардепу Пипе. Действительно, придраться можно только к преподаванию на русском, все остальное раздувают исключительно националистические медиа, тем самым откровенно нарушая права тех людей, о которых они пишут.

Но есть одна небольшая проблема. Лекции на русском языке читались профессором Бильченко не студентам НПУ, а международной аудитории — студентам из разных стран, преподавателям и просто интересующимся — в частном порядке. Это не лекции в рамках программы университета, а личный блог ученого, который хочет поделиться с миром своими знаниями. Как, например, в соответствующих телепередачах делает это доктор Комаровский.

Поэтому хоть декан факультета и направил запрос в СБУ (увы, доносы — неотъемлемая часть жизни гуманитарной интеллигенции, что в советские времена, что сейчас), но дело дальше не пошло. Терроризм, шпионаж, госизмену, попытку захвата власти или призыв к нарушению территориальной целостности в частных лекциях по культурологии на русском языке вряд ли найдет даже СБУ.

Тем не менее Госслужба качества образования рапортует нардепу Пипе, что «с 20 сентября 2021 года… она (Бильченко. — Прим. автора) будет уволена с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии». И это правда. Но суть, как обычно, в деталях. Будет уволена с должности профессора кафедры, поскольку нет больше такой кафедры, оптимизирована. И другие работники будут уволены точно так же, хотя они никак не критиковали языковое законодательство и читали лекции исключительно на украинском языке. Бильченко объяснила, почему украинцы боятся признать разочарование в Майдане © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Еще в июле издание «Укринформ» поинтересовалось в пресс-службе университета, что происходит, и получило ответ:

«Ликвидация кафедры культурологии и философской антропологии, а также сокращение должности, которую занимает Бильченко на этой кафедре… произошло… вследствие пересмотра и обновления образовательных программ. Кроме того, Ученый совет решил ликвидировать кафедру теоретических основ информатики и кафедру методологии и международного образования. Персонально вопрос касательно профессора Евгении Бильченко не рассматривался».

Сотрудникам оптимизированных кафедр предложили альтернативные вакансии. Правда, без смеха на них это читать нельзя, но что есть, то есть: первый заместитель директора спорткомплекса, специалист спорткомплекса, уборщица, сторож спорткомплекса, водитель, рабочий общежития и рабочий спорткомплекса. Это все предлагается преподавателям философии в ранге от доцента до профессора.

Чем больше вузов, тем больше безработицы



Получается, что чиновники пишут липовые ответы депутатам-нацистам, депутаты-нацисты радуются увольнению «украинофобов», придворные СМИ празднуют очередную «пэрэмогу» над Путиным и ФСБ (хотя ее нет — никто не уволен за «украинофобию»), а тем временем вузы просто умирают.

И когда госпожа Пипа радуется, что студенты вернутся к учебе без «антиукраинских» преподавателей, она, видимо, не отдает себе отчет в том, что никуда студенты не вернутся. Потому что некуда. А некуда, потому что Украина — «онкобольная американская колония».

Еще в апреле стало известно о выделении Всемирным банком $200 млн на оптимизацию украинских вузов. Один из авторов проекта — «соросенок» из Киевской школы экономики Егор Стадный. Деньги будут истрачены на аудит, в результате которого часть вузов закроют, часть объединят, а оставшиеся заставят конкурировать друг с другом за крохи госфинансирования.

Это полная копия уничтожившей здравоохранение медреформы Супрун. В результате люди не получат более качественное образование, а будут отрезаны от самой возможности получить хоть какое-то. Министр образования Шкарлет анонсировал подписание соглашения с ВБ на осень и спрогнозировал сокращение численности вузов с находящихся в подчинении министерства со 140 до 80-85. Это очень мало, мало даже из расчета только на крупные города.

И вот началось. Из Одессы сообщают, что преподавателей из «Мечникова» и других учебных заведений массово переводят на полставки и предупреждают о готовящихся сокращениях, поскольку бюджет урезан более чем на 100 млн грн. Кто же будет продлевать контракт отдыхающему в Крыму доценту Сытникову, если в принципе нет денег и грядут сокращения? О закрытии трех кафедр в НПУ им. Драгоманова мы уже сказали.

«Направляя своих детей на получение высшего образования, мы заведомо плодим безработицу», — заявила пару лет назад начальник управления по предоставлению услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини, комментируя нехватку в экономике выпускников рабочих специальностей. В России, где гораздо больше людей и гораздо больше сохраненных промышленных предприятий, по последним данным, трудится 25-26 млн рабочих. Украине в ее нынешнем состоянии вряд ли нужно больше 5-6 млн. Что будет с остальными, думайте сами.