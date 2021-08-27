На Украине серьезных масштабов достиг конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Офисом президента Зеленского. Команда главы государства стремится снять градоначальника с должности главы Киевской городской государственной администрации, а тот пытается сопротивляться данным намерениям разными способами, в том числе задействуя свои связи на Западе

Ярким проявлением противоречий являлся недопуск мэра в аэропорт во время визита в столицу страны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также приглашение на заседание СНБО для показательной порки. «Прорываться я не буду». Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту © Facebook, Віталій Кличко

22 августа мэра Киева не включили в состав делегации, которая встречала Меркель, хотя, исходя из существующих норм дипломатического протокола, он должен был там присутствовать. Мотивация ОП заключалась в том, чтобы не допустить личного общения Кличко с уходящим лидером Германии, поскольку он собирался пожаловаться на давление со стороны центральной власти. А двумя днями ранее градоначальника попытались вызвать, что называется, «на ковер» — объясняться по многочисленным случаям коррупции во время заседания СНБО. Впрочем, бывший боксер посчитал, что «приглашение» лучше проигнорировать, поскольку не желал быть в роли оправдывающегося перед президентом.

Как складывались отношения Кличко с ОП: от угрозы потери кресла до «договоряка»

Отношения Кличко с Банковой после победы Зеленского на президентских выборах были весьма непростыми. В 2019 г. тогдашний руководитель ОП Андрей Богдан хотел инициировать разделение должностей мэра и главы КГГА, намекнув, что Кличко причастен к воровству из государственного бюджета.

«Мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева, а за это мы примем кадровое решение по нему», — говорил Богдан в одном из своих интервью.

Если же Кличко всего этого не сделает, то Богдан угрожал принять кадровое решение, но совершенно другое. Реагируя на такие незавуалированные угрозы, мэр Киева отправился в США. Летом 2019 г. на его странице в Facebook появилась фотография с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. В экспертном сообществе тогда восприняли это чуть ли не как унижение украинского гаранта Конституции, который не смог добиться внимания к себе со стороны первых лиц США. Так или иначе, но Кличко тогда оставили в покое. Пресс-секретарь Зеленского ответил на слухи об отставке Кличко © Сергей Никифоров/Инстаграм

Казалось бы, его позиции укрепились после ухода Богдана с должности и триумфального переизбрания в один тур в ходе прошлогодних местных выборов. Впрочем, такой результат дался бывшему спортсмену не просто так. В свое время Андрей Ермак, в отличие от Богдана являвшийся сторонником договоренностей с местными элитами, заключил с мэром соглашение. Его суть сводилась к тому, что Кличко откажется от президентских амбиций и будет работать в Киевском горсовете со «Слугой народа», чтобы осуществить совместный распил местного бюджета. В обмен на это в ОП соглашались закрыть глаза на злоупотребления в ходе местных выборов и выставить на них откровенно слабую креатуру от пропрезидентской партии, фактически благословив переизбрание градоначальника. Гарантом выполнения договора выступал тогдашний киевский куратор «Слуг» — нардеп Николай Тищенко.

Разрыв с Банковой и его последствия в виде уголовных дел

Но как только выборы закончились, и Кличко добился желаемого, он обманул ОП, демонстративно выпячивая свои планы стать президентом. Мэр Киева взялся учить премьер-министра Дениса Шмыгаля, как тому вести хозяйство и категорически не хотел делиться бюджетными потоками с Банковой, отказываясь участвовать в проекте «Большое строительство». Кличко даже проводил активную работу со СМИ, соцсетями и социологическими службами, стремясь сформировать имидж крепкого хозяйственника, у которого рейтинг как минимум не меньше президентского. Что касается Киевского горсовета, то коалицию он создал не со «Слугами», а с «Европейской солидарностью» — именно этот тандем поделил наиболее существенные финансовые потоки и должности. «В этом – вся Украина»: Почему Кличко не смог открыть новый мост через Днепр © commons.wikimedia.org, Zinnsoldat

Естественно, такой обман вызвал негодование Офиса президента. Там решили, что раз Кличко отказался от сотрудничества, то следует подорвать его позиции. Сначала полетела голова Тищенко, имеющего тесные связи с теневыми руководителями столицы — Артуром Палатным и Денисом Комарницким. Затем силовикам дали команду на проработку коррупционных схем и связей близкого окружения городского головы, причем предварительный сбор данных шел в течение полугода.

В мае текущего года последовала серия обысков, охватившая коммунальные предприятия, подчиняющиеся КГГА. Только за три дня столичная прокуратура проверила семь учреждений и выписала 11 подозрений, касающихся злоупотреблений властью и участия киевских городских чиновников в коррупционных схемах с 2017 года по настоящее время. В частности, следствие велось в отношении первых заместителей Кличко Владимира Густелева и Николая Паровозника. По данным правоохранителей, они без стеснения брали взятки сотнями тысяч долларов прямо в своих кабинетах. Под пристальное внимание силовиков попал кум Кличко и хозяин теневого бизнеса столицы Артур Палатный: ему инкриминируют нанесение ущерба госбюджету на 19,5 миллионов гривен в ходе махинаций со столичной недвижимостью. К слову, активную помощь в реализации «схематоза» киевской городской власти оказывали и люди Петра Порошенко: в ряде эпизодов задействованы экс-нардепы от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко и Сергей Березенко. Москаль рассказал, как атака на Кличко может стоить Зеленскому свободы © Facebook, Hennadii Moskal

Сам Кличко называл действия правоохранителей политической расправой над ним как потенциальным конкурентом Владимира Зеленского на будущих президентских выборах — именно с такими тезисом его команда массово размещала публикации в СМИ и телеграм-каналах. Кроме того, он публиковал серию видеообращений, где обвинял Зеленского в диктаторских замашках, неуважении к местному самоуправлению и даже угрожал главе государства судьбой Виктора Януковича.

Однако его беда в том, что зачастую обвинения, выдвигаемые сотрудниками правоохранительных органов, имеют под собой реальную почву, поскольку коррупционные схемы, внедрённые Кличко и его окружением, достигли значительных масштабов. Городское хозяйство функционирует очень плохо, инфраструктура хромает, а новые объекты превратились в незаконченные долгострои из-за систематического разворовывания бюджета. Например, недавно департамент транспорта КГГА обвинили в распиле денег совместно с компанией «Эко Буд Трейд» Дениса Комарницкого на строительстве Подольского моста. Чиновники отдали этой конторе средства за работы, которые на самом деле не проводились. Ранее журналисты делали ряд расследований, где чётко указывалось, что «Эко Буд Трейд» — типичная прокладка, призванная вывести в оффшоры бюджетные средства. Только за июнь текущего года туда перевели 830 миллионов, изъяв их из программ по строительству метро. В целом же, на строительстве объекта отмыли целых 6 млрд. грн., но так и не сдали его в эксплуатацию. Из вышеописанного следует, что мэра Киева вполне можно отправить на скамью подсудимых.

Почему Кличко снять с должности непросто

Чтобы лишить Кличко рычагов влияния, отобрав финансовый и административный ресурс, у Зеленского решили вернуться к идее Богдана о разделе КГГА и мэрии, придя к двоевластию в столице. По слухам, вместо него на должность главы КГГА рассматривают министра общин и территорий Алексея Чернышова, заммэра Киева Алексея Кулебу и Юрия Голика - одного из координаторов президентского «Большого строительства». ОП очень важно, чтобы Киевом управлял их человек.

Однако Кличко не прост, поскольку он обладает немалым политическим влиянием и связями как внутри страны, так и вне ее. Считается, что в 2013 г. Меркель симпатизировала экс-спортсмену и даже лоббировала его в качестве основного претендента на президентское кресло сразу после государственного переворота. Однако после исторического совещания в лобби одного венского отеля Фирташ, Лёвочкин и Порошенко убедили лидера «УДАРа» не претендовать на «гетьманскую булаву», променяв его на теплое кресло киевского градоначальника. По итогу правления пятого президента он оказался наименее токсичной фигурой из всех лидеров постмайданной команды. Кличко вызвали на СНБО, он отказался © kiev.klichko.org

Есть у Кличко и выход на Вашингтон: несколько недель назад политик пытался внушить представителям Демпартии США, что он — единственная альтернатива Зеленскому, а все обвинения против него несостоятельны. Но пока, видимо, серьезного успеха у американских покровителей градоначальник не добился.

Зато преуспел внутри страны. В телеграм-каналах активно распространялась информация, что в продвижении Кличко как будущего президента Украины заинтересован в первую очередь Сергей Левочкин. Мол, по итогам переговоров с Фирташем и Ринатом Ахметовым мэра Киева получит пиар на их медиа-ресурсах. Также, по слухам, во время посещения похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кличко обсудил детали собственного проекта с представителями группы Ахметова. Поговаривают, что к нему присоединится спикер Верховной Рады Дмитрий Разуков, когда настанет время его окончательного разрыва с Офисом президента. Сейчас Кличко пытается стать центром притяжения всех сил, которые недовольны Зе-командой — от олигархов до националистов. При удачном стечении обстоятельств, столичный градоначальник будет тем, кто перехватит бразды правления Украиной.

«Офис президента сделал Кличко своим противником, но не способен «добить». То есть Кличко даже не нужно будет изображать из себя врага теряющей популярность «зеленой» власти — власть это делает за него», — писал украинский журналист Вячеслав Чечило. Спикер Рады Дмитрий Разумков: особенности нового политического проекта © Facebook, Верховна Рада України

Выводы

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Зе-команда хочет убрать Кличко с его должности, используя его коррупционный бэкграунд. И тут речь идет не только об атаке на потенциального конкурента, но и о стремлении перехватить финансовые потоки Киева как города, полностью подмяв их под своих людей. В то же время «Большое строительство» имеет не меньший шлейф злоупотреблений, чем столичные долгострои. Поэтому выбор между Зеленским и Кличко — одинаково тупиковый для страны.

2. Кличко, несмотря на откровенный бардак в Киеве, обладает определенной поддержкой и влиянием. Он выбрал линию активного противостояния теряющим популярность «Слугам», отстаивая ее последовательно.

3. Аккумулировав поддержку недовольных Зеленским влиятельных людей и мобилизовав ресурсы как внутри страны, так и зарубежом, Кличко в будущем сможет при определенных раскладах стать следующим президентом Украины.