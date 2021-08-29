Лето на исходе, изматывающая жара уходит – самое время для путешествий. Одним из доступных и интересных направлений для россиян сегодня выступают Брест и Брестская область

Белоруссия, несмотря на пандемию, открыта для посещения гражданами России. Для въезда на её территорию достаточно иметь при себе паспорт и справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19.

Правда, пересечь границу пока получится только на поезде или самолёте — на автомобиле нельзя.

Популярное белорусское туристическое направление — Брест и Брестская область. Там множество интересных мест, которые обязательно стоит посетить.

Издание Украина.ру предлагает подборку пяти самых популярных таких объектов. Самый украинский регион Белоруссии. Этноязыковые особенности Брестчины © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Брестская крепость-герой

Первое, что приходит на ум при упоминании Бреста, это, конечно, знаменитая Брестская крепость.

Место, откуда началась Великая Отечественная война — на территорию цитадели пришлись первые удары немцев. Там же нацистские оккупанты впервые поняли, что блицкриг не пройдёт.

Героическая оборона каждого метра крепости и самоотверженная борьба против оккупантов прославили место на весь мир. Подумать только — мощнейшая гитлеровская армия планировала захватить Брестскую крепость всего за несколько часов, но её последний защитник Пётр Гаврилов сдался в плен лишь спустя месяц после начала войны.

Сегодня в мемориале находятся несколько музеев, где можно посетить занимательные экскурсии, знаменитые памятники, Вечный огонь, возле которого местные школьники несут Вахту памяти.

А также многое другое, что точно вызовет интерес у каждого, кто посещает это место: остатки старинных монастырей, казарм, возраст которых — несколько веков. На территории крепости располагается и музей города Бреста. Как 80 лет назад приняла бой «украинская Брестская крепость» © worldandwe.com

Беловежская пуща

На самом западе Брестской области раскинулись «лёгкие планеты» — национальный парк «Беловежская Пуща». Природный объект — уникальный для наших дней остаток реликтового первобытного равнинного леса.

Пуща представляет интерес не только в биологическом плане, но и в историческом — здесь 27 лет назад было подписано соглашение об упразднении СССР и создании СНГ.

Сегодня Беловежской Пуще уже седьмой век, но её леса сохранились в первозданном виде. Более того, там находятся вольеры с животными, обитающими в этих лесах: волками, лисами, зайцами, барсуками, косулями, оленями, лосями, дикими кабанами, медведями.

А самый известный представитель фауны в заповеднике — зубр, который признан вымирающим видом. Пуща — одно из нескольких мест в мире, где его ещё можно увидеть.

Белая Вежа

За 40 километров от Бреста в северном направлении, в районном центре Каменец, находится памятник древнерусской архитектуры — Белая Вежа (Белая башня — рус.).

Объект был построен из красного кирпича еще во второй половине XIII века и использовался в качестве оборонительного сооружения вплоть до начала XIX века.

Бандера, мирный договор и тюрьма. 5 малоизвестных фактов о Брестской крепости © РИА Новости, Александр Красавин / Перейти в фотобанк

За свою историю башня выдерживала атаки крестоносцев, польских и литовских войск. Сегодня Белая Вежа считается культурно-историческим памятником.

Внутри башни работает музей, посвященный древней истории (в основном военной) этого края. Там можно прикоснуться к настоящим доспехам, кольчугам и старинному оружию.

Аллея кованных фонарей

Одной из визитных карточек Бреста в недавнем времени стали фонари. На главной пешеходной улице города — Советской, которую иногда называют «брестским Арбатом», фонарщик проводит ежевечерний ритуал зажжения настоящих керосиновых фонарей.

А соседствующая с Советской улица Гоголя и вовсе стала музеем под открытым небом, получившим название Аллея кованных фонарей. Она была открыта в 2013 году — к годовщине освобождения Бреста от нацистов.

На протяжении всей улицы стоят фонари в виде не столбов, а настоящих произведений искусства. Там можно насладиться кованными из железа композициями — в основном из произведений Гоголя или городской жизни Бреста. Чей Брест? Как Украина и Белоруссия боролись за спорные земли © Public domain

Например, там можно увидеть скульптуру гоголевского Носа в генеральском облачении, Хомы Брута с летучими мышами из «Вия», черта с украденным месяцем из «Ночи перед Рождеством». Есть также композиции по произведениям «Мертвые души».

Что касается скульптур о городской жизни, там можно увидеть композиции чистильщика обуви, спасателя, городского лоточника, который предлагает угоститься кренделями, и многих других.

Кудричи

Белоруссия — это еще и самобытность с великолепной природой. Поэтому наша подборка была бы неполной без популярнейшей точки белорусского агроэкотуризма — деревни Кудричи.

Важно напомнить, что несколько лет назад Белоруссия стала лучшей страной для агротуризма в рейтинге National Geographic Traveler.

Политолог Озимко: Как Сталин не дал Хрущеву присоединить Брест к Украине и как говорит Полесье сегодня © politring.com

Необычный ландшафт, оторванность от «большого мира» из-за болот способствовали тому, что местные жители в большей мере сохраняли особенности своего быта, передаваемые из поколения в поколение. Здесь можно увидеть, например, крытые камышом (а не шифером) хаты и хлевы.

Всё это сделало место популярным для любителей агроэкотуризма со всего мира. Сегодня там можно снять домик и почувствовать себя настоящим полешуком. Главное — не забыть на время отключить гаджеты и интернет.