Тайны подземелья: 5 неожиданных фактов о метро Киева

Киевский метрополитен открылся третьим в СССР — после Московского и Ленинградского. Он славится красотой станций и отметился разного рода рекордами. Однако во времена независимой Украины до прежнего расцвета ему далеко

Рекордная станция

Под землю пассажирам нужно спускаться на целых 105,5 метра, по двум эскалаторам. На такой глубине станцию заложили из-за особенностей рельефа Киева: правый берег города, разделенного Днепром, гораздо выше левого. Линия метро проходит по мосту над рекой, упирается в высокий холм и затем поднимается к поверхности.

По глубине заложения «Арсенальную» догоняют станция «Пехунг» в Пхеньяне, Северная Корея (около 100 м), и «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге (86 м).

Секретный бункер

На случай ядерного удара во время холодной войны в киевском метро начали строить секретный бункер для властей. Место выбрали в центре, как раз возле станции «Арсенальная». Но СССР перестал существовать раньше, чем бункер успели достроить.

Ходят слухи, что к бункеру проложили специальные туннели, по которым можно эвакуироваться из правительственных зданий, а под землей заготовлены запасы еды, воды и кислорода. Киевляне высмеяли сотрудников метро, тушащих пожар © interesniy-kiev.livejournal.com

Но сегодня от секретной стройки остались лишь часть сооружений на поверхности, замаскированные под бойлерную, а также выход на перегон «Крещатик» — «Арсенальная», заваренный решеткой. Говорят даже, что бункера никакого нет и не было, а рядом с «Арсенальной» функционирует самый обычный пункт технического обслуживания поездов.

Станции-призраки

Жутко выглядят заброшенные станции-призраки, мимо которых поезда проносятся, не останавливаясь. В киевском метро есть две такие «невидимки» на Сырецко-Печерской линии — «Львовская брама» («Львовские ворота») между станциями «Лукьяновская» и «Золотые ворота» и «Теличка» между «Выдубичами» и «Славутичем».

Их начали строить в 90-е, однако из-за нехватки финансирования и плотной надземной застройки строительство пришлось законсервировать. С тех пор проходы в вестибюли станций перекрыли железными листами, а двери заперли.

При этом «Львовская брама» почти готова к открытию, однако сроки постоянно переносятся. В 2013 году на ней провели модный показ. Мост Кличко поставил киевское метро под угрозу катастрофы © Ukraina.ru

Есть в Киеве и третья станция-призрак — «Герцена» между «Дорогожичами» и «Лукьяновской». В советское время предполагалось, что через нее могло эвакуироваться правительство из здания неподалеку, где находилась Высшая партийная школа. Но в 90-х от ее открытия пришлось отказаться — из-за снижения пассажиропотока после того, как в районе закрылся Киевский мотоциклетный завод.

Сейчас на станции находятся эвакуационный выход из метро и подстанция, обеспечивающая участок электричеством.

Призрачная ветка метро

В Киевском метрополитене функционируют красная, синяя и зеленая ветки. Кольцевая желтая линия уже много лет только в проекте. По плану она должна соединить правый и левый берега Днепра и пройти от Воскресенки до Подола. Но, к сожалению, нужная городу линия остается только на бумаге.

Также горожане давно мечтают, что метро придет в спальный жилмассив Троещина, но эта мечта, похоже, совершенно несбыточна. В последнее время говорят о проекте запуска в этом районе ветки скоростного трамвая вместо метро.

Древние ископаемые

В киевском метро нашли приют окаменелости возрастом около 180 млн лет. Больше всего их на станции метро «Университет».

В частности, возле бюста Горького хорошо видны три крупных аммонита, а всего их на станции не меньше 50. Также там можно разглядеть несколько белемнитов. Кроме того, доисторические существа населяют «Арсенальную».