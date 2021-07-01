Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман прокомментировал план Зеленского отгородить Донбасс "стеной":

— 01:22 Разрыв всех связей с Донбассом: а остались ли они?

— 04:20 Всеукраинский референдум по урегулированию в Донбассе;

— 05:45 Третий фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом» в Донецке;

— 12:00 Развитие IT-кластера в Донбассе;

— 15:00 Фестивали Донецка.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести референдум о разрыве связей с Донбассом, если переговоры об урегулировании ситуации в регионе будут провалены.

«Если у нас не получится [достичь] любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно в "нормандском формате". Если все это не удастся, то о "стене" будет голосовать народ Украины», — заявил президент Украины в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале 1+1.