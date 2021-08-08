Встречи в Вашингтоне глав МИД и Офиса президента Украины (ОПУ) Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном сделали два добрых дела не так для страны, как для ее лидеров - разъяснили их позиции

Кулеба и Ермак, с одной стороны, однозначно положили конец так называемой «антизападной фронде» президента Украины Владимира Зеленского и некоторых его особо буйных подчиненных типа главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексея Данилова или советника Алексея Арестовича, которые обвинили Запад в «предательстве Украины» и даже анонсировали протестный поворот на Восток. И сделали это в преддверии намеченного на 30 августа сего года визита Зеленского в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом.

«Украина по-прежнему любит Запад и коленопреклоненно, но алчно ждет от него денег. И если их дадут то никакого поворота на Восток, как не было, так и не будет» — вот квинтэссенция заявления двух укро-чиновников об итогах предварительных встреч. В неизменности своих позиций они так убеждали прежде всего тех, кто уже начал шутить, что Овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне для Зеленского может превратиться в, извините, оральный. В хорошем и нехорошем, но толерантно оправданном смыслах этого слова. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Получилось половинчато. «Успокойтесь, никто ни с кем на повышенных тонах разговаривать не будет», — успокоил Кулеба всех, кому пообещали, что Зеленский будет «орать на Байдена» прямо в его логове. И заверил, что Зеленский будет переговариваться исключительно о двухсторонних отношениях и заручаться поддержкой Украины со стороны США, которая и так крепка, как никогда. Жутко консенсусная, двухпартийная и двухпалатная.

Ну, а то, что Зеленскому придется, еще раз извините, униженно выпрашивать у Байдена и политическую, и дипломатическую, и — это самое важное! — финансово-экономическую и военную помощь, — так это дело обычное. И привычное для всех украинских руководителей, униженно лизоблюдствующих перед «стратегическим партнером». Все так делали — и Зеленский — не исключение, просто его черед пришел. А ему, скажем прямо, и не привыкать. Особенно если вспомнить, как он лебезил перед Дональдом Трампом, и подобострастно называя его своим учителем, и бурно восхищаясь размерами самолета «хозяина».

С другой стороны, Кулеба и Ермак, а за ними в конце августа и сам Зеленский еще раз подтвердят абсурдную бессмысленность утверждения 30 июля 2021 года так называемой «стратегии внешнеполитической деятельности Украины». И дело тут не только в том, что:

— утверждать ее было бессмысленно и технически, и даже политически, потому что все изложенные в ней пункты практически дублировали Конституцию, в которой стратегическим уже записан путь в НАТО и ЕС, а также концепцию национальной безопасности государства и военную стратегию, где главной задачей тоже обозначена евроатлантическая интеграция; На Украине впервые утвердили внешнеполитическую стратегию: чего ждать России © president.gov.ua

— все это евроинтеграционное пресмыкательство и односторонне-просительное унижение Украины перед Западом не принесло ей никакой выгоды и никак не сказалось на продвижении ее в «лоно». Европейское, разумеется;

— «стратегия внешнеполитической деятельности Украины» утверждалась не парламентом, а на заседании СНБОУ указанного «фрондера» Данилова, что означает лишь одно: этот документ малоценен, потому что может быть легко отменен теми, кто придет на смену Данилову и его «шефу» Зеленскому.

Главный изъян это стратегии в том, что она концептуально бессмысленна, так при всех дежурных и совершенно правильных красивостях о независимости и суверенитете Украины она как раз и фиксирует, что никакого выбора у Украины нет. А главное — она закрепляет в 250 пунктах фактическое лишение ее суверенитета и правосубъектности на международной арене. Это стратегия неоколонизации Украины, превращения ее в узаконенное «несостоявшееся государство, в покорный лимитроф при сохранении всех атрибутов независимой страны — герба, флага, гимна, представительства в международных организациях, четко обозначенных границ и т. д.

Из шести приоритетных задач стратегии (1. обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; 2. противодействие агрессивной политики Российской Федерации; 3. курс на членство в ЕС и НАТО; 4. продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций; 5. защита прав и интересов граждан Украины за границей; 6. продвижение позитивного имиджа Украины в мире») все приняты для того, чтобы понравиться Западу. И даже самая простая — последняя, об имидже, — невозможна без помощи и разрешения Запада, который как скажет, так и будет. Кулеба рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Зеленского © Facebook Dmytro Kuleba

И потому как насмешка, звучат слова из стратегии о том, что что «Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей». Как она может это делать, если она независима в том смысле, что от нее уже ничего не зависит? За нее все решают другие. О ней принимают решения, с нею не советуясь. Даже ее президента в одностороннем порядке, не согласовывая с ним дат, приглашают на «визит», похожий на выволочку или отчет о проделанной работе. С постановкой, ясное дело, новых задач, не выполнять которые нет никакой возможности.

Все это и будет подтверждено Зеленскому в Овально-оральном кабинете. А посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что подготовка встречи Зеленского и Байдена вышла на «финишную прямую». Куда?