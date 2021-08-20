В преддверии Дня независимости Украины в целом ряде регионов стартовала очередная акция под кодовым названием «Защитим мову!». Ее суть заключается в масштабной проверке эфира телевизионных каналов и радиостанций на предмет русскоязычного контента

Мониторят и репертуар районных домов культуры и даже центров детского и юношеского творчества (ЦДЮТ). Всё это — в целях «выявления вражеской пропаганды». В соответствующих рейдах принимают участие и чиновники местных органов власти, и волонтеры из числа бывших участников «АТО в Донбассе». Как обещают в Киеве, подобные инспекторские визиты станут регулярными.

Директор одного из ЦДЮТ в Сумской области Валерий Мищенко попал в сложную ситуацию. На днях вверенное ему заведение посетили представители так называемого языкового патруля, в ультимативной форме потребовавшие снять с постановки спектакль, посвященный творчеству Сергея Есенина.

«На украинской сцене не место представлению, прославляющему идеологически вредного поэта», — заявили инспекторы.

На все возражения Мищенко относительно того, что все реплики в упомянутой постановке, кроме, естественно, стихотворений, звучат по-украински, а из сценария были предусмотрительно убраны даже намеки на воспевание Сергеем Александровичем родной земли, «патрульные» вынесли предписание об устранении нарушений «языкового закона». При этом директору недвусмысленно дали понять, что в следующий раз устным предупреждением тот не отделается: месяц назад в указанном Центре уже запрещали литературный вечер, в программе которого присутствовали отрывки из двух произведений Толстого и Достоевского. Александр Камчатнов: Страх потерпеть культурное поражение вынуждает Киев внедрять украинский язык силовыми методами © flickr.com, Litinstitut Maxim Gorky

В местном отделении Министерства культуры и информационной политики Украины отметили, что проверяющие действовали исключительно в рамках законодательства, и описанная ситуация не является «из ряда вон выходящей».

«Такие проверки проводятся по всей стране, и они призваны защитить культурные ценности нашего народа, — заявил изданию Украина.ру чиновник структуры, пожелавший остаться неизвестным. — И контролем над всяческими кружками и секциями мы не ограничимся».

Похоже, это действительно так. Накануне украинский «языковой омбудсмен» Тарас Креминь выступил с отчетом о проведенном его сотрудниками мониторинге информационного пространства Украины, где гневно раскритиковал политику сразу семи общенациональных телевизионных каналов. Жизнь замечательных людишек. Государство — это они

«Мы выявили вопиющие нарушения требований статьи 23 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: каналы «Интер», «Украина», «К1», «ICTV», «Мега» и «НТН» отказывались дублировать некоторые свои передачи и фильмы на «мову», — резюмировал в частности он.

И добавил, что в ближайшее время в отношении упомянутых структур будут применены соответствующие санкции. Следует отметить, что абсолютное большинство перечисленных Креминем ТРК регулярно становятся объектом акций «общественных инспекторов»: практически каждый визит националистически настроенных «проверяющих» сопровождается провокациями и завершается порчей редакционного оборудования. Чемерис объяснил, почему русский язык так и не сделали на Украине вторым государственным © скриншот с видео "112 Украина" / скриншот с видео "112 Украина" / Перейти в фотобанк

«На самом деле национальные ценности в данном контексте на Украине мало кого интересуют, — сказал в комментарии изданию Украина.ру киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. — Люди, которые сегодня находятся у власти в нашей стране, больше заинтересованы в лояльности средств массовой коммуникации, поэтому Киев и разрабатывает новые механизмы обеспечения этой лояльности. Причем зачастую для реализации таких механизмов дополнительные бюджетные средства не нужны: есть те, кто за это получает зарплату. В их числе — и сотрудники областных и районных администраций, и силовики. Помимо прочего некоторые «идейные патриоты» попросту хотят почувствовать, а главное, продемонстрировать свою значимость. Сегодняшние «языковые зачистки» — не что иное, как идеология на примитивном уровне».

Тем временем глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль распорядился назначить заместителей министров по вопросам применения закона о языке. Соответствующие государственные служащие будут «широко контактировать» с местными общинами для скорейшей имплементации соответствующего документа, говорится в распоряжении премьера. Что именно подразумевается под определением «широких контактов», пока неизвестно. Впрочем, представители крайне правых сил уже назвали инициативу Шмыгаля «настоящим подарком патриотам».