Представительство самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировало резкое снижение интенсивности огня со стороны Вооружённых сил Украины

Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило один раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — три единицы», — цитирует агентство сообщение представительства.

Уточняется, что под обстрел попало село Веселое в районе бывшего донецкого аэропорта. Огонь велся из миномета калибром 120 мм.

При этом в представительстве республики отмечают, что «попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам НРПО были проигнорированы украинской стороной в СЦКК». Киев хочет обострить кризис в переговорах по Донбассу — ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

В свою очередь, на сайте МО Украины сообщается о четырёх нарушениях в течение суток. Боевых потерь среди личного состава Объединённых сил нет. Утверждается также, что «украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединённых сил и придерживаются договорённостей, достигнутых 22 июня 2020 года в рамках Трёхсторонней контактной группы».

Несмотря на зафиксированное снижение общего количества нарушений режима тишины, спокойной обстановку в зоне конфликта по-прежнему назвать сложно.

В пятницу, 16 июля, в Буденновском районе Донецка произошел мощный взрыв на газопроводе. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это терактом со стороны украинских силовиков. Министерство государственной безопасности (МГБ) республики начало расследование. В сообщении силового ведомства говорится о том, что «МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт» и намеренную диверсию со стороны Украины.

Как заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, «в ходе предварительного исследования места инцидента было найдено оборудование, указывающее на то, что взрыв произошел в результате намеренной террористической атаки со стороны Украины». В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе © Павел Нырков

«Это преступление напрямую нарушает все достигнутые на Минской площадке договоренности, в том числе и Меры по усилению режима прекращения огня, которые украинская сторона совместно с Республиками подписала практически год назад, 22 июля, и из которых она официально не выходила. Более того, применяемые Украиной террористические и диверсионные методы являются запрещенной деятельностью в соответствии с 19 универсальными документами той сферы международного права, которая регламентирует предупреждение и пресечение терроризма», — подчеркнула Никонорова, чьи слова приводит официальный сайт ДНР.

Власти республики призывают страны — гаранты Минских соглашений «использовать все возможные рычаги давления на Украину с тем, чтобы было проведено тщательное расследование и чтобы все виновные в данном преступлении были привлечены к ответственности», отметила глава МИД ДНР.

По её словам, этот вопрос будет поднят и на следующем заседании Контактной группы. «Представители Донецкой Народной Республики на Минской площадке приложат все усилия для того, чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев, — со всеми вытекающими для украинских властей последствиями распространения правдивой информации об их преступных деяниях», — подчеркнула Никонорова.

Пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов заявил, что с 2016 года украинскими диверсантами предприняты 153 попытки совершения терактов на территории республики. Ищенко рассказал, что получится, если ДНР/ЛНР выйдут на границу областей и пойдут дальше © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Начиная с 2016 года ведомством зафиксированы 153 попытки осуществления террористических актов на территории республики, что безапелляционно доказывает проявление диверсионной активности украинской стороной, направленной на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры и устрашение мирного населения, дестабилизацию общественной обстановки в республике, что в очередной раз подчеркивает полное игнорирование украинскими спецслужбами не только норм международного права и минских договоренностей, но общечеловеческой морали», — цитирует слова Попова РИА Новости.

Киев, в свою очередь, обвиняет в терроризме непризнанные республики Донбасса. Так, на сайте Службы безопасности Украины (СБУ) 16 июля обнародовано сообщение об обнаружении схронов со средствами поражения (взрывчатка, гранаты, патроны) в Запорожской и Одесской областях. В СБУ утверждают, что тайник в Бердянском районе ещё в 2014 году «обустроили боевики так называемых «"Л/ДНР" для проведения диверсий».

В общем, путь к миру труден.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 16 июня на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом отметил, что у России перед Украиной только одно обязательство — способствовать выполнению Минских соглашений. «Это как флаг над Рейхстагом». Юрий Кот о том, что будет с Донбассом, если не выполнить Минские соглашения © Facebook, Alex Lansky

Он добавил, что Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь, Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Нынешняя украинская власть к мирному разрешению конфликта пока не готова. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен денонсировать Минские соглашения, но считает, что их невозможно выполнить «в том виде, который есть». Президент Украины Владимир Зеленский также не раз заявлял, что, по его мнению, минский формат необходимо менять. Он даже допустил проведение в стране референдума по разрыву всех связей и о "стене" с Донбассом в случае, если переговоры по урегулированию ситуации в регионе будут провалены. Впрочем, как отметил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, если говорить о народных республиках Донбасса, то уже сейчас у них нет никаких взаимосвязей с Украиной, кроме переговоров в минском формате и… обстрелов со стороны украинских силовиков.