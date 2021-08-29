20 лет донецкой Царь-пушке. Как сын легендарного Артема помог донецким и ижевским мастерам сотворить чудо

В Донецке есть ряд памятников, очень точно отражающих настроение города и мироощущение его жителей. Один из таких монументов — Царь-пушка, почти точная копия кремлевской

В преддверии Дня Шахтера и Дня города издание Украина.ру встретилось с одним из инициаторов создания донецкой Царь-пушки, бывшим представителем Донецка в московской мэрии, настоящим подвижником — Владимиром Березовским.

- Владимир Васильевич, расскажите, как и когда родилась сама идея создания Царь-пушки и как она оказалась в Донецке?

— С 2000 года я работал представителем Донецкого горисполкома в городе Москве. Незадолго до этого между Донецком и Москвой было подписано соглашение о сотрудничестве в научно-технической, торгово-зкономической и гуманитарно-культурной сферах. Инициаторами этого соглашения были градоначальник Москвы Юрий Михайлович Лужков и мэр Донецка Владимир Васильевич Рыбак, позже — Александр Алексеевич Лукьянченко.

Именно тогда родилась идея провести обмен знаковыми памятниками городов. С нашей стороны было предложено подарить Москве копию «Пальмы Мерцалова», а в Донецке установить копию Царь-пушки. Об этой идее было объявлено и городскими властями, и донецким фондом «Золотой Скиф». Но получилось так, что объявить-то объявили, а ни финансов, ни, самое главное, исполнителей данного проекта не было.

- В чем была основная сложность в создании столь амбициозного памятника и кто в Донецке решил взяться за такую сложнейшую задачу? «Напоминает что-то неприличное»: херсонцы обругали сомнительный памятник в центре города © t.ks.ua

— Основная трудность была в том, чтобы сделать форму для отливки столь сложной конструкции, как Царь-пушка, нужны были специалисты. Ни у фонда «Золотой Скиф», ни у городских властей их не было.

Я взялся найти специалистов, которые смогли бы сделать необходимые формы для отливки. Попросил своего младшего брата Михаила Березовского взяться за это дело. Ведь вопрос стоял о престиже Донбасса и Донецка.

- Понятно, что нужно было получить разрешения от Кремля, какие условия были поставлены при создании копии?

— Нужно сказать, что Москва поставила несколько условий при изготовлении копии Царь-пушки: она должна быть меньше и легче оригинала. Но для начала нужно было снять все размеры для создания форм для отливки.

Для этого Михаил подобрал ребят, с «Лидиевки» (район Донецка — ред.) таких себе «донецких кулибиных», которые смогли бы воплотить данный проект в жизнь.

Главным мастеровым был именно Михаил Березовский, ему помогали Виталий Антоненко и Василий Чебатюк. Они должны были сделать из дерева макет для изготовления формы для отливки пушки, а потом на ижевском заводе все детали будущего памятника отлить из металла.

- Для начала нужно было снять размеры с оригинала, стоящего в Кремле?

— А вот тут начались сложности. Комендатура Кремля вначале ни в какую не хотела давать разрешения на подобные работы. Объект-то исторический, охраняется государством. Неоценимую помощь оказал друг нашей семьи, сын легендарного революционера Артёма — Артём Федорович Сергеев.

Именно он уговорил комендатуру Кремля, чтобы нам разрешили сделать нужные обмеры. Однако никаких слепков сделать не позволили, можно было только фотографировать и снимать линейные замеры. Любопытно, что комендант, скрепя сердце, давая разрешение на обмеры, сказал: «Черт с ними — этими донецкими, все равно ничего из этой затеи не выйдет!»

Ребята облазили каждый миллиметр Царь-пушки, буквально руками ее прочувствовали. Брат Миша и Виталий Антоненко уехали в Ижевск, где долгое время фотографии, эскизы и рисунки перерабатывали в литейные формы. Работа шла очень непросто, даже опытнейшие мастера в Ижевске не были уверены в успехе.

- Наверняка не меньшие сложности были при самой отливке Царь-пушки?

— Когда мы с представителями Донецка приехали ее принимать на завод, ажиотаж был невероятный, собрался чуть ли не весь завод, огромное количество СМИ, и посреди цеха стоит зачехленная пушка.

Все были возбуждены, шум-гам, а когда сорвали чехол, вдруг повисла гробовая тишина, а потом — гром аплодисментов! Ничего более волнующего за свою жизнь я не испытывал. И такая гордость была за наших донецких ребят, которые вместе с ижевскими мастерами-литейщиками сотворили такое чудо!

Перед нами стояла даже не копия, а настоящая Царь-пушка. Люди не верили, что такое можно было сделать, а мы сделали.

Но сегодня, когда прошло 20 лет с ее установки в Донецке, я хотел бы рассказать о невероятной скромности наших донецких мастеров. Свин в раю, хрюшка-грязнуля и свинья-кормилица: забавные «аграрные» памятники Полтавской области © pl.vgorode.ua

- Имена донецких авторов как-то зафиксированы на Царь-пушке?

— Жители Донецка могут увидеть на лафете Царь-пушки памятную табличку с именами ижевских мастеров, которые ее отливали, но мало кто знает, что мой брат — Березовский Михаил — и Виталий Антоненко, чьими руками были сделаны все макеты из дерева, без которых невозможно изготовить формы для литья, попросили, чтобы их имена поместили отдельно и на нижней части лафета.

На все уговоры ижевских мастеров они отвечали, что негоже им выпячивать свои заслуги, ибо делали они это ради своего родного города, в подарок всему Донбассу.

И вот уже 20 лет этот великолепный памятник стоит в центре Донецка, символизируя неразрывную культурную и духовную связь Донбасса и России.

И я очень надеюсь, что в День шахтера и День города Донецка мои земляки, гуляя с детьми около нашей Царь-пушки, вспомнят всех людей, что подарили родному краю такой замечательный памятник.