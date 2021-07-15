Тайны подземелья: 5 неожиданных фактов о метро Киева

Рекордная станция
В Киеве находится самая глубокая станция метро в мире. Это станция «Арсенальная» Святошинско-Броварской линии. Она была открыта в 1960 году, вместе с «Крещатиком», в составе первого пускового участка Киевского метрополитена. Название получила по заводу «Арсенал».
Под землю пассажирам нужно спускаться на целых 105,5 метра, по двум эскалаторам. На такой глубине станцию заложили из-за особенностей рельефа Киева: правый берег города, разделенного Днепром, гораздо выше левого. Линия метро проходит по мосту над рекой, упирается в высокий холм и затем поднимается к поверхности.
По глубине заложения «Арсенальную» догоняют станция «Пехунг» в Пхеньяне, Северная Корея (около 100 м), и «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге (86 м).
Секретный бункер
На случай ядерного удара во время холодной войны в киевском метро начали строить секретный бункер для властей. Место выбрали в центре, как раз возле станции «Арсенальная». Но СССР перестал существовать раньше, чем бункер успели достроить.
Ходят слухи, что к бункеру проложили специальные туннели, по которым можно эвакуироваться из правительственных зданий, а под землей заготовлены запасы еды, воды и кислорода.
Но сегодня от секретной стройки остались лишь часть сооружений на поверхности, замаскированные под бойлерную, а также выход на перегон «Крещатик» — «Арсенальная», заваренный решеткой. Говорят даже, что бункера никакого нет и не было, а рядом с «Арсенальной» функционирует самый обычный пункт технического обслуживания поездов.
Станции-призраки
Жутко выглядят заброшенные станции-призраки, мимо которых поезда проносятся, не останавливаясь. В киевском метро есть две такие «невидимки» на Сырецко-Печерской линии — «Львовская брама» («Львовские ворота») между станциями «Лукьяновская» и «Золотые ворота» и «Теличка» между «Выдубичами» и «Славутичем».
Их начали строить в 90-е, однако из-за нехватки финансирования и плотной надземной застройки строительство пришлось законсервировать. С тех пор проходы в вестибюли станций перекрыли железными листами, а двери заперли.
При этом «Львовская брама» почти готова к открытию, однако сроки постоянно переносятся. В 2013 году на ней провели модный показ.
Есть в Киеве и третья станция-призрак — «Герцена» между «Дорогожичами» и «Лукьяновской». В советское время предполагалось, что через нее могло эвакуироваться правительство из здания неподалеку, где находилась Высшая партийная школа. Но в 90-х от ее открытия пришлось отказаться — из-за снижения пассажиропотока после того, как в районе закрылся Киевский мотоциклетный завод.
Сейчас на станции находятся эвакуационный выход из метро и подстанция, обеспечивающая участок электричеством.
Призрачная ветка метро
В Киевском метрополитене функционируют красная, синяя и зеленая ветки. Кольцевая желтая линия уже много лет только в проекте. По плану она должна соединить правый и левый берега Днепра и пройти от Воскресенки до Подола. Но, к сожалению, нужная городу линия остается только на бумаге.
Также горожане давно мечтают, что метро придет в спальный жилмассив Троещина, но эта мечта, похоже, совершенно несбыточна. В последнее время говорят о проекте запуска в этом районе ветки скоростного трамвая вместо метро.
Древние ископаемые
В киевском метро нашли приют окаменелости возрастом около 180 млн лет. Больше всего их на станции метро «Университет».
В частности, возле бюста Горького хорошо видны три крупных аммонита, а всего их на станции не меньше 50. Также там можно разглядеть несколько белемнитов. Кроме того, доисторические существа населяют «Арсенальную».