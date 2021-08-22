Ангела Меркель совершает прощальный визит в Киев, в ходе которого, как убеждены эксперты, постарается заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и не мешать запуску «Северного потока - 2»

Прямиком из Москвы, где провела последние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, глава немецкого правительства направилась в Киев, где её уже ждёт Владимир Зеленский. Экономист рассказал, как Меркель «развела» Украину © пресс-служба президента Украины

В интервью изданиям группе СМИ — американскому Washington Post, французской Liberation, немецкой Funke Media, украинскому «Новому времени» и российской «Новой газете» — украинский лидер рассказал, как относится к тому, что Ангела Меркель сначала посетила Россию.

«Я в целом очень спокойно отношусь, когда люди куда-то летают, если этот результат не влияет плохо, например, на наше государство. Но я не знал, что она будет у президента России, я думаю, что она, наверное, и не должна нам говорить, что она куда-то перелетает», — косноязычно заявил Зеленский.

О том, что канцлер ФРГ проведёт переговоры с Путиным, стало известно после объявления о её визите на Украину.

«Я очень прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идёт прежде всего о реальных результатах. Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определённого согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объёмов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС», — добавил Зеленский.

Что касается повестки переговоров, то на брифинге 11 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что лидеры обязательно обсудят ситуацию в Донбассе и то, как реанимировать переговоры о прекращении войны в регионе; двусторонние отношения, ведь Германия, как он отметил, — ключевой политический и экономический партнёр Украины в Европе, в частности, в сферах торговли, промышленности и энергетики; а также «как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока — 2» попытается каким-либо образом злоупотреблять своим монопольным положением». Одежда власти фрау Меркель. «Пауэр дрессинг»

В версии Берлина программа визита Меркель выглядит так: возложение цветов к мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата, церемония вручения канцлеру ФРГ высшей награды Украины — ордена Свободы — лично Владимиром Зеленским, переговоры о двусторонних отношениях, экономической политике, реформах на Украине и выполнении Минских соглашений, по итогам которых запланирована совместная пресс-конференция. Во время визита Меркель также встретится с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в 2012-2014 годах возглавлявший посольство Украины в Германии, увидел в переговорах с канцлером ФРГ угрозу для украинского лидера — она может убедить президента пойти на неприемлемые для Украины компромиссы.

«Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях». В чём цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности», — такое мнение дипломат выразил в интервью изданию «Обозреватель».

Есть два ключевых вопроса, несговорчивость по которым бросает тень на Меркель как на канцлера: Минские соглашения и «Северный поток-2». Оба эти проекта, по большому счёту, можно назвать её детищами, и покидать пост, не достигнув успеха по этим направлениям, ей явно не хотелось бы. И если по первому Меркель нечем похвастаться, то по второму — есть. «Как плохая концовка фильма»: Зеленский о запуске «Северного потока – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Предыдущий американский президент республиканец Дональд Трамп, по информации издания The Wall Street Journal, в 2018 году в обмен на отказ от строительства «Северного потока-2» предлагал Меркель не повышать пошлины на сталь и алюминий, однако всё было тщетно — фрау канцлер была непреклонна. Затем эстафету сопротивления газопроводу перехватил нынешний президент США Джо Байден, однако впоследствии его администрация отказалась от дальнейшего санкционного давления на участников проекта, дабы ещё сильнее не портить отношения с Германией — своим главным союзников в Европе, что дало толчок к продолжению строительства «Северного потока-2». В ходе визита Меркель в Штаты стороны заключили сделку, согласно которой, как рассказали источники американских СМИ, Белый дом перестанет вставлять проекту палки в колёса, а Германия возьмёт на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетических проектов и дипломатии, к тому же стороны близки к договоренностям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину.

«Конечно, я совсем не рад этой договорённости. Вопрос «Северного потока-2» стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне (31 августа. — Ред.)», — заявил Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Funke, оценив вероятность реализации проекта в 30-40%.

В тот же момент стало известно о его распоряжении создать рабочую группу по противодействию запуску «Северного потока-2», в состав которой вошли министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр юстиции страны Денис Малюська и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Тем самым Зеленский пошёл наперекор США — как сообщил источник газеты Politico, американские власти призвали украинских чиновников воздерживаться от критики газопровода в связи с достигнутой договорённостью с Германией.

«Основные усилия украинской власти сейчас направлены на то, чтобы увеличить сумму компенсации от Запада за «Северный поток-2». Это сейчас цель номер один. У Зеленского видят, что сейчас в западных СМИ идёт «зрада» по поводу сделки Байдена и Меркель по СП-2, много возмущаются республиканцы, обвиняя Белый дом в предательстве. Критикуют в Германии и Меркель накануне выборов. А потому в Киеве хотят на этой теме получить дополнительные «пряники» от США и ФРГ, что как бы должно помочь сбить волну «зрады». Но оправдается ли этот расчёт, сказать пока трудно. Но говорить Зеленский об этом будет и с Меркель, и с Байденом», — рассказал источник издания «Страна.ua» в дипломатических кругах.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, главной целью Меркель в ходе визита в Киев может стать спасение Минских соглашений, которые по сути были её детищем, — в последнюю секунду она попытается обеспечить прорыв, но, с точки зрения эксперта, мяч находится на стороне Украины. Именно по вине Киева остаются нереализованными многие договорённости, достигнутые лидерами «нормандской четвёрки» на саммите в Париже 9 декабря 2019 года, в частности, власти Украины законодательно не закрепили особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и «формулу Штайнмайера», как предусматривала политическая часть коммюнике. Эксперт объяснил, как Зеленский использует «Нацкорпус» на переговорах с Меркель © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Меркель напрасно надеется на позитивные сигналы украинской стороны. Зеленский, реагируя на угрозы националистов, не сдвинется с позиций скрытого сопротивления курсу «Минска», — предупреждает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Яркой иллюстрацией служит ситуация, сложившаяся в Золотом осенью 2019-го: националисты сорвали отвод сил от Золотого, Зеленский решил поговорить с активистами и прибыл в Донбасс с необъявленным визитом, однако разговора не получилось — между верховным главнокомандующим и добровольцем произошла словесная перепалка, во время которой Зеленский заявил: «Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришёл и сказал: оружие убери». В конце концов отвод сил состоялся — на месяц позже запланированного, — но властям страны пришлось менять план из-за сопротивления националистов.

Меркель прибывает на Украину в преддверии большого государственного праздника — Дня независимости страны (24 августа) и прямо накануне саммита «Крымская платформа», на котором украинское руководство намерено обсудить с иностранными гостями вопрос «возвращения» контроля над полуостровом, в 2014 году вошедшим в состав России, однако на мероприятие канцлер ФРГ не останется.

«Участие Меркель в «Крымской платформе» стало бы камнем в огород Путина. Это бы сильно ухудшило отношения Берлина и Москвы, на что Меркель, даже будучи «хромой уткой», не готова пойти», — заявил Погребинский.

Чем завершатся переговоры Зеленского и Меркель, предположил эксперт Украинского института будущего, немецкий политолог Андреас Умланд: «Есть сложные темы, по которым Берлин и Киев расходятся, — это «Северный поток-2» и «формула Штайнмайера». Я боюсь, это всё закончится тем, что стороны объявят свои позиции о том, что они не сходятся, и я не вижу там большого пространства для компромисса. Киев, скорее всего, останется на позиции того, что запуск «Северного потока» должен быть остановлен, пока не будет значительного улучшения в Донбассе, а Германия хочет строительство «Северного потока» завершить и ввести его в эксплуатацию».