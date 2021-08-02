Минувшая неделя на Украине ознаменовалась конфликтом силовых структур вокруг судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Последний практически голым объявился в пятницу, 30 июля, в селе Мазуровка Винницкой области. Появление Чауса вызвало конфликт между СБУ и НАБУ

В пятницу СМИ сообщили, что Чаус явился в одних шортах (или трусах) к старосте и представился. Староста вызвал полицию. Однако вместо полицейских в село нагрянули сотрудники Службы безопасности. Они и увезли судью, которого в 2016 году поймали на взятке, а после разыскивали, в Киев.

Однако ряд журналистов, а также украинские Telegram-каналы утверждают, что официальная версия лжёт.

Так, медиаэксперт Анатолий Шарий выпустил видео с опросом жителей села, в том числе и старосты.

«Я не был, я не видел его», — рассказал староста села, который признался, что в то время, когда Чаус появился в селе, сам он копал колодец за семь километров от села.

Да и местные жители села заявили, что видели Чауса уже вместе с конвоирами.

Популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники утверждает, что Чауса изначально сопровождали силовики.

«Наш источник сообщает, что Чауса «люди, связанные» с ГУР (Главным управлением разведки, — Ред.), отдали СБУ, а в СМИ просто вбросили историю, что его отпустили и его встретили местные жители и глава села», — отмечалось в публикации канала. «Страна Революции Достоинства превратилась в страну Перманентного Балагана»: соцсети о новом похищении судьи Чауса © ТСН

Делалось всё в спешке. Как свидетельствует видео Шария, сотрудники спецслужб не успели провести «разъяснительную работу» с жителями села.

Однако этим неприятности для СБУ не исчерпываются.

Подозреваемого в коррупции судью попытались перехватить сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Они устроили погоню за микроавтобусом, где находился судья. Но машины сопровождения СБУ не дали детективам НАБУ остановить микроавтобус. Видео погони НАБУ обнародовало потом.

Микроавтобус в конечном итоге приехал к зданию СБУ на Владимирской. Когда за ним попытались проследовать детективы, путь им преградил рядовой охранник. Получилось практически как в популярном анекдоте, завершающемся словами: «А потом пришёл лесник и всех разогнал».

«Парень на воротах СБУ — молодец, аплодирую стоя <…> Часовой на воротах — царь и Бог. И если он сказал нельзя, значит нельзя, так и должна работать любая система. Парень не стушевался несмотря на все понты и вопли, молодец, уважаю!» — прокомментировал действия охранника народный депутат Максим Бужанский.

А вот в НАБУ поведение коллег по борьбе с преступностью не оценили.

«НАБУ идентифицировало автомобили, на которых СБУ перевозило разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его на улицу Владимирскую, 33», — гласило сообщение НАБУ в Twitter.

#НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими #СБУ перевозило розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники СБУ не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33 https://t.co/dcyyDAjL0S — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 30, 2021

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Впрочем, в перепалке спецслужб тактически выиграла СБУ, но стратегически — скорее всего НАБУ (последнее — одно из любимых детищ США, а также один из инструментов контроля Вашингтона).

Появление Чауса заставит понервничать противников и лично пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

«Птенец» гнезда Порошенко

В 2016 году Украину всколыхнуло резонансное коррупционное дело. В начале августа того года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Позже в тот же день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выложил фото литровой банки с долларами и рассказал, что она принадлежала Чаусу.

Чауса обвинили в том, что он получил 150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в банки. Одну из банок он даже успел закопать. Собственно, эту банку и показывал Холодницкий.

В Чауса вцепились не только правоохранительные органы, но и бывшие активисты Майдана. Один из них — Мустафа Найем — активно расхваливал работу НАБУ, предупредив, однако, что на жизнь судьи могут покушаться.

«Если честно, на месте детективов НАБУ я бы серьёзно беспокоился за жизнь этого господина», — указал Найем.

На за решёткой Чаус так и не оказался. Из-за судейского иммунитета задержать Чауса оказалось невозможно. Когда же Рада сняла с Чауса иммунитет, он уже находился за пределами страны. Позже выяснилось, что Чаус — в Молдавии.

Вывозили его сотрудники Управления государственной охраны.

«Исчезнуть ему (Чаусу. — Ред.) с территории Украины, по моей информации, помогло Управление госохраны», — заявил 30 июля Шарий.

Причина, по которой Чаус заинтересовал УГО, — не банальная коррупция управления. Позже сам Чаус в своём Telegram-канале признался в работе на людей Порошенко.

«Так сложилось, что в один «прекрасный» момент я попал под опеку смотрящего за судебниками и правоохранителями от Порошенко-Грановского и их подельников — банды «лисих птахів» («лысых птиц». — Ред.) из Днепровской прокуратуры: Лысенко, Дрозда, Соловья, а также сопровождающих их бурную деятельность юристов-схемщиков «дорожных карт» Барсука, Краглевича, Малиневского», — говорилось в сообщении, появившемся в июне этого года. Похищение средь бела дня. Кому выгодно вывезти судью Чауса из Молдавии © скриншот видео "112 Украина"

В другом сообщении Чаус заявил, что в Генпрокуратуре Украины был создан так называемый «департамент Кононенко-Грановского», специализирующийся на заказных делах и рейдерстве в угоду Порошенко.

Причина, по которой Чаус избрал Молдавию для бегства, тоже проста — с побегом ему помогали, как утверждают молдавские СМИ, люди молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, которого называли бизнес-партнёром Порошенко.

Казалось бы, после 2016 года о Чаусе забыли. Но в мае 2021 года о судье снова заговорили. Причем на самом высоком уровне.

Межгосударственный скандал

Состоявшийся 19 июля межгосударственный форум в Батуми запомнился громким скандалом.

«Где Чаус?» — начала своё общение с украинской делегацией президент Молдавии Майя Санду.

То, что вопрос судьи для неё болезненный, было понятно и из её интервью изданию «КоммерсантЪ», которое вышло 19 июля.

«С Украиной — да, было неприятно, то, что случилось с этим судьей, и мы ждем… Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной», — отметила она.

Причина, по которой Санду негодовала, заключается в том, как Чаус пропал с территории Молдавии. Его выкрали украинские спецслужбы средь бела дня 3 апреля. Спустя два дня — 5 апреля — МВД Молдавии заявило, что Чауса похитили иностранцы и вывезли его на Украину.

«Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут», — заявил министр внутренних дел Молдавии Павел Войку.

Расследование по Чаусу в Молдавии завершилось в июле. 23 июля генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что, по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны украинские госструктуры.

Впрочем, за несколько месяцев до его заявления молдавские СМИ уже опубликовали паспорта прикрытия для украинских сотрудников спецслужб. Согласно информации издания RISE, украинцы пользовались паспортами на имя Алексея Нечаева, Алексея Сотникова, Андрея Бородинова, Сергея Гончара.

А уже 30 июля медиаэксперт Анатолий Шарий обнародовал полные фотокопии паспортов прикрытия на имена Андрея Куценко, Юрия Коваленко, Александра Костенюка, Михаила Булеги, Алексея Сотникова, Андрея Бородинова, Сергея Гончара, Богдана Кузьмака, Андрея Солтиса, Романа Кожушко, Юрия Ткача, Тараса Штойко, Алексея Нечаева, Ивана Федосенко, Олега Стадника, Эдуарда Ставицкого.

«Данные документы являются метриками прикрытия сотрудников Главного управления разведки сотрудников Минобороны Украины. Документы прикрытия были выданы сотрудникам согласно приказа начальника ГУР Кирилла Буданова, который является человеком Валерия Кондратюка. Того самого, которого Зеленский, понимая, во что его втянули, уволил с должности главы Службы внешней разведки своим указом 23.07.2021. Согласно информации наших источников, Кирилл Буданов лично встречал сотрудников ГУР на границе с Молдавией», — рассказал Шарий.

Примечательно, что и слова Стояногло, и увольнение Кондратюка совпали по времени и случились уже после переговоров Санду с президентом Владимиром Зеленским.

В Молдавии будут очень пристально следить за делом Чауса. Впрочем, и на Украине тоже. Разоблачения бывшего судьи больно ударят по представителям предыдущих властей.

«Наш источник сообщает, что похищенный и найденный экс-судья Чаус необходим Офису Президента для того, чтобы взять лидеров оппозиции (ЕС-БПП) на крючок, чтобы эти ребята не смогли осенью раскачать лодку, устроив тарифные майданы», — сообщил «Легитимный».

За всем этим теряется судьба самого Чауса, которого то вывозили в Молдавию, то похищали оттуда и держали непонятно где. И к которому его адвокаты до сих пор не получили доступ.