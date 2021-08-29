Белоруссия, несмотря на пандемию, открыта для посещения гражданами России. Для въезда на её территорию достаточно иметь при себе паспорт и справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. 

Правда, пересечь границу пока получится только на поезде или самолёте — на автомобиле нельзя.

Популярное белорусское туристическое направление — Брест и Брестская область. Там множество интересных мест, которые обязательно стоит посетить. 

Издание Украина.ру предлагает подборку пяти самых популярных таких объектов.

Самый украинский регион Белоруссии. Этноязыковые особенности Брестчины
Самый украинский регион Белоруссии. Этноязыковые особенности Брестчины
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Брестская крепость-герой

Первое, что приходит на ум при упоминании Бреста, это, конечно, знаменитая Брестская крепость. 

Место, откуда началась Великая Отечественная война — на территорию цитадели пришлись первые удары немцев. Там же нацистские оккупанты впервые поняли, что блицкриг не пройдёт.

Героическая оборона каждого метра крепости и самоотверженная борьба против оккупантов прославили место на весь мир. Подумать только — мощнейшая гитлеровская армия планировала захватить Брестскую крепость всего за несколько часов, но её последний защитник Пётр Гаврилов сдался в плен лишь спустя месяц после начала войны.

Сегодня в мемориале находятся несколько музеев, где можно посетить занимательные экскурсии, знаменитые памятники, Вечный огонь, возле которого местные школьники несут Вахту памяти. 

А также многое другое, что точно вызовет интерес у каждого, кто посещает это место: остатки старинных монастырей, казарм, возраст которых — несколько веков. На территории крепости располагается и музей города Бреста.

Как 80 лет назад приняла бой «украинская Брестская крепость»
Как 80 лет назад приняла бой «украинская Брестская крепость»
© worldandwe.com

Беловежская пуща

На самом западе Брестской области раскинулись «лёгкие планеты» —  национальный парк «Беловежская Пуща». Природный объект — уникальный для наших дней остаток реликтового первобытного равнинного леса.

Пуща представляет интерес не только в биологическом плане, но и в историческом — здесь 27 лет назад было подписано соглашение об упразднении СССР и создании СНГ.

Сегодня Беловежской Пуще уже седьмой век, но её леса сохранились в первозданном виде. Более того, там находятся вольеры с животными, обитающими в этих лесах: волками, лисами, зайцами, барсуками, косулями, оленями, лосями, дикими кабанами, медведями. 

А самый известный представитель фауны в заповеднике — зубр, который признан вымирающим видом. Пуща — одно из нескольких мест в мире, где его ещё можно увидеть.

Белая Вежа

За 40 километров от Бреста в северном направлении, в районном центре Каменец, находится памятник древнерусской архитектуры — Белая Вежа (Белая башня — рус.). 

Объект был построен из красного кирпича еще во второй половине XIII века и использовался в качестве оборонительного сооружения вплоть до начала XIX века.

Бандера, мирный договор и тюрьма. 5 малоизвестных фактов о Брестской крепости
Бандера, мирный договор и тюрьма. 5 малоизвестных фактов о Брестской крепости
© РИА Новости, Александр Красавин / Перейти в фотобанк
Башня представляет из себя 30-метровое строение с толстыми стенами, крутыми каменными лестницами и узкими бойницами вместо окон. Она стоит на холме, и с крыши (где сейчас смотровая площадка) отлично просматриваются все окрестности. Там же находятся характерные зубцы с отверстиями, предназначенные для обзора территории. 

За свою историю башня выдерживала атаки крестоносцев, польских и литовских войск. Сегодня Белая Вежа считается культурно-историческим памятником. 

Внутри башни работает музей, посвященный древней истории (в основном военной) этого края. Там можно прикоснуться к настоящим доспехам, кольчугам и старинному оружию.

Аллея кованных фонарей 

Одной из визитных карточек Бреста в недавнем времени стали фонари. На главной пешеходной улице города — Советской, которую иногда называют «брестским Арбатом», фонарщик проводит ежевечерний ритуал зажжения настоящих керосиновых фонарей. 

А соседствующая с Советской улица Гоголя и вовсе стала музеем под открытым небом, получившим название Аллея кованных фонарей. Она была открыта в 2013 году — к годовщине освобождения Бреста от нацистов. 

На протяжении всей улицы стоят фонари в виде не столбов, а настоящих произведений искусства. Там можно насладиться кованными из железа композициями — в основном из произведений Гоголя или городской жизни Бреста. 

Чей Брест? Как Украина и Белоруссия боролись за спорные земли
Чей Брест? Как Украина и Белоруссия боролись за спорные земли
© Public domain

Например, там можно увидеть скульптуру гоголевского Носа в генеральском облачении, Хомы Брута с летучими мышами из «Вия», черта с украденным месяцем из «Ночи перед Рождеством». Есть также композиции по произведениям «Мертвые души». 

Что касается скульптур о городской жизни, там можно увидеть композиции чистильщика обуви, спасателя, городского лоточника, который предлагает угоститься кренделями, и многих других. 

Кудричи

Белоруссия — это еще и самобытность с великолепной природой. Поэтому наша подборка была бы неполной без популярнейшей точки белорусского агроэкотуризма — деревни Кудричи.

Важно напомнить, что несколько лет назад Белоруссия стала лучшей страной для агротуризма в рейтинге National Geographic Traveler.

Политолог Озимко: Как Сталин не дал Хрущеву присоединить Брест к Украине и как говорит Полесье сегодня
Политолог Озимко: Как Сталин не дал Хрущеву присоединить Брест к Украине и как говорит Полесье сегодня
© politring.com
Деревня Кудричи находится в пинском Полесье, что на юге Брестской области. Населённый пункт как будто не тронул технический прогресс. Деревня расположена в глуби легендарных пинских болот и представляет собой сеть островков, где каждая хата — как крепость в окружении воды. Поэтому европейские туристы прозвали деревню Полесской Венецией.

Необычный ландшафт, оторванность от «большого мира» из-за болот способствовали тому, что местные жители в большей мере сохраняли особенности своего быта, передаваемые из поколения в поколение. Здесь можно увидеть, например, крытые камышом (а не шифером) хаты и хлевы.

Всё это сделало место популярным для любителей агроэкотуризма со всего мира. Сегодня там можно снять домик и почувствовать себя настоящим полешуком. Главное — не забыть на время отключить гаджеты и интернет.