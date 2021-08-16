Пусть это звучит цинично, но медийная «звезда» белорусского эмигранта в Киеве Виталия Шишова, которого нашли повешенным в лесопарке украинской столицы, оказалась «сверхновой». Вспыхнув на краткое время, погасла

А ведь из погибшего хотели сделать второго Гонгадзе — белорусского. Смастерить из истории «убийство», заказчиком назначить президента Белоруссии. Важно помнить, что оппозиционные пропагандисты «убили» Шишова заранее, в том числе указав место убийства. Разумеется, с указанием виновника.

Когда тело нашли, то буквально из каждого белорусского оппозиционного утюга хор пропагандистов рассказывал, кто именно «убийца». Апофеозом стал открытый призыв к терроризму: на митинге, организованном эмигрантами у посольства РБ в Киеве, сожительница Шишова призвала соотечественников брать в руки оружие, чтобы начать вооруженную борьбу с Лукашенко. Последний также помянул своего земляка во время «Большого разговора». Но чуда восстания, как в случае с Гонгадзе, не случилось. Во-первых, Шишов погиб не в Белоруссии, во-вторых, очень быстро журналисты докопались, кем он был, чем занимался, с кем дружил, во что именно верил. И звезда медийного проекта закатилась. Убийство Виталия Шишова. Самые популярные версии и их вероятность © REUTERS, Gleb Garanich

Неожиданное происшествие

Короче говоря, спустя десять дней после гибели Виталия Шишова о нем вспомнил разве что Александр Лукашенко.

Больше никто этой темой, похоже, не интересуется, погибшего не упоминают. Это имя вернулось в забвение, откуда неожиданно было извлечено по воле звезд.

И, тем не менее, продолжение явилось, причем в виде самого невероятного, с точки зрения авторов, не выстрелившей легенды события. Как уже писала Украина.ру, Виталий был главой «Белорусского дома на Украине». Якобы волонтерской организации, которая, опять-таки якобы, занималась помощью в адаптации эмигрантов из РБ, а также верификацией агентов КГБ, которые «вели слежку» за акциями оппозиции на Украине.

Наше издание провело расследование, но следов подобной деятельности не обнаружило. Зато стало известно, что незадолго до гибели шефа из Украины выехал в Польшу его заместитель по неформальному объединению по имени Родион Батулин. И вдруг как гром среди ясного неба: этот самый Батулин объявлен нежелательным на территории Украины. Заместителю главы «Белорусского дома» власти запретили въезд в страну на три года. Об этом сообщила сама организация. Основания запрета пограничники не раскрывают.

Это был очень неприятный сюрприз для Родиона Батулина, которого известили об этом факте при пересечении польско-украинской границы. Правда, на точку зрения беглых оппозиционеров данный факт не повлиял. «Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!» — заявили в «Белорусском доме».

А вот и второй сюрприз. На этот раз от 8-го Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ по Гомельской области. Официально объявлено, что Виталий Шишов был приверженцем идей неонацизма, состоял в неформальном союзе скинхедов. А в 2017 году проходил по статье 130 УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».

Михаил Жизневский №2

Человек, которого так звали, был уроженцем Гомельщины, из трудной семьи, сам тоже трудный, с юности лез в темные дела, бежал на Украину, был привезен на Евромайдан в составе банды «Молодежь Кличко», а жизнь закончил на Европейской площади Киева, получив заряд из охотничьей винтовки в упор. Был канонизирован после госпереворота, стал одним из трех кавалеров ордена «Небесной сотни», получил звание «Герой Украины» и мемориальный памятник в центре Киева. Его могилу посол Украины в РБ был обязан ежегодно посещать, за состоянием захоронения следить.

Последнее было важно, так как неизвестные все время замазывали могилу краской. И вот Виталий Шишов и его история — копия. Тоже уроженец Гомельщины, тоже лез в темные дела, тоже бежал на Украину и тоже работал установщиком стеклопакетов. Только в отличие от Жизневского, Шишову не пришлось ставить пластиковые окна в Киеве. Поскольку он попал на вспаханную Жизневским и ему подобными ниву. Таких, как он и Жизневский, ждало дружественное государство, где таким, как они, можно было все. А Шишов был «бывалым». Рослый, выносливый, спортивный, занимался боевыми искусствами, на что намекал сломанный нос.

Тайны окутывают прошлое этого человека. К примеру, его настоящая фамилия совсем не Шишов, а Герасичкин. Фамилию он по неизвестной никому причине сменил в 2017 году. В 2014-м мать и отец Виталия как-то подозрительно вместе умерли. Остались родственники, но Шишов с ними не общался. Кстати, именно в 2017 году его осудили на два года домашней химии по статье об экстремизме. В 2019-м, по окончании срока, Виталий первый раз съездил в Киев, куда хотел попасть еще в дни Евромайдана. Наконец, после 9 августа 2020-го он попытался способствовать «майдану» в собственной стране. 8 октября ему позвонили из органов, вызвали в качестве свидетеля. Предвидев арест, он сразу уехал в Киев. Белорусский эксперт объяснил, почему Лукашенко точно не было выгодно избавляться от Шишова © REUTERS, Gleb Garanich

«Белорусский дом» и его обитатели

Через неделю после прибытия, 14 октября, в украинской столице был марш АТОшников. Именно там Шишов раззнакомился с белорусской диаспорой и началось формирование сообщества. 20 октября появился телеграмм-канал БДУ, потом Ютуб-канал, сайт. В декабре 2020-го Шишов возглавил это землячество. 7 числа БДУ зарегистрировали в Минюсте Украины, Шишов стал соучредителем.

И вот важный нюанс: формально главой БДУ был не он, а тот самый Родион Батулин. В отличие от Виталия личность известная. Даже фан-клуб был. Батулин — профессиональный боец ​​смешанных единоборств, участник международных турниров. С 2015 года на Украине, где вступает в «Азов». То есть в Нацгвардию. Там командиром разведроты был еще один известный белорус — Сергей Коротких, он же Боцман, он же Малюта. Они дружили. Батулин был охранником Коротких (Боцман), а Батулина называли «человеком Боцмана» или даже «Геной Боцмана». Оба неонацисты, как и Шишов. В июле 2019-го «азовцы» «Нацкорпуса» совершили нападение на охрану экс-президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. В потасовке участвовали Родион Батулин и Сергей Коротких. Порошенко мстили за то, что не помог с украинским гражданством гражданам Белоруссии и других стран. Не один след оставил Батулин на подобных проплаченных или разрешенных экс-министром МВД Арсеном Аваковым акциях.

Сетевой бизнес

Но вернемся к Виталию Шишову. Погибший был вместе с Родионом Батулиным соучредителем БДУ. Но не только. В январе 2021-го они зарегистрировали фонд «Белорусская диаспора на Украине». Оба учредители и бенефициары. Но только у Батулина было право подписи. Как и в БДУ, хотя руководителем считался Шишов.

Параллельно с БДУ 7 декабря 2020-го Батулин зарегистрировал еще одну общественную организацию «Белорусская альтернатива». Но уже не с Шишовым, а с другим человеком — Олегом Васильевым. Тоже гражданином РБ. В общем, ясно, что активно регистрировали самые разные темы именно неонацисты. И все они так или иначе были связаны с Сергеем Коротких.

После смерти Виталия Шишова Коротких рассказал, что это он сделал Шишова руководителем БДУ. Но сам лично там не состоял. Правда, есть и другая версия. Якобы БДУ создали совсем другие люди, а в октябре 2020-го произошел рейдерский захват организации, сайта, каналов и чатов. Об этом потерпевшие рассказали лишь 5 августа 2021 года на пресс-конференции. По их словам, БДУ всегда контролировал не Шишов, а Коротких и его охранник Батулин. Были показаны фото с презентации БДУ, на которых нет ни Шишова, ни Батулина.

Захватив БДУ, Коротких и бандиты «Азова» стали работать над тем, чтобы взять под крышу белорусов, которые уезжали в Киев и приходили на протестные акции. К ним подходили люди в масках, которые предлагали землякам помощь в эмиграции. Виталий Шишов и Родион Батулин предпочитали об этом не говорить. Коротких описывают как бизнесмена, который из всего извлекает выгоду. Описывают анонимно, говоря, что Боцман — страшный человек. За ним тянется настоящий шлейф убийств, но ни в одном случае не удалось доказать причастность Коротких. Что намекает на покровителей в МВД. Последним опекуном Боцмана был Арсен Аваков. Украинские журналисты раскопали совместный бизнес сына Авакова и Коротких, сделавший последнего неуязвимым. Белорусский эксперт объяснил, почему гибель Шишова все же повлияет на ситуацию в республике © REUTERS, Gleb Garanich

Концы в воду

Нападение на лидеров Хартии-97 в 1999 году, исчезновение оператора Дмитрия Завадского, убийство лидера РНЕ Беларуси Самойлова, десятки убийств мигрантов в России под камеру, смерть основателя сайта charter97.org Олега Бебенина, серия странных смертей бандитов «Азова», добробатовцев и покушений на них, убийство журналиста Павла Шеремета. Наконец смерть через повешение Виталия Шишова.

Все эти эпизоды связаны с белорусскими эмигрантами. Валерий Игнатович, осужденный за похищение оператора Дмитрия Завадского, сам высказал предположение, что Коротких как-то связан с убийством Павла Шеремета, который более 15 лет пытался расследовать смерть своего друга и коллеги. Боцман всегда был связан с бизнесом на политике, используя молодых людей из неблагополучных семей. Как Шишов. В общем, все, как в лихие 90-е. С 2015-го он возглавил созданный отдел охраны объектов стратегического назначения при департаменте Государственной службы охраны МВД Украины, где работал до 2017 года. Этот отдел был создан при Арсене Авакове специально для бывших «азовцев». Сергей Коротких задекларировал наличных и имущества более чем на миллион долларов. Боцмана называют главным «кошельком» «Нацкорпуса».

Он взял под контроль многих, кто бежал из Беларуси, в том числе через БДУ. Взамен брали участием в акциях на территории Украины. Коротких лично помог Шишову с получением временного вида на жительство. Но тут «ушли» Авакова. И мгновенно началась чистка его людей и схем. Начались облавы на «Нацкорпус». Вот и Батулину запрещен въезд на Украину. Задним числом. Кто-то тщательно прячет концы в воду. А о смерти Шишова вдруг перестали писать и говорить. Как отрезало.