Мониторят и репертуар районных домов культуры и даже центров детского и юношеского творчества (ЦДЮТ). Всё это — в целях «выявления вражеской пропаганды». В соответствующих рейдах принимают участие и чиновники местных органов власти, и волонтеры из числа бывших участников «АТО в Донбассе». Как обещают в Киеве, подобные инспекторские визиты станут регулярными.
Директор одного из ЦДЮТ в Сумской области Валерий Мищенко попал в сложную ситуацию. На днях вверенное ему заведение посетили представители так называемого языкового патруля, в ультимативной форме потребовавшие снять с постановки спектакль, посвященный творчеству Сергея Есенина.
«На украинской сцене не место представлению, прославляющему идеологически вредного поэта», — заявили инспекторы.
На все возражения Мищенко относительно того, что все реплики в упомянутой постановке, кроме, естественно, стихотворений, звучат по-украински, а из сценария были предусмотрительно убраны даже намеки на воспевание Сергеем Александровичем родной земли, «патрульные» вынесли предписание об устранении нарушений «языкового закона». При этом директору недвусмысленно дали понять, что в следующий раз устным предупреждением тот не отделается: месяц назад в указанном Центре уже запрещали литературный вечер, в программе которого присутствовали отрывки из двух произведений Толстого и Достоевского.
В местном отделении Министерства культуры и информационной политики Украины отметили, что проверяющие действовали исключительно в рамках законодательства, и описанная ситуация не является «из ряда вон выходящей».
«Такие проверки проводятся по всей стране, и они призваны защитить культурные ценности нашего народа, — заявил изданию Украина.ру чиновник структуры, пожелавший остаться неизвестным. — И контролем над всяческими кружками и секциями мы не ограничимся».
Похоже, это действительно так. Накануне украинский «языковой омбудсмен» Тарас Креминь выступил с отчетом о проведенном его сотрудниками мониторинге информационного пространства Украины, где гневно раскритиковал политику сразу семи общенациональных телевизионных каналов.
«Мы выявили вопиющие нарушения требований статьи 23 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: каналы «Интер», «Украина», «К1», «ICTV», «Мега» и «НТН» отказывались дублировать некоторые свои передачи и фильмы на «мову», — резюмировал в частности он.
И добавил, что в ближайшее время в отношении упомянутых структур будут применены соответствующие санкции. Следует отметить, что абсолютное большинство перечисленных Креминем ТРК регулярно становятся объектом акций «общественных инспекторов»: практически каждый визит националистически настроенных «проверяющих» сопровождается провокациями и завершается порчей редакционного оборудования.
«На самом деле национальные ценности в данном контексте на Украине мало кого интересуют, — сказал в комментарии изданию Украина.ру киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. — Люди, которые сегодня находятся у власти в нашей стране, больше заинтересованы в лояльности средств массовой коммуникации, поэтому Киев и разрабатывает новые механизмы обеспечения этой лояльности. Причем зачастую для реализации таких механизмов дополнительные бюджетные средства не нужны: есть те, кто за это получает зарплату. В их числе — и сотрудники областных и районных администраций, и силовики. Помимо прочего некоторые «идейные патриоты» попросту хотят почувствовать, а главное, продемонстрировать свою значимость. Сегодняшние «языковые зачистки» — не что иное, как идеология на примитивном уровне».
Тем временем глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль распорядился назначить заместителей министров по вопросам применения закона о языке. Соответствующие государственные служащие будут «широко контактировать» с местными общинами для скорейшей имплементации соответствующего документа, говорится в распоряжении премьера. Что именно подразумевается под определением «широких контактов», пока неизвестно. Впрочем, представители крайне правых сил уже назвали инициативу Шмыгаля «настоящим подарком патриотам».