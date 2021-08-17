В субботу, 14 августа, на репетиции парада в Киеве на Днепре показали около 20 катеров, что делает парад этого года беспрецедентным в истории Украины. В то же время, состояние Военно-морских сил страны оставляет желать лучшего, что отмечают даже американские наблюдатели

О беспрецедентности парада к 30-летию независимости Украины заявил на репетиции представитель командования Военно-морских сил Вооружённых сил Украины капитан 1 ранга Александр Павловский.

«Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала произойдёт демонстрация совместных действий сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров», — заявил он.

Во время репетиции отработали высадку групп спецназа и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80. После этого была устроена показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

На самом же параде ко Дню независимости Украины помимо этого также пройдут фонтанирующие водой буксиры, катера коммунальной аварийно-спасательной службы, яхты и катера яхт-клубов Киева.

Однако вряд ли на Украине и за её пределами будут сильно впечатлены таким речным парадом. Тем более, сейчас на Западе всё громче раздаются критические голоса по поводу современного состояния ВМС ВСУ.

Впрочем, и в этом винят Россию. Адмирал объяснил, почему списанные британские тральщики не спасут украинский флот © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Так, в день репетиции парада на Днепре в авторитетном американском издании National Interest вышла статья Себастьена Роблина, в которой тот писал: из-за перехода Крыма в состав России Украина потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов.

Более того, 75% украинских военных, служивших в Крыму, перешли на сторону РФ. Среди них был и командующий Военно-морских сил.

Возвращение кораблей Украине застопорилось из-за ситуации в Донбассе. А из пяти крупных кораблей у Украины остался лишь один — «Гетман Сагайдачный».

Из баз же, писал Роблин, у ВМС остались лишь базы в Одессе и Николаеве. В то же время, он указал на помощь стран Запада в деле воссоздания украинского флота.

«Учитывая доминирующую огневую мощь российского Черноморского флота в водах вокруг Украины, некоторые могут возразить, что восстановление украинского флота — глупая затея. Например, во время войны 2008 года военно-морской флот Грузии был уничтожен, в основном в порту, без каких-либо затрат для российских войск. Тем не менее, основной задачей москитного флота Украины остается патрулирование, перехват и сопровождение для отражения угроз «серой зоны» у побережья Украины и поддержка операций сухопутных войск там, где это возможно», — указал он.

При этом Роблин отметил, что в «ужасной ситуации более интенсивного конфликта украинские беспилотники и быстрые и малозаметные катера могут обнаруживать вражеские корабли в прибрежных водах Украины для нападения противокорабельных ракет наземного и морского базирования, удерживая вражеские суда от действий вблизи побережья Украины или пресекая десантные высадки».

Но сама история ВМС ВС Украины после 2014 года свидетельствует: помощь Запада вряд ли сильно повлияет на уровень боеготовности Киева. Ведь мало иметь современные корабли, их ещё нужно и содержать. Украинский министр рассказал, когда и как «москитный флот» сможет всерьез ударить по России © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

Парадоксальным образом, Россия даже помогла Украине, отложив передачу ей оставшихся четырёх крупных (по меркам ВМС ВСУ) кораблей.

Печальная реальность

В результате государственного переворота в Киеве сменилась не только власть в стране, но и военное командование. 27 февраля 2014 года Верховная Рада назначила исполняющим обязанности министра обороны Украины «свободовца» Игоря Тенюха. Он был опытным моряком. Этот выпускник Ленинградского высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе в 2006-2010 году был командующим Военно-морскими силами Украины.

Тенюх не скрывал своего пессимизма.

«Условно боеспособны только четыре корабля: фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Тернополь», корабль управления «Славутич» и большой десантный корабль «Константин Ольшанский», — сообщал Тенюх о состоянии ВМС на 1 марта 2014 года в докладе на имя и.о. президента Александра Турчинова.

В этом же документе Тенюх писал: «какие-либо действия, способные представлять угрозу Черноморскому флоту, данные корабли проводить неспособны».

Не лучшим было состояние и Сухопутных войск и ВВС.

Показателен и тот факт, что на том же «Славутиче» никто не собирался прорываться с боем в Одессу. Так, 22 марта 2014 года после переговоров над этим кораблем взвился российский флаг.

«Никакого штурма не было. «Славутич» поднял российский флаг, команда сошла на берег», — сообщил журналистам представитель штаба самообороны Севастополя.

Ранее российский флаг поднял и «Тернополь».

Повозиться пришлось лишь с запертым в Донузлаве «Константином Ольшанским». Как сообщали украинские СМИ, команда корабля перед штурмом залила цементным раствором и засыпала песком двигатели корабля, а также разбила навигационное оборудование и приборы управления огнём.

Но 24 марта и над «Константином Ольшанским» подняли флаг ВМФ России.

«Для России «Ольшанский» представляет определенный интерес и может быть включен в состав 197-й бригады десантных кораблей, основу которой составляют его систершипы. Если будет принято положительное решение, большому десантному кораблю потребуется ремонт», — сообщал российский «Форбс».

Позже Россия заявляла о решимости передать Украине её корабли. Однако сделать это намеревались лишь после окончания войны в Донбассе.

Возможно, это и спасло данные корабли. Ведь судьба оставшегося под контролем Украины «Гетмана Сагайдачного» весьма незавидна.

В 2021 году этот флагман украинского флота не принял участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Украины. За день до празднований — рано утром 3 июля — портовые буксиры оттянули его за брекватер одесской гавани. После чего в сопровождении рейдового буксира «Яны Капу» флагман ушёл в Николаев. ВМС Украины. Возрождение для использования против России © пресс-служба президента Украины

Спустя 17 дней — 20 июля — одесское издание «Думская» сообщило: корабль оказался в опасности — большинство систем фрегата требует замены или ремонта.

«Многие годы командование закрывало глаза на неработающие агрегаты, механизмы и системы жизнеобеспечения экипажа. Чрезвычайно изношены и требуют капитального ремонта все системы корабля — пожарные магистрали, системы кондиционирования, водоснабжения, электрика. Сегодня это может привести к катастрофическим последствиям. У экипажа есть желание ввести корабль в строй, но его деморализуют постоянные задержки, а также поверхностный и некачественный ремонт, проводившийся ранее», — рассказал изданию служащий на корабле моряк. Он пожелал остаться неназванным.

В 2018 году на ремонт фрегата хотели было выделить более 1 млрд грн. (около 2,7 млрд руб. — Ред.). Но этого так и не сделали. В 2021 году на ремонт «Гетмана Сагайдачного» выделили 436 млн грн. (1,2 млрд руб. — Ред.). Деньги планировали потратить на замену дизель-генераторов, закупку РЛС и ремонт корпуса. Но работы на фрегате так и не начались.

В общем, «Гетман Сагайдачный» переживает не лучшие времена. И, судя по недавним заявлениям украинского командования, ремонта он не дождётся. Сегодня на Украине мечтают о турецких корветах Ada. Для строительства первого корвета уже выделили почти 3,8 млрд грн., что превышает выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного» средства в разы. Турецкий ум, украинские интриги и советское наследство. Что ожидает армию и флот Украины © ukroboronprom.com

А это значит, что ремонт других кораблей Украина тоже вряд ли потянет. При этом больше всего вложений потребует не надводный, а подводный флот, о котором так пёкся американский автор.

Машина по производству адмиралов

Подводная лодка «Запорожье» сегодня привлекает два типа людей. Первый — украинские флотские офицеры, знающие настоящее назначение лодки. Второй — российские музейщики.

Для последних лодка ценна как экспонат.

«Подлодка пока еще является собственностью Украины, как и другие корабли, которые остались здесь. По ним решение не принято, они охраняются моряками РФ. Как боевой корабль — подлодка себя исчерпала, использовать ее нельзя исходя из технического состояния. Но специалисты ее периодически осматривают, чтобы не утонула. Мы выходили с предложением сделать из нее музей, тем более, что у субмарины богатая биография боевого корабля СССР», — рассказывал в марте 2021 года в интервью изданию «Комсомольская правда» руководитель Севастопольского Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарарий.

В 2019 году его музей хотел заполучить лодку. Но это не удалось. Лодку сохраняют и готовы передать Украине после окончания войны в Донбассе.

Впрочем, последняя вряд ли горит желанием принять «Запорожье». Всё дело в том, что всю историю нахождения в составе украинского военно-морского флота в море лодка выходила считанные разы. Причина — её состояние.

С момента вхождения в состав украинских ВМС в 1997 году лодка частенько находилась на ремонте. Собственно, первый раз на ремонт она пошла в том же 1997 году. В 2003 году лодку после ремонта спустили на воду в Балаклаве. Однако затем на лодке заменили аккумуляторные батареи.

Новые купили за 3,5 млн. И оказалось, что они не соответствуют габаритам и клеммам. Лодка стала на ремонт. В 2006 году тогдашний глава Минобороны Анатолий Гриценко заявил, что лодку после ремонта продадут. «Отказал двигатель, все обесточено». Ракетный катер Черноморского флота отправились на помощь судну из Украины © flickr.com, Прес-центр Командування ВМС ЗС України

Но его преемники решили оставить Запорожье» в составе ВМС. В итоге, 2011 году лодка, в ещё неисправном состоянии, приняла участие в учениях «Фарватер мира», где на ней отрабатывали задачи по спасению аварийной подлодки, лёгшей на дно.

Лодка покинула судоремонтный завод Черноморского флота России лишь 20 марта 2012 года, после — приняла участие в нескольких парадах.

Зачем же Украине нужна была такая подводная лодка? Всё дело в том, что «Запорожье» было «машиной по производству адмиралов». Её наличие подразумевало должность командующего подводными силами. А это — серьёзная ступенька в карьере.

А ещё наличие «подводных сил» делало ВМС ВС Украины полноценным флотом, а не флотилией.

Другой ценности эта лодка, 1970 года выпуска со славной (если речь идёт о советском периоде) историей, для ВМС ВСУ не представляет.

А потому Украине стоит порадоваться и поблагодарить Россию за то, что последняя бережёт украинские деньги. Ведь, передай Москва «Запорожье» Киеву, украинским политикам срочно придётся изыскать деньги на ремонт 51-летней лодки. Или выслушивать обвинения в подрыве боеспособности.