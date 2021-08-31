Сегодня уже очевидно, что даже если президенту Украины в США дадут миллиард долларов, то и в этом случае это все равно будет провалом для страны под названием Украина. Ибо визит не принесет туда мир. Наоборот - войну. Гражданскую, которая может закончиться крахом государства

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Зеленским для достижения своих целей в Америке, основана на войне. На продолжении агрессивной русофобии. На демонстрации готовности «воевать с Путным» в Донбассе, чтобы использовать Украину как таран и рычаг давления на Россию.

Как? А путем срыва переговоров о мире в регионе, предусмотренных «Минскими соглашениями-2» («Минском-2»).

Все, что происходило несколько недель, даже месяцев перед визитом в США, вполне можно назвать «похороны Минска-2». Во-первых, это, конечно же, так называемая «Крымская платформа», которая, по идее ее киевских инициаторов, должна увязать проблему Донбасса с проблемой Крыма в рамках единого процесса, который в Украине назвали «деоккупацией». Ничего подобного «Минск-2» ни разу не предусматривает, а значит, отягощение его мирной проблематики дополнительными условиями (одновременным «освобождением» Крыма) — это однозначный отказ от документа, в котором поэтапно и четко указаны все пути и конкретные шаги к миру.

Во-вторых, это подготовленный к рассмотрению в парламенте новый «закон об особом статусе», который тоже предусматривает так называемую деоккупацию и самого Донбасса (точнее — самопровозглашенных ЛДНР), и тоже Крыма. Есть в этом документе очень стремные пункты. И о том, что весь период «деоккупации» делится на два подпериода. Нынешний — конфликтный, когда типа идет «украинско-российская война». И будущий — собственно деоккупации, то есть перехода территорий ЛДНР под контроль Украины.

Зеленский повышает ставки © пресс-служба президента Украины

— объявляется главным законом для работы всей страны и ее органов власти и всех институтов, если речь заходит о сохранении территориальной целостности страны или борьбы за нее (как в Донбассе и в Крыму);

— провозглашает и закрепляет положение о том, что во всех бедах Украины виновата Россия, которая начала «агрессию» и «аннексировала» Крым;

— позволяет Украине вести военные действия и в Донбассе, и в Крыму, чтобы осуществить эту самую «деоккупацию»;

— отрицает даже сами разговоры той или иной степени федерализации страны — об автономизации и Крыма, и самопровозглашенных республик Донбасса и о каких-то особых правах для их населения. А федерализация Украины — это суть и цель «Минска-2», условие мира в Донбассе и, в конце концов, спасения всей страны путем ее переформатирования на новых политико-государственных и административных принципах.

В-третьих, в Украине подготовлены новые законы о реформе СБУ и о терроризме, главный смысл которых сводится к формализации и объявлению террористическими организациями всех, на кого укажут. В первую очередь официально террористическими могут быть объявлены самопровозглашенные ДНР и ЛНР. С главным вытекающим последствием — Украина типа не ведет никаких переговоров с террористами, а уничтожает их. А следовательно, раз не ведет, то не нужен и «Минск-2» — документ, повторяю, о мире в Донбассе.

И, наконец, в-четвертых, в Верховной Раде уже зарегистрирован закон об автоматическом лишении украинского гражданства всех, у кого имеется второй российский паспорт и отметка о гражданстве России. И в первую очередь, конечно же, имеются в виду жители ЛДНР, 600-700 тысяч которых уже получили российские паспорта. И, ясное дело, жители Крыма, которые стали гражданами России. Вот напугать этих людей, выдавить их из Украины, заставить «освободить территории» — главная цель и этого дурацкого каннибальского законопроекта, и всех воинственных заявлений с украинской стороны. Что президента Зеленского, что других неофашистских и неонацистских функционеров и активистов-патриотов.

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

Учитывая это, не зря же Зеленский во время его нынешнего визита в США хочет просить у американского визави Джо Байдена либо содействия Украине во вступлении в НАТО, либо хотя бы представления Украине статуса особого партнера США вне рамок Альянса. А чтобы эта просьба не выглядела беспочвенной и надуманной, Зеленский и хочет «похоронить» единственный документ о мире — «Минск-2». И заменить его некими другими бумажками, которые были типа инициированы на той же «Крымской платформе» и будут выработаны и поддержаны «прогрессивным человечеством» на всем коллективном Западе в ходе становления и развития этой новой переговорной площадки. Если она, «платформа», конечно, будет развиваться.

Для этих же целей Киев постоянно заводит разговоры о переформатировании «нормандского формата» в переговорах о мире на юго-востоке. О каких-то миротворцах из третьих стран для поддержания стабильности в своем Донбассе и в самопровозглашенных ЛДНР. Но для начала нужно хотя бы одобрения «сонного Джо», которому после провала в Афганистане по-любому нужна «маленькая победоносная война». Хоть где. Хоть в Украине, что для нее и представляет главную опасность.