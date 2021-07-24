Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев объясняет, каким образом Украина, став независимым государством после распада СССР в 1991 году, сегодня утратила субъектность

Двадцать четвертого августа 2021 года Украина будет отмечать 30-летнюю годовщину обретения независимости. Эта дата празднуется ежегодно в честь принятия Верховным Советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости страны, что принято считать днем образования государства Украина в современном виде.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Золотарев, который поделился своим мнением в интервью с изданием Украина.ру:

— Украина утратила свою независимость по одной простой причине: потому что политика в Украине превратилась в бизнес с тысячепроцентной рентабельностью. А в бизнесе все покупается и продается, в том числе и такие вещи, которые в нормальном государстве не должны выставляться на прилавок большого базара, — независимость и суверенитет.

Сегодня олигархи — это последний оплот украинского суверенитета. И понятно, что если в один прекрасный день исчезнет наш олигархический кооператив, то внешнее управление примет предельно циничные и людоедские формы.