Президент Белоруссии Александр Лукашенко слово «война» повторяет давно и часто. Его маленькой и далеко не самой богатой стране сейчас де-факто объявили войну, включая вполне реальную воздушную блокаду. Цель — свержение Лукашенко и превращение Белоруссии в сателлита коллективного Запада, как это случилось с Украиной

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«Ни одна нога на территорию Беларуси с юга или с запада ступить не должна», — подчеркнул белорусский лидер.

Разводя туман руками

Предпоследний раз границы закрывались с Украиной — это было озвучено 2 июля. Эти и другие заявления о «закрытии границ» Белоруссии звучали на публичных знаковых мероприятиях. И поскольку ничего такого на практике сделано не было, то и можно предположить, что Александр Григорьевич разделяет общественное и директивное. Никаких серьезных ужесточений пограничного режима со странами, названия которых упоминались на самом высоком уровне, не произошло.

И уже ясно, что никто начиная с пятницы закрывать на замок границу с Литвой не будет. Фигурально сказанное следует относить к совершенно другому. Последний месяц Вильнюс непрерывно истерит по поводу того, что якобы Лукашенко экспортирует мигрантов в Литву. А на самом деле Минск в ответ на агрессию коллективного Запада отвечает чем может, о чём также говорил белорусский лидер. Он сказал, что Белоруссия более не станет выполнять роль буфера и коллектора для беженцев из тех стран, где навели порядок, в частности, литовские военные. Речь об Афганистане и Ираке.

Это чистая правда, так что цинично выглядят действия потерявшего берега министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который требует от Ирака прекратить полеты в Белоруссию и обзывает Лукашенко террористом. Впрочем, возможно, Ландсбергис — это литовский Алексей Гончаренко: работает провокатором.

Слова и дела

Подстава накануне годовщины акций протестов в Беларуси: соцсети о смерти белорусского оппозиционера © REUTERS, RBC-Ukraine/Handout

Первый признак — полная недоговороспособность. НАТО наращивает свои контингенты, включая тяжелую технику, у границ Союзного государства, о чем также говорит Лукашенко. Политиками в буферные постсоветские страны назначают «ландсбергисов», которые ежедневно совершают то, что когда-то именовалось «casus belli» и первым актом войны.

К примеру, мэр Риги срывает белорусский флаг у посольства РБ и пропагандирует подобные действия. А ведь Людовик XIV в 1672 году объявил войну Нидерландам только за то, что голландский живописец, написавший картину морского боя, изобразил французский королевский флагман тонущим.

Сегодня подобное поведение оскорбленные постсоветские страны вынуждены терпеть, в ответ делая то, что возможно в рамках затянувшегося послевоенного «мира». Захватив очередную «точку», страны-агрессоры развивают успех. Глава МИД Литвы — внук разваливавшего СССР Витаутаса Ландсбергиса. Логично, что президент США Джо Байден предложил на должность посла в Польше кандидатуру Марка Бжезинского, сына бывшего помощника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского. Кто этот папа будущего наместника метрополии в ключевой стране восточноевропейского региона, объяснять не стоит.

У поколения политиков уровня Джо Байдена и Владимира Путина фамилия Бжезинский вызывает воспоминания о победе Запада в холодной войне против СССР и уничтожении советского блока. Именно в этом месте и стоит вспомнить о том, какие опасные игры еще год назад вел президент Белоруссии, давший агреман на кандидатуру первого после 12-летнего перерыва посла США в РБ Джули Фишер. К счастью, она в Минск так и не попала, но то, что эта женщина делает теперь, — всего чуть-чуть от того, что ей поручили в белорусской столице накануне Беломайдана.

На войне, как на войне

Лукашенко дьявольски удачлив.

Везение приходило ему на помощь всякий раз и именно в тот самый момент, когда, казалось, «finitа la commedia». Так было во время тупика в переговорах с Россией о компенсации за налоговый маневр (засорение нефтепровода «Дружба»), так было и во время извержения Беломайдана в Минске (звонок Путину), так было во время истории с вагнеровцами в санатории «Белорусочка» (предательство украинского крота). Наконец, по счастливому положению звезд Джули Фишер не заняла перед выборами 2020 года кресло посла США в РБ.

Впрочем, сложа руки сам Лукашенко не сидит. Усмирив Беломайдан, система приступила к зачистке всех НПО и НКО, которые наплодила сама в предыдущие годы. Прошли и идут суды и над лидерами оппозиции — Марией Колесниковой и Виктором Бабарико. Система работает над собственными ошибками с тяжестью асфальтоукладчика. И будучи последовательным, Лукашенко 30 июля заявил на совещании министров, глав регионов и парламентариев о допустимости присутствия российской армии в Белоруссии. Сценарий развязывания агрессии против Союзного государства Белоруссии и России положен в основу стратегических учений «Запад-2021», которые подтвердил начальник белорусского Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Они пройдут на территории России и Беларуси с 10 по 16 сентября. Принять участие в них пригласили также казахстанских военных. Слово «война» для Лукашенко — не ради красного словца.

Так, та же Колесникова — креатура не столько Виктора Бабарико, сколько германских фондов, причем фондов, которые организованы не правящими партиями, а «зелеными». Которые могут быть правящей партией уже осенью. Их поддерживает 26% избирателей. Они за запрет «Северного потока-2», за ужесточение санкций против РФ и РБ. И их политика может стать ещё одним шагом к большой войне.