Апрель 2021 года на Украине ознаменовался новыми рекордами эпидемии коронавируса. Невозможно выделить главную причину, поскольку такая ситуация сложилась из целого ряда проблем

Заболели, по оперативной статистике Минздрава (данные Госстата будут через полтора месяца) 386 349 человек. Это около 18% от общего числа заболевших с начала эпидемии и почти на 50 тысяч больше прежнего рекорда, установленного в марте.

Умерло же 11 190 человек — свыше четверти от умерших за все время. А прежний рекорд, установленный также в этом марте (7196 человек), был превышен более чем в полтора раза.

Летальность также оказалась заметно выше, чем в марте. Умерли 2,9% от заболевших (месяцем ранее — 2,12%). Это наибольший уровень в этом году, но не абсолютный рекорд.

В прошлом мае этот показатель составлял 3,39%, но тогда скончались 446 человек — в 25 раз меньше, чем сейчас. Коронавирус продолжает убивать украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Также можно связывать цифры прошлого мая с тем, что были проблемы с выявлением коронавируса — нехватка тестов и т.п. Впрочем, и нынешняя статистика может вызвать недоверие. Любой человек. который мало-мальски следит за утренними сводками украинского Минздрава, мог заметить, что официальное число заболевших за воскресенье и понедельник оказывается меньшим, чем в другие дни.

Пристальное изучение показывает, что картина, с одной стороны, является еще более странной, с другой — подчиняется четкой закономерности.

Возьмем последние 5 недель — с 29 марта по 2 мая включительно. В каждую из них наблюдалась следующая картина. Во вторник неизменно заболевало больше, чем в понедельник. В среду больше, чем во вторник, в четверг больше, чем в среду, зато в воскресенье — меньше, чем в субботу, но больше, чем в понедельник.

Единственное, чем отличались эти недели — днем достижения пика, после которого число заболевших шло на спад. На первой неделе это оказалась суббота 3 апреля, в последующие две недели пик фиксировался по пятницам (9 и 16 апреля), в следующие две — по четвергам (22 и 29 апреля).

Понятно, что в выходные дни делается меньше тестов — значит выявляется меньшее число заболевших. Такой феномен распространен во многих странах и отражается в сводках либо за воскресенье-понедельник, как на Украине. Либо, там, где итоги подводят не утром, а вечером, — в субботу- воскресенье.

Но чтобы в другие дни недели все подчинялось четкой закономерности, такого наблюдать не приходилось. Поэтому определять динамику эпидемии можно, только сравнивая показатели по неделям. При таком методе тенденция для Украины выглядит позитивной.

Так, на первой из этих недель заболели 101 646 человек, на второй (5-11 апреля) 107 540, но далее пошел спад: третья неделя — 93 261 (- 13%), четвертая — 78 861 (-15%), пятая (26 апреля — 2 мая) — 57 909 (-27%). «Зачем унижаться?». Эксперт о том, что должна сделать Россия для вакцинации Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

То есть в конце месяца уровень заболеваемости стал меньше среднего за март.

Однако в ходе нынешней пандемии почти во всех странах спад сменялся новой волной заболеваемости. И на Украине первые два месяца года были отмечены спадом эпидемии, причем в феврале число заболевших оказалось меньше, чем было в октябре.

Но пришла новая волна, оказавшаяся на нынешний момент самой большой. Да и странности украинской статистики внушают недоверие.

Также достаточно тревожным обстоятельством стало то, что на прошлой неделе свыше трети заболевших было госпитализировано. Это самый высокий показатель за месяц: в предыдущие три недели этот показатель не достигал 30% (но не опускался ниже 28%), а в первую неделю составлял около 32%.

Впрочем, это явление не обязательно объяснять неучтенными заболевшими или усилением опасности вируса. Вероятно, что в самый пик эпидемии некоторым заболевшим отказывали в госпитализации, или они предпочитали болеть дома в своем городе, а не ехать в больницу в другом населенном пункте области.

Так, в стране сейчас заполняемость коек, отведенных под ковидных больных, составляет 41%. Тогда как всю первую половину прошлого месяца она превышала 60%, а уровня ниже 50% достигла лишь 26 апреля.

Ясно, что гарантию от новой волны могла бы дать массовая иммунизация эффективной вакциной. Украина же в данном плане является европейским аутсайдером. Процент населения, получившего хоть одну дозу вакцины, составляет сейчас лишь 1,82% — меньше только в Грузии, Армении, Албании и в непризнанном большинством стран мира Косово. Больше тысячи украинцев пожаловались на последствия вакцинации © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Да и на фоне стран третьего мира Украина смотрится плохо — её опережают в частности Сальвадор, Сенегал, Того и даже Руанда (список далеко не полон).

Правда, статистический метод несколько неблагоприятен к Украине. Так, на сайтах, дающих мировую статистику вакцинации указано, что население страны составляет 41 миллион человек. Это значит, что его считают без Крыма, но с неподконтрольными территориями Донбасса. По последним же число вакцинированных «Спутником» не указывается.

Если же брать подконтрольные Киеву территории, то процент вакцинации будет около 2%. С такой цифрой Украина опередит Мьянму и Того, и, возможно, Боснию и Ботсвану, но не выйдет из числа аутсайдеров.

Лишь в двух регионах доля жителей, получивших одну дозу вакцины, превышает 2,5%. Как и можно ожидать, один из них Киев (2,57%), но столица все же не в лидерах, уступая Полтавской области (2,72%).

Свыше 2% вакцинированы в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской областях. В большей половине регионов, в том числе в самых населенных областях юго-Востока, этот процент меньше 2%.

Например, в Запорожской области — 1,58%, в Закарпатской — 1,54%, а в Харьковской — 1,50%. Но не они главные аутсайдеры — в трех регионах уровень вакцинации не достиг — 1,5%. Так в Одесской области он составляет 1,29%, Донецкой — 0,77%, Луганской — 0,71%.

Однако провальные показатели по Донбассу объясняются особенностями статистики населения. Конечно, корректно здесь определять процент вакцинированных к численности жителей подконтрольных территорий. Она нигде официально не дается, но пользуясь данными Центризбиркома можно понять, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области проживает 40% избирателей от живших там до начала конфликта, а Луганской — 30%.

С этой поправкой показатель вакцинации в областях Донбасса вроде бы благополучный по украинским меркам — 1,93% в Донецкой области, а в Луганской вообще 2,38% (что дает ей 4-5 места).

Однако благополучие оказывается обманчивым, если посмотреть на ситуацию в разрезе вакцинации целевых групп населения. Среди провакцинированных украинцев доля военнослужащих составляет 8,0%. Но в двух третях регионов она ниже этой цифры, и лишь в 5 выше 10% — 10,4%: в Запорожской, 11,6% в Днепропетровской, 16% в Закарпатье. В Минздраве Украины подсчитали случаи осложнений после вакцинации © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Но на фоне даже этих регионов донбасские показатели зашкаливают: 36% в Луганской области и 51,9% в Донецкой. То есть без учета военных Донецкая область становится абсолютным аутсайдером с 0,93%, Луганская же с 1,52% оказывается на 6-м месте… с конца.

Темпы вакцинации, впрочем, растут. Из общего числа вакцинированных украинцев почти 30% получили первую дозу на прошлой неделе. Однако еще неясно, насколько защитят украинцев применяемые в стране вакцины.

Так, на сегодняшний день 86,1% привитых получили имеющую немало нареканий AstraZeneca в ее индийской и южнокорейской версиях, 8% китайскую Sinovac и 5,9% Pfizer.

До середины апреля была доступна только AstraZeneca, да и сейчас на нее приходится свыше 2/3 прививок. Что же касается имеющей лучшую из этих вакцин репутацию Pfizer, то, как следует из официальной статистики, ее получают почти исключительно представители трех категорий.

57% привитых Pfizer — это обитатели домов престарелых, еще 22,3% — соцработники и 18,4% — сотрудники госбезопасности. При этом если внутри последних двух категорий доля вакцинированных Pfizer составляет 15-16% (почти втрое выше, чем в среднем по стране), то среди привитых жителей домов престарелых — 94% получили эту вакцину.

Учитывая, какими смертельными очагами часто оказывались подобные учреждения в Западной Европе, такой подход, конечно, оправдан.

Но подчеркнем: речь у нас шла лишь о получивших первую дозу вакцины. А вот вторую дозу пока получили на всю Украину 290 человек, живущих в 5 регионах — из них 245 в Полтавской области.

Американцам будут раздавать пиво за прививки от коронавируса © СС0, Pixabay

Да, возможно, на ситуацию повлияло прекращение поставок индийской AstraZeneca, но, думается, немало украинцев, получивших первую дозу, ей и ограничатся — оставшись недопривитыми.

В общем, картина остается пессимистичной.