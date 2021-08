В четверг, 12 августа, американскому миллиардеру Джорджу Соросу исполнился 91 год. Хотя он и передал часть полномочий многочисленным наследникам, но по-прежнему остаётся мозговым центром своей империи «Открытое общество»

Накануне своего 91-го дня рождения американский финансист и «филантроп» получил неожиданный подарок от французской полиции, которая в минувшие выходные задержала в городе Мец одну из участниц демонстрации против чрезвычайных мер, связанных с COVID-19. Активистка партии «Национальное объединение» Кассандра Фристот пришла на демонстрацию с плакатом, на котором были перечислены «предатели»: бывший премьер-министр Франции Лоран Фабиус, бывший министр здравоохранения страны Агнес Бузин, официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, философ Бернар-Анри Леви и… Джордж Сорос. Джордж Сорос и Восточная Европа: он за ценой не постоит

Американский миллиардер был единственным не-гражданином Франции в списке, но именно его фамилия вызвала едва ли не наибольший интерес французских СМИ. Всё дело в том, что в конце июля 2021 года созданная и финансируемая Соросом организация Open Society Justice («Справедливость для открытого общества») обратилась в Государственный совет Франции с жалобой на действия полиции и жандармерии страны. Фактически она потребовала запретить французским правоохранителям проверять документы — мол, в связи с «расовыми предрассудками» их практически всегда проверяют у «лиц иной этничности и иного цвета кожи, чем белый». В Open Society Justice тогда откровенно признались, что в случае, если их ходатайство не будет удовлетворено, против французского государства будет подан судебный иск.

Понятно, что на самом деле Соросу нет никакого дела до судьбы жителей арабо-африканских гетто Франции, у которых в основном и возникают проблемы с полицией. Миллиардер просто заинтересован в создании атмосферы всеобщего хаоса, в которой он привык зарабатывать огромные деньги. И арест белой французской националистки Кассандры Фристот в эту схему разжигания «войны всех против всех» вполне вписывается. Если сегодня обычный список фамилий объявляется «актом антисемитизма», и лично глава МВД Франции Жеральд Дарманин заявляет, что «это уголовное преступление, а не мнение, и такие выражения не останутся безнаказанными», — то завтра можно будет назвать «антисемитизмом» употребление фамилии Сорос без определения «великий филантроп». Джордж Сорос и Балканы: как регион использовали для обкатки цветных революций

Стоит отметить, что в последние годы «отец цветных революций» немало сделал для расшатывания ситуации в Соединённых Штатах, где Джордж Сорос живёт с 1956 года. По словам адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, Сорос выделял деньги и движению BLM (Black lives matter, «Жизни чёрных важны» — прим.), и кандидатам в окружные прокуроры в 27 регионах США — что привело на должности «полных идиотов, которые не ведут уголовного преследования и отпускают преступников на свободу». По мнению Джулиани, миллиардер несет ответственность за рост преступности и «продвижение анархии» в Филадельфии.

Да и сам Сорос не скрывает того, что он боролся с Трампом любыми методами, выделив погромщикам из BLM 220 миллионов долларов, а ныне поддерживает администрацию Джо Байдена. Ещё в апреле текущего года появилась информация, что сеть фондов «Открытое общество», спонсируемая миллиардером, собирается вложить 20 миллионов долларов в кампанию по поддержке «прогрессивными активистами» реформ инфраструктуры и социальных программ, предложенных нынешним президентом США. Аргументация фондов Сороса при этом была парадоксальной: мол, политика Байдена имеет широчайшую поддержку населения, — но всё равно нуждается в дополнительных вливаниях.

Информацию о поддержке программ Байдена со стороны структур Сороса объявил тогда не сам миллиардер, а исполнительный директор американского отделения сети фондов «Открытого общества» Том Перриелло. В последние месяцы Джордж Сорос редко появляется на публике, а последние большие интервью он дал в августе 2020-го, накануне своего девяностолетия, итальянскому изданию La Repubblica и немецкому Die Welt. Кстати, тогда миллиардер специально подчёркивал, что он три раза в неделю играет в теннис, находится в идеальной спортивной форме и полон решимости бороться за открытое общество.

Причём Сорос, которого часто обвиняют в заговорах против человечества — организации мирового финансового кризиса 2007-2009 годов, запуске проекта уничтожения христианства в Европе путем организации массовых переселений мусульман из Африки и т.п., — сам попытался изобразить из себя жертву «теории заговора». «Существует настоящий, реальный международный заговор против меня. Поэтому, когда я предстаю против одних и тех же вызовов Открытому обществу в разных уголках мира — таких, как расовая дискриминация, тоталитаризм — я не вступаю в тайный сговор. Я воплощаю миссию моей жизни открыто. А мои враги учатся друг у друга. И они нападают вместе, пользуясь одинаковыми методами» — пожаловался он журналисту La Repubblica год назад. Джордж Сорос и Венгрия: От рассвета до заката

А в ноябре 2019-го журналист The Guardian Шон Уокер, который брал интервью у Джорджа Сороса в его имении, отмечал, что миллиардер сохраняет напряжённый график работы и несколько месяцев в году проводит в дороге. Однако возраст всё же сказывается: Сорос очень плохо слышит, и посетителям дают микрофон, подключённый непосредственно к его слуховому аппарату. Кстати, это даёт миллиардеру возможность в любой момент сделать паузу в общении или вовсе его прекратить — под предлогом того, что в аппарате сели батарейки.

Именно Уокер осмелился задать Соросу вопрос о том, не боится ли тот смерти. «Для такого человека, как я, который настолько проникается размышлениями и пониманием мира, страшно — это потерять сознание. Но умереть — это естественное следствие того, что ты когда-то родился, и поэтому здесь нечего бояться» — кокетливо ответил тогда 89-летний миллиардер.

Официальным наследником сети фондов «Открытого общества» назначен 36-летний младший сын миллиардера, Алекс Сорос, который уже несколько лет понемногу принимает дела у отца. При этом его старшие братья и сестра от первых двух браков миллиардера давно имеют собственные участки работы. Сорос будет платить украинским блогерам и СМИ © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Так, Роберт Сорос числился основателем Центрально-европейского университета в Будапеште, а также сети фондов Сороса в странах Восточной Европы. Джонатан Сорос занимает руководящие должности различных фондов, а также стал сооснователем фонда «Друзья демократии», целью которого является «снижение влияния финансов на политику». Андреа Сорос основала фонд поддержки культурного наследия тибетских общин Китая, а также участвует в программах по борьбе с всемирной бедностью. Александр Сорос известен своими пожертвованиями в социальные и политические инициативы, которые не получают широкой поддержки других меценатов и фондов. И лишь Грегори Сорос не пошёл в «семейный бизнес», выбрав судьбу художника.

Однако Сорос-старший, который в 2013-м женился в третий раз — на Тамико Болтон, интернет-предпринимательнице, продающей пищевые добавки, — пока не выпускает из рук бразды правления своей империей. И речь не только о сети фондов «Открытое общество», которая работает почти в 140 странах мира и оперирует вложениями, превышающими 18 миллиардов долларов (только операционный бюджет сети в 2021 году составляет более 1,2 миллиарда долларов). Хотя в интервью Die Welt год назад миллиардер заявил, что «больше не имеет дел с финансовым рынком», поскольку секрет его успеха давно раскрыт им самим в книге «Алхимия финансов», однако в конце июля 2021 года появилась информация, что Джордж Сорос и Билл Гейтс совместно инвестировали 30 миллионов фунтов в компанию Mologic, выпускающую экспресс-тесты на коронавирус и другие болезни. Сорос отправил в отставку премьера Орбана. Но пока только в Румынии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Фонд экономического развития Сороса (The Soros Economic Development Fund, SEDF) и Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявили тогда, что в рамках этой «необычной сделки» британская компания будет переименована в Global Access Health и сменит бизнес-модель, сосредоточившись на производстве дешевых диагностических средств, предназначенных для выявления тропических болезней в развивающихся странах. Гендиректор Mologic Марк Дэвис в разговоре с The Financial Times сказал, что людям пора поставить Африку в приоритет — вместо того, чтобы оставлять ей «крохи со стола», а для этого компании нужно будет отказаться от «безудержной погони за прибылью». После таких слов правительствам африканских стран остаётся лишь покрепче держаться за кошельки, ведь когда Сорос «отказывается от прибыли», рухнуть может даже британский фунт…