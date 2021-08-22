Шеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист

Родился в Одессе. Филологическое образование получил в Калининграде. После университета служил в Советской армии — от рядового до лейтенанта запаса, по окончании службы был избран делегатом ХIХ съезда ВЛКСМ от армейской молодежи. После армии был корреспондентом, заведующим отделом писем районной газеты "Ленинское знамя", потом корреспондентом областной газеты "Калининградская правда", где работал в разные годы в отделах пропаганды и агитации, промышленности и рыбного хозяйства. В 1988-ом году уехал на Чукотку, где стал собственным корреспондентом Магаданской правды по Чукотскому автономному округу (г. Анадырь). Там же в 1990-ом году был избран депутатом Магаданского областного и Анадырского городского Советов народных депутатов. С 1991 года — главный редактор газеты "Восток России". В 1994 —ом году вместе с коллегами и друзьями переехал в Москву, где они основали "Издательский дом "Восток". С 1996 по 2001 — заведующий отделом регионов "Независимой газеты", с 2002 по 2004 возглавлял такой же отдел в "Родной газете", с 2004 по 2006-ой — шеф-редактор Агентства национальных новостей. С 2006 по 2011 — руководитель представительства РИА Новости в Украине. С 2011 по 2015 — заместитель руководителя Редакции стран СНГ, Балтии и Грузии, с 2015 по 2017 — обозреватель РИА Новости по Украине. С ноября 2017 года въезд Виноградову на территорию Украины запрещен, так как по мнению СБУ он может наносить ущерб государственным интересам Украины даже находясь за пределами страны, тогда же внесен в список "Миротворца". С мая 2018 по настоящее время — шеф-редактор издания "Украина.ру".