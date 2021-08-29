Белоруссия, несмотря на пандемию, открыта для посещения гражданами России. Для въезда на её территорию достаточно иметь при себе паспорт и справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19.
Правда, пересечь границу пока получится только на поезде или самолёте — на автомобиле нельзя.
Популярное белорусское туристическое направление — Брест и Брестская область. Там множество интересных мест, которые обязательно стоит посетить.
Издание Украина.ру предлагает подборку пяти самых популярных таких объектов.
Брестская крепость-герой
Первое, что приходит на ум при упоминании Бреста, это, конечно, знаменитая Брестская крепость.
Место, откуда началась Великая Отечественная война — на территорию цитадели пришлись первые удары немцев. Там же нацистские оккупанты впервые поняли, что блицкриг не пройдёт.
Героическая оборона каждого метра крепости и самоотверженная борьба против оккупантов прославили место на весь мир. Подумать только — мощнейшая гитлеровская армия планировала захватить Брестскую крепость всего за несколько часов, но её последний защитник Пётр Гаврилов сдался в плен лишь спустя месяц после начала войны.
Сегодня в мемориале находятся несколько музеев, где можно посетить занимательные экскурсии, знаменитые памятники, Вечный огонь, возле которого местные школьники несут Вахту памяти.
А также многое другое, что точно вызовет интерес у каждого, кто посещает это место: остатки старинных монастырей, казарм, возраст которых — несколько веков. На территории крепости располагается и музей города Бреста.
Беловежская пуща
На самом западе Брестской области раскинулись «лёгкие планеты» — национальный парк «Беловежская Пуща». Природный объект — уникальный для наших дней остаток реликтового первобытного равнинного леса.
Пуща представляет интерес не только в биологическом плане, но и в историческом — здесь 27 лет назад было подписано соглашение об упразднении СССР и создании СНГ.
Сегодня Беловежской Пуще уже седьмой век, но её леса сохранились в первозданном виде. Более того, там находятся вольеры с животными, обитающими в этих лесах: волками, лисами, зайцами, барсуками, косулями, оленями, лосями, дикими кабанами, медведями.
А самый известный представитель фауны в заповеднике — зубр, который признан вымирающим видом. Пуща — одно из нескольких мест в мире, где его ещё можно увидеть.
Белая Вежа
За 40 километров от Бреста в северном направлении, в районном центре Каменец, находится памятник древнерусской архитектуры — Белая Вежа (Белая башня — рус.).
Объект был построен из красного кирпича еще во второй половине XIII века и использовался в качестве оборонительного сооружения вплоть до начала XIX века.
Башня представляет из себя 30-метровое строение с толстыми стенами, крутыми каменными лестницами и узкими бойницами вместо окон. Она стоит на холме, и с крыши (где сейчас смотровая площадка) отлично просматриваются все окрестности. Там же находятся характерные зубцы с отверстиями, предназначенные для обзора территории.
За свою историю башня выдерживала атаки крестоносцев, польских и литовских войск. Сегодня Белая Вежа считается культурно-историческим памятником.
Внутри башни работает музей, посвященный древней истории (в основном военной) этого края. Там можно прикоснуться к настоящим доспехам, кольчугам и старинному оружию.
Аллея кованных фонарей
Одной из визитных карточек Бреста в недавнем времени стали фонари. На главной пешеходной улице города — Советской, которую иногда называют «брестским Арбатом», фонарщик проводит ежевечерний ритуал зажжения настоящих керосиновых фонарей.
А соседствующая с Советской улица Гоголя и вовсе стала музеем под открытым небом, получившим название Аллея кованных фонарей. Она была открыта в 2013 году — к годовщине освобождения Бреста от нацистов.
На протяжении всей улицы стоят фонари в виде не столбов, а настоящих произведений искусства. Там можно насладиться кованными из железа композициями — в основном из произведений Гоголя или городской жизни Бреста.
Например, там можно увидеть скульптуру гоголевского Носа в генеральском облачении, Хомы Брута с летучими мышами из «Вия», черта с украденным месяцем из «Ночи перед Рождеством». Есть также композиции по произведениям «Мертвые души».
Что касается скульптур о городской жизни, там можно увидеть композиции чистильщика обуви, спасателя, городского лоточника, который предлагает угоститься кренделями, и многих других.
Кудричи
Белоруссия — это еще и самобытность с великолепной природой. Поэтому наша подборка была бы неполной без популярнейшей точки белорусского агроэкотуризма — деревни Кудричи.
Важно напомнить, что несколько лет назад Белоруссия стала лучшей страной для агротуризма в рейтинге National Geographic Traveler.
Деревня Кудричи находится в пинском Полесье, что на юге Брестской области. Населённый пункт как будто не тронул технический прогресс. Деревня расположена в глуби легендарных пинских болот и представляет собой сеть островков, где каждая хата — как крепость в окружении воды. Поэтому европейские туристы прозвали деревню Полесской Венецией.
Необычный ландшафт, оторванность от «большого мира» из-за болот способствовали тому, что местные жители в большей мере сохраняли особенности своего быта, передаваемые из поколения в поколение. Здесь можно увидеть, например, крытые камышом (а не шифером) хаты и хлевы.
Всё это сделало место популярным для любителей агроэкотуризма со всего мира. Сегодня там можно снять домик и почувствовать себя настоящим полешуком. Главное — не забыть на время отключить гаджеты и интернет.