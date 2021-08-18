На эту схватку их вдохновил мэр Киева Виталий Кличко, которому не понравилась экспозиция этих предметов на Майдане.

В ходе погрома экспозиции полиция задержала восьмерых особо буйных неонацистов. Лидеры Нацкорпуса сразу же объявили мобилизацию своих сторонников, которых призвали идти к Печерскому управлению полиции и требовать освобождения задержанных «активистов». «По ходу, намечается новый замес патриотов и зеленых», — комментирует инцидент Telegram-канал «Черговый ООС» призыв основателя «Азова» Андрея Билецкого. Журналист «Громадське ТВ» Богдан Кутепов пригрозил организаторам выставки разгромом и кровопролитием. Впрочем, через пару часов неонацистов отпустили, не предъявив никаких обвинений на радость собравшимся у отделения полиции их подельникам.

Виталий Кличко: кто он
Виталий Кличко: кто он
© kiev.klichko.org

Выставка, вызвавшая такое кипение страстей, инициирована Офисом президента Зеленского и Министерством культуры к 30-й годовщине независимости. Она должна была показать эволюцию Украины, включая советский период, что показалось праворадикалам и мэру Кличко неуместным. Они посчитали выставку «надругательством над священными национальными символами», то есть мемориалом Евромайдана, который находится неподалеку.

Кличко примчался на Майдан из-за советских автоматов с газировкой и дал устное указание немедленно всё снести, поскольку мэрия не давала разрешение на установку конструкции. «На месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по Советскому Союзу», — говорил Кличко, сделав выпад против Офиса президента, заявив, что «95-го квартала здесь будет».

Друг Кличко получил подряд на многомиллионный памятник «Небесной сотне»
Друг Кличко получил подряд на многомиллионный памятник «Небесной сотне»
© РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Хотя фактически организаторы выставки ничего не нарушали — какая-либо коммунистическая символика там отсутствовала полностью. Таким же объектом советского прошлого является любой мост или жилое здание, построенное до 1991 года. Однако для националистов декоммунизация не ограничивается борьбой с советскими памятниками. Любые объекты того времени мешают им переписывать историю и вычеркивать советский период, словно его и не было.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в оправдание заявил, что выставка должна была показать разные исторические периоды Украины до обретения независимости. Павильоны планировали использовать только для съемок, а после 24 августа — снести. Как мы видим, даже в таких невинных мелочах Офис президента не смеет идти против националистов, уступая им и отпуская задержанных за разгром.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает этот эпизод забавным, выставляющим неонацистов настоящими клоунами. «Нацики разгромили советские автоматы с газировкой на Крещатике. Не, ну на здоровье, как бы. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Но они сами понимают что выглядят тупо клоунами, нет? Воевать с автоматами с газировкой, стыд и срам» — пишет Ткачев.

Тем не менее, Telegram-канал «Картель» видит в этом инциденте первые искры грядущего осенью политического кризиса и признаки ситуативного сотрудничества киевского мэра с праворадикалами. «Политический кризис осенью будет сильный, сегодняшняя выходка Кличко на Институтской, где он «громил» вместе с националистами выставку ОП к 30-летию Дня Независимости Украины — тому подтверждение», — пишет «Картель».

Президент против радикалов. Зеленский зачищает «улицу», националисты выдвинули требования
Президент против радикалов. Зеленский зачищает «улицу», националисты выдвинули требования
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Об усилении противостояния между ОП и киевской мэрией говорит и Telegram-канал «Женщина с косой». «В кулуарах пошли слухи, что Кличко готовится противостоять Офису Президента любыми способами. Сегодняшняя акция на Институтской это только начало, далее будет только усиливаться прямое противоречие и столкновение.
ОП сейчас работает по депутатам Киевсовета, переманивают их, пока успехи не очень, торги продолжаются», — сообщает «Женщина с косой».

Депутат от президентской партии Максим Бужанский напоминает, что у Кличко отнюдь не вызывал возмущение марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве, а вот автоматы с газировкой — сильно возмутили.

«Напомню, что киевская мэрия санкционировала прошедший в центре столицы 27 апреля марш фанатов эсэсовской дивизии "Галичина", и ни малейшей попытки его отменить, разрешивший этот марш Кличко не сделал. Другими словами, мэр Киева за эсэсовцев, но против автоматов с газировкой», — пишет нардеп Бужанский.

Нацкорпус же сначала лишился своего влиятельного покровителя в лице Арсена Авакова, а затем в Харькове задержали ОПГ из членов этой группировки, занимавшейся рэкетом. Таким образом, Офис президента концентрирует власть в своих руках, зачищая людей Авакова.

Харьков зачищают от людей Авакова. Как Зеленский планирует удерживать контроль над первой столицей
Харьков зачищают от людей Авакова. Как Зеленский планирует удерживать контроль над первой столицей
© commons.wikimedia.org, Viktor O. Ledenyov

Серьезные претензии есть и к киевскому мэру. В мае украинские силовики провели пять обысков в коммунальных предприятиях Киева, а также в фирмах, связанных с мэром города. Обыски проходили и у давнего друга Кличко и главы исполкома партии «УДАР» бизнесмена Артура Палатного. Обвинения касаются отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. Виталий Кличко сразу же обвинил Офис президента в осуществлении политических заказов и давления.

«Такого не было в махровые часы Януковича. Врываются с обысками на городские коммунальные предприятия и департаменты, сегодня рано утром пришли домой к главному архитектору города, вчера — к главе исполкома партии "УДАР"», — возмущался киевский мэр.

Обращение экс-президента Януковича к украинцам — полный текст
Обращение экс-президента Януковича к украинцам — полный текст
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Легитимный» утверждал, что «наезд» на Кличко и его окружение был следствием прямого указания со стороны Госдепа США. «Энтони Блинкен был неприятно удивлен масштабами коррупции в столице и в итоге не стал возражать против разработки окружения Кличко и самого мэра Киева. Таким образом Виталий Владимирович потерял покровительство Госдепа, фактически дававшее ему неприкосновенность. Поэтому то, что обыски в "Киевзеленстрое" и "Спецжилфонде" начались сразу после визита Блинкина, не случайность», — пишет «Легитимный».

И вот уже 17 августа, пока Кличко героически боролся с советскими автоматами газировки, в прокуратуре Киева заявили, что на ремонте дорог города «отмыли» 1,3 миллиона гривен. Следователи пришли с обысками к возможным участникам схемы — чиновникам Киевской государственной горадминистрации.

«Каждый обыск у чиновников КГГА (которые за последние недели проводятся чуть ли не каждый день), каждое уголовное дело — это добивание Кличко со стороны Офиса президента. Такая себе техника «тысячи порезов», — комментирует обыски Telegram-канал Klymenko-Time.

Как сообщает Telegram-канал «Вертикаль», инцидент с советскими декорациями у Кличко специально раздули, чтобы отвести внимание от обысков у киевских чиновников и обвинений в коррупции. На Украине уже давно принято при любых обвинениях в краже или взяточничестве громко и публично кричать о патриотизме и верности идеалам Майдана. «Его пиарщики решили поднять шум, чтобы Кличко приехал и все красиво убрал, обвинив Зеленского в неуважении к погибшим майдановцам. И перебив тему обысков в КГГА по распилу на школьных партах и коррупции на Подольско-Воскресенском мосту», — сообщает «Вертикаль», напоминая о так и незавершенном строительстве киевского моста, ставшего своеобразным памятником 30-летия независимости.

В ответ на все эти обвинения Виталий Кличко взывает к «международным партнерам», а заодно крепит союз с уличными националистами, которые фактически диктуют на Украине повестку дня. Офис президента действует по принципу «шаг вперед и два назад», не решаясь действовать против радикальных националистов и топ-коррупционеров. У президента лишь показательно замахиваются, но не бьют. Такая бесхребетность и непоследовательность только придает уверенности в собственных силах и способствует консолидации националистических сил, недовольных тем, что люди президента их оттирают от коррупционной кормушки.

 