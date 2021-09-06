Согласно официальной информации, уже к концу сентября нынешнего года цена на хлеб для жителей территории от Закарпатья до части Донбасса вырастет приблизительно в полтора раза, а куриные яйца, мясо и молоко в указанных регионах будут продаваться «по европейским ценовым канонам». Как утверждают независимые аналитики, подобный «социальный эксперимент» обречен на провал: многие украинцы, оказавшиеся на грани безработицы и нищеты, попросту не смогут платить по соответствующим счетам.
Лариса Кныш, бывшая учительница средней школы в Черниговской области, оказалась в странной ситуации. В ходе рейда, проведенного представителями местной налоговой инспекции в областном центре, она была задержана за незаконную торговлю. Пенсионерка пыталась реализовать на так называемом «стихийном рынке» сто килограммов яблок. Женщину доставили в ближайший пункт полиции, где стражи порядка сказали ей буквально следующее: «Оставьте яблоки себе, засушите их или сварите из них компот — эту зиму (речь идет о зимнем периоде 2021 — 2022 годов, — Ред.) переживут не все». Ларису Константиновну оштрафовали на 64 гривны (около 250 рублей) и отправили восвояси. «Я не держу зла на правоохранителей, — сказала учительница в беседе с корреспондентом Украина.Ru. —
Они не только исполнили свой долг, но и предупредили меня о надвигающихся на всех нас проблемах». И тут же пообещала реализовать свой товар на рынке в другом районе города. «Моя пенсия составляет 2700 гривен (около 7400 рублей, — Ред.). Как вы полагаете — смогу ли я лично пережить эту зиму?», — патетически вопросила Кныш.
О масштабах упомянутых проблем сегодня на Украине говорят не только региональные стражи порядка. И не только в контексте пенсионеров, вынужденных продавать овощи и фрукты из собственных огородов и садов.
«С сентября всем без исключения украинцам придется готовить кошельки в контексте повышения цен, — отмечается в редакционном комментарии одного из украинских телеканалов. — Подсолнечное масло, хлеб, молоко и мясо станут для наших сограждан поистине деликатесами».
Слова своих комментаторов указанный телеканал проиллюстрировал кадрами «натурального обмена продуктами» на стихийном рынке в спальном районе Киева — партия куриных окороков была реализована за счет нескольких бочек соленой рыбы. Несмотря на то, что впоследствии этот сюжет из записи эфира был удален, ситуацию в целом начали комментировать и другие эксперты.
«Основная часть населения Украины обеднела, а ведь при этом страну ждут очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ, а также инфляция и новые удары по доходам рядовых граждан, — заявил на своей странице в Интернете бывший министр финансов Украины Игорь Уманский. — Цены вырастут на все — от продуктов питания до «коммуналки».
При этом Уманский абстрагировался от любой критики в отношении действующей украинской власти.
Дальше — больше. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные, по которым более половины населения страны заявили о «резком ухудшении» своего материального положения. Еще около 50% украинских граждан опасаются, что в обозримом будущем именно они могут оказаться за чертой бедности. А вот на вопрос, скольким именно жителям страны не хватает денег даже на еду и одежду, ответил Киевский международный институт социологии. Как утверждают его эксперты, предстоящей зимой с подобными трудностями могут столкнуться до 14% населения Украины. При этом выхода из создавшейся ситуации те же эксперты не видят.
В комментарии для сайта Украина.Ru киевский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев не исключил возможности новых антиправительственных и антипрезидентских акций на Украине. «Это могут быть так называемые «тарифные бунты»: сейчас по стране задолженность по «коммуналке» составляет около 100 миллиардов гривен, — отметил, в частности, он. — Наверняка мы станем свидетелями «маршей пустых кастрюль», «тарифного Майдана» и прочих акций. Но пока эти акции не получат поддержки со стороны прямых политических оппонентов президента Зеленского — [действующая] власть устоит. А подорожание продуктов первой необходимости на Украине неизбежно, поскольку дорожают энергоносители».
Между тем, на различных форумах во Всемирной паутине пользователей украинского сегмента Интернета призывают «вовсе не платить за коммунальные услуги». «Иначе, чтобы свести концы с концами, придется торговать не только овощами и фруктами», — многозначительно резюмируют «несогласные».
Впрочем, официальный Киев на такие призывы отреагировал по-своему: за просрочку платежей по квитанциям ЖКХ украинцев ждут крупные штрафы и даже выселение с занимаемой жилплощади. Что Киев будет делать с армией потенциальных бездомных сограждан, власти не уточняют.