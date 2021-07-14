В течение одной недели глава немецкого правительства, которая осенью уйдёт из большой политики, проводит два важных переговора: 12 июля Ангела Меркель принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского, а 15-го летит в Вашингтон встретиться с президентом США Джо Байденом

Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS

Американо-немецкие отношения — это не просто отношения между двумя государствами, это отношения между двумя геополитическими центрами — Соединёнными Штатами и Европейским союзом, — которые традиционно выступали в качестве союзников, однако в период правления республиканца Дональда Трампа разногласия между ними только усиливались. Демократ Джо Байден пообещал восстановить трансатлантическое единство, и ради этого он, ярый противник «Северного потока-2», отменил санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. После этого строительство, которое было поставлено на паузу на 1,5 года из-за ограничительных мер предыдущей администрации Белого дома, продолжилось активными темпами, и на сегодняшний день проект реализован уже на 98%.

«Меркель уже дважды унизила Байдена — в своеобычной скрытной и неконфликтной манере. Первое оскорбление произошло в декабре, всего за несколько недель до присяги Байдена, когда она перевела китайско-европейскую инвестиционную сделку на следующую стадию. Вместо того чтобы помочь Вашингтону сдерживать Пекин, Меркель хочет, чтобы у Европы оставалось пространство для манёвра. Вторым и ещё худшим унижением стал отказ хотя бы на дюйм пойти навстречу двухпартийным американским требованиям насчёт спорного газопровода из России в Германию», — продолжает Bloomberg.

«Северный поток-2» — это вопрос, который находится в центре внимания американцев и немцев в последние пару месяцев, 1 июня предложения по урегулированию разногласий в Вашингтон привезла правительственная делегация ФРГ, а теперь, как пишут немецкие СМИ, прежде всего с этой целью в Штаты летит сама Меркель. И, как сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас 14 июля в интервью агентству DPA, стороны достигли прогресса в переговорах по «Северному потоку-2». Зеленский попросил «наследника» Меркель остановить «Северный поток – 2», но получил неожиданный ответ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились», — сказал он.

Однако дипломат не стал давать прогнозов, удастся ли добиться прорыва по этому вопросу по итогам встречи Меркель и Байдена.

«Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы её достигнем. Но, конечно, было бы прекрасно, если бы это случилось в ходе визита канцлера в Вашингтон», — добавил Маас.

Согласие Америки на реализацию проекта стало результатом большого закулисного торга Берлина и Вашингтона. Вопрос только — на каких условиях? В прессе по этому поводу много версий, например, какую компенсацию за сокращение объёма транзита газа после запуска «Северного потока-2» получит Украина, в частности, немецкие СМИ пишут про поддержку производства и экспорта водородного топлива с Украины, инвестиции в украинскую трубопроводную систему. В свою очередь, источники Bloomberg рассказывают, что США и Германия обсуждали возможность инвестиций в строительство электростанций на Украине и развитие инфраструктуры, наращивание поставок газа с Украины, необходимость начала переговоров с Россией о сохранении транзита газа по украинскому маршруту, к тому же американская сторона предлагала создать механизм приостановки поставок газа по «Северному потоку — 2», если «Россия попытается оказывать давление на Украину», но не уверена, что для этого есть технические возможности, а официальные лица ФРГ выступают против этой идеи, подчёркивая, что не хотят использовать газопровод в качестве политического оружия.

О том, что хотела бы получить сама Украина, написал журнал Der Spiegel: компенсация в €2-3 млрд, открытие кредитной линии от Евросоюза на €5 млрд и продление контракта с Россией на транзит газа на 10 лет. Комментируя эту статью, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некорректно увязывать переговоры по строящемуся газопроводу исключительно с финансовой составляющей, — Киев настаивает ещё и на получении гарантий безопасности страны и сохранении транзита через её территорию. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пошёл дальше — он сказал, что гарантии должны касаться возвращения временно оккупированных территорий (как называют украинские политики Донбасс и Крым), по его словам, «на это мы можем поменять». Александр Рар о провале украинской дипломатии и аргументах Меркель на встрече с Байденом © РИА Новости, Михаил Климентьев

Единственное, что Меркель пообещала Зеленскому в ходе его визита в Берлин относительно энергетики, — поговорить с Байденом о сохранении транзита газа через Украину после запуска «Северного потока-2». Хотя этому, собственно, никто не противится и не препятствует: газопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, планируют запустить до конца этого года, а прокачивать топливо по украинскому маршруту Москва будет как минимум до 2024-го, как предусматривает двусторонний договор.

«Мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определённого объёма природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определённые обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять», — заявил накануне президент РФ Владимир Путин.

Bloomberg предлагает три варианта развития событий после 2024 года, когда срок нынешнего контракта на транзит через Украину истечёт:

1. Германия даст понять, что прекратит подачу газа по «Северному потоку — 2», если Путин «отключит» Украину. Однако, как отмечает агентство, этот сценарий кажется неправдоподобным.

2. Укрепить Украину и помочь ей в развитии новых источников доходов и энергетической инфраструктуры.

3. Германия поддержит проект «Инициатива трёх морей», который предусматривает модернизацию инфраструктурных связей между 12 восточными членами ЕС, включая порты и трубопроводы, необходимые для перехода на сжиженный природный газ из США или других поставщиков.

«Отличная идея даже без «Северного потока — 2», но для Украины утешение небольшое», — отмечает Bloomberg. Путин призвал Зеленского не смешивать «нормандский формат» и «Северный поток - 2» © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Ещё одна тема, связанная с украинской тематикой, которую Меркель может обсудить с Байденом, — это участие США в урегулировании конфликта в Донбассе. С такой инициативой в последнее время регулярно выступает Зеленский.

На пресс-конференции в Берлине он заявил: «Что касается привлечения президента Байдена к «нормандскому формату», мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в «нормандском формате», если участники «нормандского формата» будут «за», ну Украина точно поддерживает такой формат, или это будет в другом формате, это уже вопрос переговоров госпожи Меркель (с Байденом. — Ред.), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос».

При наличии конструктивной позиции Вашингтона по ситуации в Донбассе российская сторона не против его подключения к переговорному процессу, другое дело, что сами американские власти не проявляют желания к перспективе связать себя теми или иными обязательствами по поиску путей решения внутриукраинского кризиса, хотя закулисно они участвовали в этой истории задолго до начала Майдана.

«Неожиданное предложение властей Донбасса (озвученное 5 июля. — Ред.) о том, что США могли бы поучаствовать во встрече в «нормандском формате», и заявление Киева, что участие американцев обсудят президенты Украины и США, могут означать только то, что российский и американский президенты Владимир Путин и Джозеф Байден достигли некой договорённости по поводу Украины. Разговоры о том, что США могут включиться в переговорный процесс, появились вскоре после саммита в Женеве», — пишет сербское издание «Политика». Эксперт объяснил, о чем конкретно договорились Путин и Байден насчет Украины © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Автор статьи предполагает, что определиться с форматом своего участия в переговорах по Донбассу американская сторона могла бы во время визита Зеленского в Вашингтон, точная дата которого ещё не определена. Украинские власти предлагают два варианта: либо представители США работают напрямую в «нормандском формате», либо в другом переговорном формате, действующем параллельно с «нормандским».

«В ближайшие дни Зеленскому придётся поразмыслить на тему того, что Украина готова предпринять. Официальный Киев осознаёт, что отношения между США и Россией основываются не на выдвижении ультиматумов, а на договорённостях о том, в каких вопросах они если не могут прийти к согласию, то хотя бы способны найти общий знаменатель. И Украина — только элемент в большом геополитическом пазле отношений двух держав», — заключает «Политика».