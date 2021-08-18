Во вторник 17 августа в центре Киева произошел неравный бой украинских неонацистов из «Национального корпуса» с предметами из советской Украины 1970 годов. «Национальный корпус» победил в бою с двумя автоматами газировки, детской машинкой, холодильником для мороженого и картонными декорациями типовой советской квартиры

На эту схватку их вдохновил мэр Киева Виталий Кличко, которому не понравилась экспозиция этих предметов на Майдане.

В ходе погрома экспозиции полиция задержала восьмерых особо буйных неонацистов. Лидеры Нацкорпуса сразу же объявили мобилизацию своих сторонников, которых призвали идти к Печерскому управлению полиции и требовать освобождения задержанных «активистов». «По ходу, намечается новый замес патриотов и зеленых», — комментирует инцидент Telegram-канал «Черговый ООС» призыв основателя «Азова» Андрея Билецкого. Журналист «Громадське ТВ» Богдан Кутепов пригрозил организаторам выставки разгромом и кровопролитием. Впрочем, через пару часов неонацистов отпустили, не предъявив никаких обвинений на радость собравшимся у отделения полиции их подельникам. Виталий Кличко: кто он © kiev.klichko.org

Выставка, вызвавшая такое кипение страстей, инициирована Офисом президента Зеленского и Министерством культуры к 30-й годовщине независимости. Она должна была показать эволюцию Украины, включая советский период, что показалось праворадикалам и мэру Кличко неуместным. Они посчитали выставку «надругательством над священными национальными символами», то есть мемориалом Евромайдана, который находится неподалеку.

Кличко примчался на Майдан из-за советских автоматов с газировкой и дал устное указание немедленно всё снести, поскольку мэрия не давала разрешение на установку конструкции. «На месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по Советскому Союзу», — говорил Кличко, сделав выпад против Офиса президента, заявив, что «95-го квартала здесь будет». Друг Кличко получил подряд на многомиллионный памятник «Небесной сотне» © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Хотя фактически организаторы выставки ничего не нарушали — какая-либо коммунистическая символика там отсутствовала полностью. Таким же объектом советского прошлого является любой мост или жилое здание, построенное до 1991 года. Однако для националистов декоммунизация не ограничивается борьбой с советскими памятниками. Любые объекты того времени мешают им переписывать историю и вычеркивать советский период, словно его и не было.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в оправдание заявил, что выставка должна была показать разные исторические периоды Украины до обретения независимости. Павильоны планировали использовать только для съемок, а после 24 августа — снести. Как мы видим, даже в таких невинных мелочах Офис президента не смеет идти против националистов, уступая им и отпуская задержанных за разгром.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает этот эпизод забавным, выставляющим неонацистов настоящими клоунами. «Нацики разгромили советские автоматы с газировкой на Крещатике. Не, ну на здоровье, как бы. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Но они сами понимают что выглядят тупо клоунами, нет? Воевать с автоматами с газировкой, стыд и срам» — пишет Ткачев.

Тем не менее, Telegram-канал «Картель» видит в этом инциденте первые искры грядущего осенью политического кризиса и признаки ситуативного сотрудничества киевского мэра с праворадикалами. «Политический кризис осенью будет сильный, сегодняшняя выходка Кличко на Институтской, где он «громил» вместе с националистами выставку ОП к 30-летию Дня Независимости Украины — тому подтверждение», — пишет «Картель». Президент против радикалов. Зеленский зачищает «улицу», националисты выдвинули требования © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Об усилении противостояния между ОП и киевской мэрией говорит и Telegram-канал «Женщина с косой». «В кулуарах пошли слухи, что Кличко готовится противостоять Офису Президента любыми способами. Сегодняшняя акция на Институтской это только начало, далее будет только усиливаться прямое противоречие и столкновение.

ОП сейчас работает по депутатам Киевсовета, переманивают их, пока успехи не очень, торги продолжаются», — сообщает «Женщина с косой».

Депутат от президентской партии Максим Бужанский напоминает, что у Кличко отнюдь не вызывал возмущение марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве, а вот автоматы с газировкой — сильно возмутили.

«Напомню, что киевская мэрия санкционировала прошедший в центре столицы 27 апреля марш фанатов эсэсовской дивизии "Галичина", и ни малейшей попытки его отменить, разрешивший этот марш Кличко не сделал. Другими словами, мэр Киева за эсэсовцев, но против автоматов с газировкой», — пишет нардеп Бужанский.

Нацкорпус же сначала лишился своего влиятельного покровителя в лице Арсена Авакова, а затем в Харькове задержали ОПГ из членов этой группировки, занимавшейся рэкетом. Таким образом, Офис президента концентрирует власть в своих руках, зачищая людей Авакова. Харьков зачищают от людей Авакова. Как Зеленский планирует удерживать контроль над первой столицей © commons.wikimedia.org, Viktor O. Ledenyov

Серьезные претензии есть и к киевскому мэру. В мае украинские силовики провели пять обысков в коммунальных предприятиях Киева, а также в фирмах, связанных с мэром города. Обыски проходили и у давнего друга Кличко и главы исполкома партии «УДАР» бизнесмена Артура Палатного. Обвинения касаются отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. Виталий Кличко сразу же обвинил Офис президента в осуществлении политических заказов и давления.

«Такого не было в махровые часы Януковича. Врываются с обысками на городские коммунальные предприятия и департаменты, сегодня рано утром пришли домой к главному архитектору города, вчера — к главе исполкома партии "УДАР"», — возмущался киевский мэр. Обращение экс-президента Януковича к украинцам — полный текст © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Легитимный» утверждал, что «наезд» на Кличко и его окружение был следствием прямого указания со стороны Госдепа США. «Энтони Блинкен был неприятно удивлен масштабами коррупции в столице и в итоге не стал возражать против разработки окружения Кличко и самого мэра Киева. Таким образом Виталий Владимирович потерял покровительство Госдепа, фактически дававшее ему неприкосновенность. Поэтому то, что обыски в "Киевзеленстрое" и "Спецжилфонде" начались сразу после визита Блинкина, не случайность», — пишет «Легитимный».

И вот уже 17 августа, пока Кличко героически боролся с советскими автоматами газировки, в прокуратуре Киева заявили, что на ремонте дорог города «отмыли» 1,3 миллиона гривен. Следователи пришли с обысками к возможным участникам схемы — чиновникам Киевской государственной горадминистрации.

«Каждый обыск у чиновников КГГА (которые за последние недели проводятся чуть ли не каждый день), каждое уголовное дело — это добивание Кличко со стороны Офиса президента. Такая себе техника «тысячи порезов», — комментирует обыски Telegram-канал Klymenko-Time.

Как сообщает Telegram-канал «Вертикаль», инцидент с советскими декорациями у Кличко специально раздули, чтобы отвести внимание от обысков у киевских чиновников и обвинений в коррупции. На Украине уже давно принято при любых обвинениях в краже или взяточничестве громко и публично кричать о патриотизме и верности идеалам Майдана. «Его пиарщики решили поднять шум, чтобы Кличко приехал и все красиво убрал, обвинив Зеленского в неуважении к погибшим майдановцам. И перебив тему обысков в КГГА по распилу на школьных партах и коррупции на Подольско-Воскресенском мосту», — сообщает «Вертикаль», напоминая о так и незавершенном строительстве киевского моста, ставшего своеобразным памятником 30-летия независимости.

В ответ на все эти обвинения Виталий Кличко взывает к «международным партнерам», а заодно крепит союз с уличными националистами, которые фактически диктуют на Украине повестку дня. Офис президента действует по принципу «шаг вперед и два назад», не решаясь действовать против радикальных националистов и топ-коррупционеров. У президента лишь показательно замахиваются, но не бьют. Такая бесхребетность и непоследовательность только придает уверенности в собственных силах и способствует консолидации националистических сил, недовольных тем, что люди президента их оттирают от коррупционной кормушки.