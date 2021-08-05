Правительство РФ приступило к адаптации экономики страны к глобальному энергопереходу, однако речь идёт не столько об энергетике, сколько о политике. Запад хочет ослабить роль России за счёт глобального отказа от нефти и газа, однако Москва сможет адаптироваться к новым условиям и даже извлечь из этого финансовые выгоды и получить поддержку США

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что в ближайшее десятилетие новая технологическая революция приведёт к глобальной перегруппировке стран, в результате чего сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI века и, вероятно, XXII. Марунич объяснил, чем закончились разговоры об американском СПГ для всей Европы © Украина.ру/Нина Зотина

По мнению политика, период технологической революции, или глобальный энергопереход, в который вступила мировая экономика, сопоставим только с процессами конца XVIII — начала XIX веков и масштабом охвата, и степенью радикальности, единственное отличие заключается в скорости — нынешний энергопереход займёт всего около 30-50 лет.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме политика, с которым ознакомилось издание РБК.

Политолог Сергей Марков предположил, что в число мировых элит войдут США, Китай и государства Евросоюза, а России, у которой плохо развиты высокотехнологичные производства, придётся очень постараться, чтобы войти в этот список.

«Конечно, мы можем конкурировать с другими государствами. С теми же Штатами мы конкурируем и выигрываем в ракетостроении, в том, что касается боевого атома, в производстве атомных подводных лодок, в боевом авиастроении, в атомной энергетике, вертолётостроении, космической промышленности. Так что у нас есть высокотехнологичные производства, но проблема в том, что все они сосредоточены у госкомпаний. Частных концернов практически нет, либо они недостаточно крупные и стабильные, чтобы вкладывать в них деньги», — объяснил эксперт. Алексей Зубец: Глобальный энергопереход – это большая ложь для всего человечества © Youtube / Алексей Зубец

А вот председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в корне не согласен с Чубайсом насчёт грядущих перемен на глобальной арене. Он подчёркивает, что революционной смены мировых элит не будет, и на это есть несколько причин. Во-первых, нынешние элиты очень прочно укоренились, не намерены уступать кому-либо своё место и располагают мощными рычагами для его сохранения, Давос, где это особенно заметно, даёт это и увидеть, и ощутить. Во-вторых, потому что именно представители нынешней мировой элиты, а не какие-то неведомые и таинственные силы делают всё, чтобы возглавить процессы глобальных изменений, и конкурентов у них пока не видно. Убогие физиономии: Азаров жестко высказался про украинскую «элиту» © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«И в-третьих, потому что смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой. Это доказывает и история России, и вся мировая история. Тогда как обратному доказательств нет. Это если говорить по существу, а не выискивать политические подтексты заявления», — подытожил сенатор.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру также выразил несогласие с мнением Чубайса: «Элиты всегда одни и те же. Это финансисты и управленцы, кто составляет «глубинное государство» на Западе. От того, что завтра энергию будут вырабатывать не на тепловых электростанциях, а на ветряках, эти элиты никуда не денутся. Понятно, что люди меняются, но состав тот же самый, хотя за это время изменилась куча технологий. «Глубинное государство» формируется не по принципу технологий, которые существуют в экономике. Оно формируется по принципам способности людей, которые входят в это «государство», решать сложные задачи. Если вы понимаете принципы управления и у вас такая голова, которая может учитывать 25 разных факторов, то вам место в этой элите. А от того, стоит ли солнечная батарея на улице, или дома до сих пор отапливают дровами, количество ума в головах этих деятелей не зависит. Элиты изменятся в лицах. Вчера это были люди, которые были привязаны к нефтегазовому сектору, а сегодня эти люди привязаны к IT, искусственному интеллекту и управлению большими базами данных, но структура и смысл существования этой элиты останется».

Станет ли энергетика причиной глобальных политических перемен, поживём — увидим. Но то, что серьёзные перемены происходят в самой энергетической отрасли, совершенно точно.

Многие страны поставили для себя задачу в ближайшие десятилетия полностью отказаться от углеводородов в пользу экологически чистых источников энергии, а это значит, что спрос на углеводороды, которые составляют примерно половину российского экспорта, будет снижаться. В Москве это прекрасно понимают и уже готовятся к новым условиям. Как рассказал источник издания РБК, близкий к правительству, кабинет министров по распоряжению премьер-министра страны Михаила Мишустина создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики, — деятельность которой поручено курировать первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Новые структуры должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на национальную экономику, оценить варианты действий по основным «развилкам», разработать оптимальный сценарий адаптации России к энергопереходу и, исходя из этого, обозначить цели к 2030 году, а также подготовить прогноз до 2050-го. Как уточняется, решение о создании рабочих групп приняли в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив Евросоюза по защите своего рынка от «грязных» товаров. Марунич рассказал, в каком состоянии находится производство «зеленого» водорода на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам одного из собеседников издания, у руководства страны возникает понимание, что вопросы климатической повестки должны становиться приоритетными, и за последний месяц в правительстве прошла серия дискуссий в закрытом режиме о подготовке России к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития, на совещаниях вице-премьеров обсуждались предварительные результаты анализа рисков и возможностей для страны.

Разработкой подходов к адаптации отраслей экономики страны к глобальному энергопереходу занимаются совместно сразу несколько ведомств: Министерство экономического развития отвечает за аналитику и регуляторику, работу с регионами, «зелёное» финансирование и частично за международное взаимодействие (наряду с МИДом и Министерством природных ресурсов и экологии); Министерство промышленности и торговли — за реструктуризацию реального сектора; Министерство энергетики — за реструктуризацию энергетики и водородные проекты; Министерство природных ресурсов и экологии — за климатические проекты; Министерство науки и высшего образования — за научное сопровождение.

Кроме того, по информации РБК, в обсуждении стратегии участвовали председатель правления Сбербанка Герман Греф и Анатолий Чубайс.

Алексей Зубец обращает внимание на то, что энергопереход — это не технологический и не экономический, а политический процесс. На сегодняшний день в мире нет технологий, которые бы обеспечивали прорыв в части новой энергетики, а все технологии, которые сегодня активно внедряются, были изобретены много десятилетий назад.

«Смысл энергоперехода заключается в том, что Запад хочет защититься от импорта энергии из развивающихся стран и превратиться из игрока, который покупает энергию, в поставщика технологий для ветряков и электростанций. Это чисто политический проект, цель которого — дать дополнительный импульс экономике развитых стран. Разговоры о том, что земля разогревается и главным источником разогрева земли является углекислый газ, выбрасываемый электростанциями и автомобилями, — это враньё. Здесь работает принцип Гебельса: чем чаще произносить большую ложь, тем быстрее люди в неё поверят», — заявил эксперт. Юшков объяснил, что будет, если Россия начнет использовать газ в качестве геополитического оружия © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В то же время, по его словам, переход на зелёную энергетику действительно может открыть перед Россией новые возможности, как говорил Чубайс, поскольку это достаточно длительный процесс, и на протяжении всего этого времени Запад будет нуждаться в экологически чистом ископаемом топливе, а это не что иное, как газ, по запасам которого первое место в мире занимает именно Россия. Иными словами, газовые ресурсы РФ будут востребованы ближайшие 20-30 лет точно. Кроме того, России по силам освоить технологию получения водорода, который Запад также намерен использовать в качестве энергоносителя, так что если Запад со временем с метана и природного газа перейдёт на водород, Россия станет одним из основных поставщиков этого самого водорода, а также у неё есть условия для выработки солнечной и ветряной энергии.

«Но в целом вся зелёная энергетика — это одна большая фикция. Это попытка Запада вернуть собственное доминирование в мире. Им нужен способ, который позволит накладывать дополнительные санкции на экономику других стран вроде России или Китая, ввести заградительные пошлины, и, вместо того чтобы покупать нефть, они будут продавать нам установки для производства водорода, солнечных батарей и ветряков. Эта история носит чисто колониальный характер. Мы можем в неё сыграть из политических соображений (что делает президент Путин), а можем просто отказаться, сказав, что у нас полно своего газа, это чисто экологическое топливо, огромные ресурсы в части гидроэнергетики, а ещё у нас полстраны лесов, которые поглощают углекислый газ. Пусть докажут, что мы с этим богатством как-то влияем на изменение климата в мире и на то, что в Европе сейчас стоит жара, но Россия не хочет быть исключённой из политического процесса чисто по политическим соображениям. То, что Россия согласилась участвовать в «зелёной инициативе» Байдена, — это некая политическая история. В обмен на то, что мы поддерживаем Байдена, он будет налаживать отношения с Россией по другим направлениям», — заявил Зубец.