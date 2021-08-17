О беспрецедентности парада к 30-летию независимости Украины заявил на репетиции представитель командования Военно-морских сил Вооружённых сил Украины капитан 1 ранга Александр Павловский.

«Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала произойдёт демонстрация совместных действий сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров», — заявил он.

Во время репетиции отработали высадку групп спецназа и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80. После этого была устроена показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

На самом же параде ко Дню независимости Украины помимо этого также пройдут фонтанирующие водой буксиры, катера коммунальной аварийно-спасательной службы, яхты и катера яхт-клубов Киева.

Однако вряд ли на Украине и за её пределами будут сильно впечатлены таким речным парадом. Тем более, сейчас на Западе всё громче раздаются критические голоса по поводу современного состояния ВМС ВСУ.

Впрочем, и в этом винят Россию.

Адмирал объяснил, почему списанные британские тральщики не спасут украинский флот
Адмирал объяснил, почему списанные британские тральщики не спасут украинский флот
© РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Так, в день репетиции парада на Днепре в авторитетном американском издании National Interest вышла статья Себастьена Роблина, в которой тот писал: из-за перехода Крыма в состав России Украина потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов.

Более того, 75% украинских военных, служивших в Крыму, перешли на сторону РФ. Среди них был и командующий Военно-морских сил.

Возвращение кораблей Украине застопорилось из-за ситуации в Донбассе. А из пяти крупных кораблей у Украины остался лишь один — «Гетман Сагайдачный».

Из баз же, писал Роблин, у ВМС остались лишь базы в Одессе и Николаеве. В то же время, он указал на помощь стран Запада в деле воссоздания украинского флота.

«Учитывая доминирующую огневую мощь российского Черноморского флота в водах вокруг Украины, некоторые могут возразить, что восстановление украинского флота — глупая затея. Например, во время войны 2008 года военно-морской флот Грузии был уничтожен, в основном в порту, без каких-либо затрат для российских войск. Тем не менее, основной задачей москитного флота Украины остается патрулирование, перехват и сопровождение для отражения угроз «серой зоны» у побережья Украины и поддержка операций сухопутных войск там, где это возможно», — указал он.

При этом Роблин отметил, что в «ужасной ситуации более интенсивного конфликта украинские беспилотники и быстрые и малозаметные катера могут обнаруживать вражеские корабли в прибрежных водах Украины для нападения противокорабельных ракет наземного и морского базирования, удерживая вражеские суда от действий вблизи побережья Украины или пресекая десантные высадки».

Но сама история ВМС ВС Украины после 2014 года свидетельствует: помощь Запада вряд ли сильно повлияет на уровень боеготовности Киева. Ведь мало иметь современные корабли, их ещё нужно и содержать.

Украинский министр рассказал, когда и как «москитный флот» сможет всерьез ударить по России
Украинский министр рассказал, когда и как «москитный флот» сможет всерьез ударить по России
© Twitter, U.S. Embassy Kyiv

Парадоксальным образом, Россия даже помогла Украине, отложив передачу ей оставшихся четырёх крупных (по меркам ВМС ВСУ) кораблей.

Печальная реальность

В результате государственного переворота в Киеве сменилась не только власть в стране, но и военное командование. 27 февраля 2014 года Верховная Рада назначила исполняющим обязанности министра обороны Украины «свободовца» Игоря Тенюха. Он был опытным моряком. Этот выпускник Ленинградского высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе в 2006-2010 году был командующим Военно-морскими силами Украины.

Тенюх не скрывал своего пессимизма.

«Условно боеспособны только четыре корабля: фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Тернополь», корабль управления «Славутич» и большой десантный корабль «Константин Ольшанский», — сообщал Тенюх о состоянии ВМС на 1 марта 2014 года в докладе на имя и.о. президента Александра Турчинова.

В этом же документе Тенюх писал: «какие-либо действия, способные представлять угрозу Черноморскому флоту, данные корабли проводить неспособны».

Не лучшим было состояние и Сухопутных войск и ВВС.

Показателен и тот факт, что на том же «Славутиче» никто не собирался прорываться с боем в Одессу. Так, 22 марта 2014 года после переговоров над этим кораблем взвился российский флаг.

«Никакого штурма не было. «Славутич» поднял российский флаг, команда сошла на берег», — сообщил журналистам представитель штаба самообороны Севастополя.

Ранее российский флаг поднял и «Тернополь».

Повозиться пришлось лишь с запертым в Донузлаве «Константином Ольшанским». Как сообщали украинские СМИ, команда корабля перед штурмом залила цементным раствором и засыпала песком двигатели корабля, а также разбила навигационное оборудование и приборы управления огнём.

Но 24 марта и над «Константином Ольшанским» подняли флаг ВМФ России.

«Для России «Ольшанский» представляет определенный интерес и может быть включен в состав 197-й бригады десантных кораблей, основу которой составляют его систершипы. Если будет принято положительное решение, большому десантному кораблю потребуется ремонт», — сообщал российский «Форбс».

Позже Россия заявляла о решимости передать Украине её корабли. Однако сделать это намеревались лишь после окончания войны в Донбассе.

Возможно, это и спасло данные корабли. Ведь судьба оставшегося под контролем Украины «Гетмана Сагайдачного» весьма незавидна.

В 2021 году этот флагман украинского флота не принял участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Украины. За день до празднований — рано утром 3 июля — портовые буксиры оттянули его за брекватер одесской гавани. После чего в сопровождении рейдового буксира «Яны Капу» флагман ушёл в Николаев.

ВМС Украины. Возрождение для использования против России
ВМС Украины. Возрождение для использования против России
© пресс-служба президента Украины

Спустя 17 дней — 20 июля — одесское издание «Думская» сообщило: корабль оказался в опасности — большинство систем фрегата требует замены или ремонта.

«Многие годы командование закрывало глаза на неработающие агрегаты, механизмы и системы жизнеобеспечения экипажа. Чрезвычайно изношены и требуют капитального ремонта все системы корабля — пожарные магистрали, системы кондиционирования, водоснабжения, электрика. Сегодня это может привести к катастрофическим последствиям. У экипажа есть желание ввести корабль в строй, но его деморализуют постоянные задержки, а также поверхностный и некачественный ремонт, проводившийся ранее», — рассказал изданию служащий на корабле моряк. Он пожелал остаться неназванным.

В 2018 году на ремонт фрегата хотели было выделить более 1 млрд грн. (около 2,7 млрд руб. — Ред.). Но этого так и не сделали. В 2021 году на ремонт «Гетмана Сагайдачного» выделили 436 млн грн. (1,2 млрд руб. — Ред.). Деньги планировали потратить на замену дизель-генераторов, закупку РЛС и ремонт корпуса. Но работы на фрегате так и не начались.

В общем, «Гетман Сагайдачный» переживает не лучшие времена. И, судя по недавним заявлениям украинского командования, ремонта он не дождётся. Сегодня на Украине мечтают о турецких корветах Ada. Для строительства первого корвета уже выделили почти 3,8 млрд грн., что превышает выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного» средства в разы.

Турецкий ум, украинские интриги и советское наследство. Что ожидает армию и флот Украины
Турецкий ум, украинские интриги и советское наследство. Что ожидает армию и флот Украины
© ukroboronprom.com

А это значит, что ремонт других кораблей Украина тоже вряд ли потянет. При этом больше всего вложений потребует не надводный, а подводный флот, о котором так пёкся американский автор.

Машина по производству адмиралов

Подводная лодка «Запорожье» сегодня привлекает два типа людей. Первый — украинские флотские офицеры, знающие настоящее назначение лодки. Второй — российские музейщики.

Для последних лодка ценна как экспонат.

«Подлодка пока еще является собственностью Украины, как и другие корабли, которые остались здесь. По ним решение не принято, они охраняются моряками РФ. Как боевой корабль — подлодка себя исчерпала, использовать ее нельзя исходя из технического состояния. Но специалисты ее периодически осматривают, чтобы не утонула. Мы выходили с предложением сделать из нее музей, тем более, что у субмарины богатая биография боевого корабля СССР», — рассказывал в марте 2021 года в интервью изданию «Комсомольская правда» руководитель Севастопольского Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарарий.

В 2019 году его музей хотел заполучить лодку. Но это не удалось. Лодку сохраняют и готовы передать Украине после окончания войны в Донбассе.

Впрочем, последняя вряд ли горит желанием принять «Запорожье». Всё дело в том, что всю историю нахождения в составе украинского военно-морского флота в море лодка выходила считанные разы. Причина — её состояние.

С момента вхождения в состав украинских ВМС в 1997 году лодка частенько находилась на ремонте. Собственно, первый раз на ремонт она пошла в том же 1997 году. В 2003 году лодку после ремонта спустили на воду в Балаклаве. Однако затем на лодке заменили аккумуляторные батареи.

Новые купили за 3,5 млн. И оказалось, что они не соответствуют габаритам и клеммам. Лодка стала на ремонт. В 2006 году тогдашний глава Минобороны Анатолий Гриценко заявил, что лодку после ремонта продадут.

«Отказал двигатель, все обесточено». Ракетный катер Черноморского флота отправились на помощь судну из Украины
«Отказал двигатель, все обесточено». Ракетный катер Черноморского флота отправились на помощь судну из Украины
© flickr.com, Прес-центр Командування ВМС ЗС України

Но его преемники решили оставить Запорожье» в составе ВМС. В итоге, 2011 году лодка, в ещё неисправном состоянии, приняла участие в учениях «Фарватер мира», где на ней отрабатывали задачи по спасению аварийной подлодки, лёгшей на дно.

Лодка покинула судоремонтный завод Черноморского флота России лишь 20 марта 2012 года, после — приняла участие в нескольких парадах.

Зачем же Украине нужна была такая подводная лодка? Всё дело в том, что «Запорожье» было «машиной по производству адмиралов». Её наличие подразумевало должность командующего подводными силами. А это — серьёзная ступенька в карьере.

А ещё наличие «подводных сил» делало ВМС ВС Украины полноценным флотом, а не флотилией.

Другой ценности эта лодка, 1970 года выпуска со славной (если речь идёт о советском периоде) историей, для ВМС ВСУ не представляет.

А потому Украине стоит порадоваться и поблагодарить Россию за то, что последняя бережёт украинские деньги. Ведь, передай Москва «Запорожье» Киеву, украинским политикам срочно придётся изыскать деньги на ремонт 51-летней лодки. Или выслушивать обвинения в подрыве боеспособности.