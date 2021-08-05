Россия еще может как-то отстоять свои интересы в рамках глобального энергоперехода в силу наличия ресурсов, военной силы и политической воли, а у Украины ничего этого нет, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Украина.ру

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил мнение, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков.

По его словам, для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

- Алексей Николаевич, что вообще имеется в виду под словом «энергопереход»?

— Энергопереход — это политический процесс, а не экономический и не технологический. На сегодняшний день в мире нет технологий, которые бы обеспечивали прорыв в части новой энергетики. Все технологии, которые сегодня активно внедряются в эксплуатацию, были изобретены много десятилетий назад.

Смысл энергоперехода в том, что Запад хочет защититься от импорта энергии из развивающихся стран и превратиться из игрока, который покупает энергию, в поставщика технологий для ветряков и электростанкций. Это чисто политический проект, целью которого является дать дополнительный импульс экономике развитых стран.

Разговоры о том, что земля разогревается и главным источником разогрева земли является углекислый газ, выбрасываемый электростанциями и автомобилями — это вранье. Здесь работает принцип Гебельса, что чем чаще произносить большую ложь, тем быстрее люди в нее поверят. В основе этого лежит массовый обман за большие деньги собственного населения западных стран.

Основными парниковыми газами, участвующими в разогреве земли (если это правда, вдруг она завтра остывать начнет), является водяной пар и метан. Углекислый газ на третьем или четвертом месте. Собственно поэтому под предлогом откровенной лжи по поводу изменения климата на земле, на Западе пытаются проделать экономическую операцию по принуждению всего остального мира к зависимости от Запада в части технологий, связанных с энергетикой. Это надо понимать прежде всего.

То, что Россия согласилась участвовать в «зеленой инициативе» Байдена — это некая политическая история. В обмен на то, что мы поддерживаем Байдена, он будет налаживать отношения с Россией по другим направлениям.

- Насколько верно мнение Чубайса про смену глобальных элит?

— Элиты всегда одни и те же. Это финансисты и управленцы, кто составляет «глубинное государство» на Западе. На кого сейчас опирается Байден? Он опирается на финансы и разного рода управленцев (спецслужбы, представители крупных корпораций, ученые, экономисты). Это клуб разного рода специалистов, которые служат основой управленческого аппарата на Западе.

От того, что завтра энергию будут вырабатывать не на тепловых электростанциях, а на ветряках, эти элиты никуда не денутся. Структура этой элиты неизменна с 17-18 века. Понятно, что люди меняются, но состав тот же самый, хотя за это время изменилась куча технологий.

Поэтому разговоры Чубайса о том, что появится некая новая элита, которая придет на место старой, то я не очень понимаю, почему это произойдет. «Глубинное государство» формируется не по принципу технологий, которые существуют в экономике. Оно формируется по принципам способности людей, которые входят в это «государство», решать сложные задачи. Если вы понимаете принципы управления и у вас такая голова, которая может учитывать 25 разных факторов, то вам место в этой элите. А стоит ли солнечная батарея на улице, или дома до сих пор отапливают дровами, количество ума в голове этих деятелей не зависит.

Элиты изменятся в лицах. Вчера это были люди, которые были привязаны к нефтегазовому сектору (например, были угольные магнаты в начале 20 века), а сегодня эти люди привязаны к IT, искусственному интеллекту и управлению большими базами данных. Но структура и смысл существования этой элиты останется.

- Чубайс также говорит, что для России это может дать новые возможности…

— Вот это чистая правда. Для России это шанс. Быстрый переход на зеленую энергетику совершить невозможно. Они собираются его провести к 2050 году, но в реальности это может занять больше времени, и все это время они будут нуждаться в экологически чистом ископаемом топливе. А это газ. Россия чемпион мира по его запасам. На 20-30 лет Россия с ее газовыми ресурсами будет востребована. Кстати, у России довольно небольшие запасы нефти. Мы их активно используем, но по ее объему мы в конце первой десятки. А по газу мы на 1 месте с большим отрывом.

Сейчас возникает большой спрос на газ, и мы можем это использовать на благо России. Если раньше чемпионом мира по поставке энергоносителей была Саудовская Аравия, то теперь это место займет Россия со всеми благоприятными последствиями.

А если мы посмотрим немного дальше, то Запад собирается использовать в качестве энергоносителя водород. Для того чтобы его получать, есть несколько технологий, одна из которых основывается на переработке газа. Метан и углерод мы как-то оттуда изымаем и закачиваем в поземные хранилища. А две молекулы водорода мы отправляем через газопровод в Европу. Почему нет. Это и есть одна из тех технологий, которые Россия может оседлать.

Наверное, это имел в виду Чубайс, когда говорил, что Россия может воспользоваться этим энергопереходом и заработать на этом большие деньги. Если Запад со временем с метана и природного газа перейдет на водород, Россия станет одним из основных поставщиков этого самого водорода.

Кроме того, у России есть довольно большие возможности для развития солнечной энергетики, как ни странно и ветряной энергетики. На нашем северном побережье (Новая Земля и Мурманск) такие ветра, что людей просто с ног сбивает. Почему бы не использовать этот потенциал для производства электроэнергии? Запросто.

А на востоке страны (Якутия и Магадан) хотя и холодно, но очень солнечно. Там около 300 солнечных дней в году. Там просто континентальный климат, и если уж там установился циклон, то там будет одно солнце и холод. Холод не влияет на батареи, но почему бы не использовать солнце? Российские энергетики для отдаленных маленьких поселков уже создают локальные электростанции, где используются солнечные батареи. Очень хорошо работают. Раньше это были дизели, для которых надо было завозить солярку, а теперь они понаставили солнечных батарей, ветряков и очень счастливы. Можно заставить всю Якутию этими солнечными батареями. Правда, возникнет вопрос, как ее потом оттуда забирать, но это отдельная тема. Может, на этой энергии как раз будут производить водород. У России в этом отношении большие возможности.

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Мы можем в нее сыграть из политических соображений (что делает президент Путин), а можем просто отказаться, сказав, что у нас полно своего газа, это чисто экологическое топливо, огромные ресурсы в части гидроэнергетики, а еще у нас полстраны лесов, которые поглощают углекислый газ. Пусть докажут, что мы с этим богатством как-то влияем на изменение климата в мире и на то, что в Европе сейчас стоит жара.

Но Россия не хочет быть исключенной из политического процесса чисто по политическим соображениям. И слава Богу. Вполне возможно, что наряду с этим удастся заработать и на газе, и на энергетике.

- Насколько верны разговоры о том, что Запад сейчас утратит технологическое превосходство, а Китай за счет своих людских ресурсов и Россия за счет своего сырья будут править миром?

— Скорее всего, так оно и будет. Запад теряет свое преимущество. Но нужно понимать, что Запад стал великим и ужасным за счет того, что последние 500 лет они грабили весь основной мир, начиная с Кортеса и колонизации Китая с Индией. Сперва они просто грабили, а потом стали использовать неразвитые страны в качестве источника рабочей силы, дешевого сырья и огромного рынка для своей промышленности. Запад либо за счет военной силы, либо за счет технологического превосходства эксплуатировал весь основной мир.

Сегодня Запад уже потерял военное преимущество (они не могут нагнуть ни Россию, ни Китай). Страны вроде Великобритании вообще стали военными карликами, Германия провела ревизию своей армии и не поняла, сколько у нее танков на ходу. Технологически они тоже теряют преимущество, потому что есть не только Китай, но и Япония с Южной Кореей, которые не уступают Западу, но Западом не являются.

Это умножает на ноль преимущества, за счет которых Запад разбогател. Они будут беднеть, а беднеть они не хотят. Они всячески цепляются за свой уровень жизни. Именно с этим связана вся мировая напряженность и резкий рост вероятности военных конфликтов.

- Россию сейчас хвалят за то, что она проводит политику импортозамещения. Когда эта политика приведет к росту благосостояния рядовых граждан?

— Она уже привела. Например, мы производим намного больше продовольствия, чем это было 10 лет назад. Это продовольствие не хуже по качеству и дешевле по цене. Взять хотя бы курятину. Дешевая еда для широких слоев населения. Взять хоть крупные инфраструктурные проекты, которые Россия реализует своими силами.

Ее вклад сложно выделить из общего ВВП. Единицы процентов сложно поймать. И, тем не менее, этот вклад есть, и он поддерживает российскую экономику, дает возможность нам быть более независимыми и более благополучными.

Сколько дает импортозамещение в процентах ВВП, точно сказать не могу. Он у нас около 110 триллионов рублей. Но где-то 2% из этого оно точно дает. Это около 2 триллионов, а это уже много.

- Если все-таки эта технологическая революция состоится, каково будет место Украины в этом процессе?

— Никакого. Вопрос в том, будет ли Украина вообще существовать к 2050 году. Скорее всего, не будет. На Украине нет ничего такого, что позволило бы ей устоять. Я уже говорил, что ресурсов у Украины осталось от силы на 5 лет. И связано это даже не столько с политическими событиями или войной в Донбассе, а с отсутствием возможности наполнять бюджет.

Украина полным ходом идет к банкротству. И более половина бюджета Украины составляют заимствования. Они живут в долг. Это то же самое, что у нас было в 1996-1997 году. Кончилось это кризисом 1998 года. Экономический кризис, который поставит под сомнение будущее Украины, возможен. Именно в этом дело, а не в «российской угрозе». И все это прекрасно понимают.

У Украины нет ни технологий, ни ресурсов, ни интеллектуальных возможностей для того чтобы поучаствовать в этом энергопереходе.

Плюс, энергопереход затевается не для того чтобы людям в других странах жилось лучше, а чтобы людям на Западе жилось лучше. Соблюдать чужие интересы они не будут. Россия еще может как-то отстоять свои интересы в рамках этого процесса в силу наличия ресурсов, военной силы и политической воли, а у Украины ничего этого нет.

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- А есть ли у России ресурсы для того чтобы восстанавливать территорию Украины?

— Нет. Россия Украину оккупировать не будет, потому что после этого придется поднимать уровень жизни на этих территориях хотя бы до уровня РФ. А это триллионы и триллионы рублей из российского бюджета. Мы и с Крымом никак не справимся с точки зрения его развития, а если мы растянем эту историю на всю Украину, то это будет весь российский бюджет. Какой в этом смысл?

На Украине Россию интересуют люди и те ресурсные участки, где есть полезные ископаемые. И все.

Кроме того, надо понимать, что изменение климата приводит к опустыниванию южной Украины. Прогнозы на десятилетия состоят в том, что если эта тенденция с увеличением температуры на земле продолжится, вся территория Украины превратится в пустыню. Там нечего будет делать. С точки зрения экономики эти территории превратятся в балласт.

Поэтому интересы России на Украине минимальны. Он состоит из трех простых вещей: обеспечения транзита (не только газа, но и грузовиков), неучастие Украины в антироссийских политических инициативах (невступление в НАТО и другие организации) и свобода ведения российского бизнеса на территории Украины без санкций и арестов. Чего-то другого, интересующего Россию, там нет. То же самое касается и Европы.

У Украины в борьбе крупных государств за мировое доминирование нет шансов выиграть ни в союзе с кем-то, ни самостоятельно. Брошенные земли — это то, что ожидает наших замечательных соседей.