Началось всё в конце мая, почти сразу после экстренной посадки европейского самолета с Романом Протасевичем на борту в минском аэропорту и последовавшей за этим жесткой реакцией европейских политиков. Брюссель тогда довольно оперативно запретил белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС, и литовские власти примерно в то же время впервые заявили о существенном притоке нелегальных мигрантов, попадающих в республику через Белоруссию.
Резкий рост нелегалов и меры против них
В итоге к настоящему времени за 2021 год через Белоруссию в Литву прибыло уже 1660 нелегалов из стран Ближнего Востока, хотя за весь 2020 год эта цифра была меньше сотни. Таким образом, рост незаконных пересечений белорусско-литовской границы увеличился в 22 раза, при том, что прошло только полгода. Большинство мигрантов приезжают из Ирака, Сирии, Ирана, Конго и Камеруна.
Литовские власти настигла настоящая паника — им пришлось оперативно создавать новые лагеря для беженцев у границ с Белоруссией, потому что имеющихся резервов не хватает, чтобы хотя бы на время справиться с новым вызовом. А содержание одного такого нелегала обходится Литве в 20-30 евро в день, потому что Вильнюс, согласно международным нормам, обязуется обеспечить их кровом и пропитанием.
Кроме того, официальный Вильнюс собирается существенно укрепить границу. Уже начали строить некое подобие забора (который находчивые беженцы наверняка смогут преодолеть, у них были и не такие препятствия), намереваются увеличить присутствие пограничников, машин, вертолетов и переводчиков на проблемных участках, а также пригласили на помощь солдат из Эстонии, Латвии и Польши.
Одновременно с этим к решению возникшей проблемы подключились и на общеевропейском уровне. Так, на границу с Белоруссией свой контингент направит и Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex. И Брюсселю есть, о чем беспокоиться, ведь Литва — это всего лишь промежуточный пункт для нелегалов, практически все они намереваются продолжить путь в страны Западной Европы. Таким образом, миграционный кризис, постепенно вызревающий на белорусско-литовском пограничье, приобретает очертания общеевропейской проблемы. Тем временем, пока нет никаких предпосылок к тому, что поток нелегалов иссякнет — в будущем он наверняка будет расти. Число задержаний нелегалов с каждым днем только увеличивается.
Причины кризиса — взгляд из Вильнюса и из Минска
Часть мигрантов из стран третьего мира уже не первый год выбирает путь в ЕС через Белоруссию. Чем можно объяснить такой выбор, сказать сложно — вероятно, стремлением приблизиться к «европейской мечте» с другой стороны, а также отсутствием визового режима между Белоруссией и рядом стран Ближнего Востока. Тем не менее, белорусские пограничники регулярно задерживали граждан третьих стран, которые пытались незаконно попасть через республику в Польшу или Литву.
Столкнувшись в этом году с резким ростом числа нелегалов, следующих из-за белорусской границы, литовские власти обвинили в создании кризиса официальный Минск. Так, глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс оценивает складывающуюся ситуацию как «гибридную агрессию Белоруссии, направленную против Евросоюза». В МВД республики и вовсе намекают на то, что «Минск создает условия для того, чтобы нелегалы проникали в Литву, отвечая таким образом на санкции». А глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис развил мысль об участии белорусских властей вплоть до того, что они «специально переправляют потоки беженце к литовской границе».
Глава Европейского совета Шарль Мишель во время посещения литовско-белорусской границы 6 июля предсказуемо встал на стороны Литвы. Чиновник подчеркнул, что у него есть подозрения в «рукотворности кризиса со стороны Минска».
Белорусская сторона не отрицает, что в Литву увеличился поток нелегалов через Белоруссию. Но не соглашается с тем, что власти республики способствуют этому и тем более совершают какие-то организационные действия для мигрантов. При этом, Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис мог возникнуть из-за того, что белорусским пограничникам было велено изменить тактику при обнаружении попыток нелегалов пересечь границу республики с ЕС. «Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — заявил он во время одного из недавних выступлений.
Таким образом белорусский лидер демонстрирует Евросоюзу ответ на давление. Мол, раз против Белоруссии вводят санкции, значит, граница республики перестанет быть «фильтром», который задерживает рвущихся в стране ЕС нелегалов. «В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. И они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтоб мы вас защищали, как прежде?», — еще более жестко продемонстрировал свою позицию Лукашенко во время своего выступления.
Давление на Запад или принуждение к диалогу?
Несмотря на то, что у Вильнюса и Минска совершенно разные точки зрения на причину нынешнего миграционного кризиса, в одном (вероятно, главном) они сходятся: белорусские власти действительно ослабили контроль за перемещением нелегальных мигрантов в Литву, и сделано это было в ответ на санкции ЕС.
Но такое решение демонстрирует не только готовность Белоруссии надавить на Европу из-за санкций и запрета на полеты для белорусских авиакомпаний. Минск показывает, что Западу выгодно с ним иметь партнерские, а не враждебные отношения, ведь ранее Белоруссия выполняла полезную для ЕС работу, фильтруя через границу потоки нелегалов. И вынудить таким образом Европу к диалогу.
Тем более, стремление к многовекторности во внешней политике республики никто не отменял. Так, аккурат в разгар скандала с нелегалами, глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил заинтересованность иметь сбалансированные отношениями «со всеми». «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», — подчеркнул дипломат.