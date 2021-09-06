В рамках очередного этапа экономической реформы власти Украины объявили о намерении санкционировать резкое повышение стоимости товаров первой необходимости, а также услуг жилищно-коммунального хозяйства

Согласно официальной информации, уже к концу сентября нынешнего года цена на хлеб для жителей территории от Закарпатья до части Донбасса вырастет приблизительно в полтора раза, а куриные яйца, мясо и молоко в указанных регионах будут продаваться «по европейским ценовым канонам». Как утверждают независимые аналитики, подобный «социальный эксперимент» обречен на провал: многие украинцы, оказавшиеся на грани безработицы и нищеты, попросту не смогут платить по соответствующим счетам.

Лариса Кныш, бывшая учительница средней школы в Черниговской области, оказалась в странной ситуации. В ходе рейда, проведенного представителями местной налоговой инспекции в областном центре, она была задержана за незаконную торговлю. Пенсионерка пыталась реализовать на так называемом «стихийном рынке» сто килограммов яблок. Женщину доставили в ближайший пункт полиции, где стражи порядка сказали ей буквально следующее: «Оставьте яблоки себе, засушите их или сварите из них компот — эту зиму (речь идет о зимнем периоде 2021 — 2022 годов, — Ред.) переживут не все». Ларису Константиновну оштрафовали на 64 гривны (около 250 рублей) и отправили восвояси. «Я не держу зла на правоохранителей, — сказала учительница в беседе с корреспондентом Украина.Ru. —

Они не только исполнили свой долг, но и предупредили меня о надвигающихся на всех нас проблемах». И тут же пообещала реализовать свой товар на рынке в другом районе города. «Моя пенсия составляет 2700 гривен (около 7400 рублей, — Ред.). Как вы полагаете — смогу ли я лично пережить эту зиму?», — патетически вопросила Кныш. В Киеве продают бутерброд по цене украинской пенсии © Японский привет/Instagram

О масштабах упомянутых проблем сегодня на Украине говорят не только региональные стражи порядка. И не только в контексте пенсионеров, вынужденных продавать овощи и фрукты из собственных огородов и садов.

«С сентября всем без исключения украинцам придется готовить кошельки в контексте повышения цен, — отмечается в редакционном комментарии одного из украинских телеканалов. — Подсолнечное масло, хлеб, молоко и мясо станут для наших сограждан поистине деликатесами».

Слова своих комментаторов указанный телеканал проиллюстрировал кадрами «натурального обмена продуктами» на стихийном рынке в спальном районе Киева — партия куриных окороков была реализована за счет нескольких бочек соленой рыбы. Несмотря на то, что впоследствии этот сюжет из записи эфира был удален, ситуацию в целом начали комментировать и другие эксперты.

«Основная часть населения Украины обеднела, а ведь при этом страну ждут очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ, а также инфляция и новые удары по доходам рядовых граждан, — заявил на своей странице в Интернете бывший министр финансов Украины Игорь Уманский. — Цены вырастут на все — от продуктов питания до «коммуналки».

При этом Уманский абстрагировался от любой критики в отношении действующей украинской власти.

Дальше — больше. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные, по которым более половины населения страны заявили о «резком ухудшении» своего материального положения. Еще около 50% украинских граждан опасаются, что в обозримом будущем именно они могут оказаться за чертой бедности. А вот на вопрос, скольким именно жителям страны не хватает денег даже на еду и одежду, ответил Киевский международный институт социологии. Как утверждают его эксперты, предстоящей зимой с подобными трудностями могут столкнуться до 14% населения Украины. При этом выхода из создавшейся ситуации те же эксперты не видят.

В комментарии для сайта Украина.Ru киевский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев не исключил возможности новых антиправительственных и антипрезидентских акций на Украине. «Это могут быть так называемые «тарифные бунты»: сейчас по стране задолженность по «коммуналке» составляет около 100 миллиардов гривен, — отметил, в частности, он. — Наверняка мы станем свидетелями «маршей пустых кастрюль», «тарифного Майдана» и прочих акций. Но пока эти акции не получат поддержки со стороны прямых политических оппонентов президента Зеленского — [действующая] власть устоит. А подорожание продуктов первой необходимости на Украине неизбежно, поскольку дорожают энергоносители». Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Между тем, на различных форумах во Всемирной паутине пользователей украинского сегмента Интернета призывают «вовсе не платить за коммунальные услуги». «Иначе, чтобы свести концы с концами, придется торговать не только овощами и фруктами», — многозначительно резюмируют «несогласные».

Впрочем, официальный Киев на такие призывы отреагировал по-своему: за просрочку платежей по квитанциям ЖКХ украинцев ждут крупные штрафы и даже выселение с занимаемой жилплощади. Что Киев будет делать с армией потенциальных бездомных сограждан, власти не уточняют.