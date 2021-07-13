Маленькая Литва в последнее время приблизилась к своей мечте - быть как Западная Европа. Правда, не по уровню жизни граждан и влияния на мировую политику, а по наплыву нелегальных мигрантов и беженцев из стран третьего мира. Хотя бы так. А помогает Литве в этом... Белоруссия. По-добрососедски

Началось всё в конце мая, почти сразу после экстренной посадки европейского самолета с Романом Протасевичем на борту в минском аэропорту и последовавшей за этим жесткой реакцией европейских политиков. Брюссель тогда довольно оперативно запретил белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС, и литовские власти примерно в то же время впервые заявили о существенном притоке нелегальных мигрантов, попадающих в республику через Белоруссию.

Резкий рост нелегалов и меры против них

В итоге к настоящему времени за 2021 год через Белоруссию в Литву прибыло уже 1660 нелегалов из стран Ближнего Востока, хотя за весь 2020 год эта цифра была меньше сотни. Таким образом, рост незаконных пересечений белорусско-литовской границы увеличился в 22 раза, при том, что прошло только полгода. Большинство мигрантов приезжают из Ирака, Сирии, Ирана, Конго и Камеруна. «Ради бога»: Белоруссия отреагировала на план Литвы построить стену на границе © Santa Fe Relocation Services / flickr

Литовские власти настигла настоящая паника — им пришлось оперативно создавать новые лагеря для беженцев у границ с Белоруссией, потому что имеющихся резервов не хватает, чтобы хотя бы на время справиться с новым вызовом. А содержание одного такого нелегала обходится Литве в 20-30 евро в день, потому что Вильнюс, согласно международным нормам, обязуется обеспечить их кровом и пропитанием.

Кроме того, официальный Вильнюс собирается существенно укрепить границу. Уже начали строить некое подобие забора (который находчивые беженцы наверняка смогут преодолеть, у них были и не такие препятствия), намереваются увеличить присутствие пограничников, машин, вертолетов и переводчиков на проблемных участках, а также пригласили на помощь солдат из Эстонии, Латвии и Польши.

Одновременно с этим к решению возникшей проблемы подключились и на общеевропейском уровне. Так, на границу с Белоруссией свой контингент направит и Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex. И Брюсселю есть, о чем беспокоиться, ведь Литва — это всего лишь промежуточный пункт для нелегалов, практически все они намереваются продолжить путь в страны Западной Европы. Таким образом, миграционный кризис, постепенно вызревающий на белорусско-литовском пограничье, приобретает очертания общеевропейской проблемы. Тем временем, пока нет никаких предпосылок к тому, что поток нелегалов иссякнет — в будущем он наверняка будет расти. Число задержаний нелегалов с каждым днем только увеличивается.

Причины кризиса — взгляд из Вильнюса и из Минска

Часть мигрантов из стран третьего мира уже не первый год выбирает путь в ЕС через Белоруссию. Чем можно объяснить такой выбор, сказать сложно — вероятно, стремлением приблизиться к «европейской мечте» с другой стороны, а также отсутствием визового режима между Белоруссией и рядом стран Ближнего Востока. Тем не менее, белорусские пограничники регулярно задерживали граждан третьих стран, которые пытались незаконно попасть через республику в Польшу или Литву.

Столкнувшись в этом году с резким ростом числа нелегалов, следующих из-за белорусской границы, литовские власти обвинили в создании кризиса официальный Минск. Так, глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс оценивает складывающуюся ситуацию как «гибридную агрессию Белоруссии, направленную против Евросоюза». В МВД республики и вовсе намекают на то, что «Минск создает условия для того, чтобы нелегалы проникали в Литву, отвечая таким образом на санкции». А глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис развил мысль об участии белорусских властей вплоть до того, что они «специально переправляют потоки беженце к литовской границе».

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время посещения литовско-белорусской границы 6 июля предсказуемо встал на стороны Литвы. Чиновник подчеркнул, что у него есть подозрения в «рукотворности кризиса со стороны Минска».

Белорусская сторона не отрицает, что в Литву увеличился поток нелегалов через Белоруссию. Но не соглашается с тем, что власти республики способствуют этому и тем более совершают какие-то организационные действия для мигрантов. При этом, Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис мог возникнуть из-за того, что белорусским пограничникам было велено изменить тактику при обнаружении попыток нелегалов пересечь границу республики с ЕС. «Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — заявил он во время одного из недавних выступлений. Тихановская рассказала о встрече с Зеленским в Литве © Facebook, Светлана Тихановская

Таким образом белорусский лидер демонстрирует Евросоюзу ответ на давление. Мол, раз против Белоруссии вводят санкции, значит, граница республики перестанет быть «фильтром», который задерживает рвущихся в стране ЕС нелегалов. «В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. И они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтоб мы вас защищали, как прежде?», — еще более жестко продемонстрировал свою позицию Лукашенко во время своего выступления.

Давление на Запад или принуждение к диалогу?

Несмотря на то, что у Вильнюса и Минска совершенно разные точки зрения на причину нынешнего миграционного кризиса, в одном (вероятно, главном) они сходятся: белорусские власти действительно ослабили контроль за перемещением нелегальных мигрантов в Литву, и сделано это было в ответ на санкции ЕС.

Но такое решение демонстрирует не только готовность Белоруссии надавить на Европу из-за санкций и запрета на полеты для белорусских авиакомпаний. Минск показывает, что Западу выгодно с ним иметь партнерские, а не враждебные отношения, ведь ранее Белоруссия выполняла полезную для ЕС работу, фильтруя через границу потоки нелегалов. И вынудить таким образом Европу к диалогу. Белоруссия подготовила достойный ответ на санкции Запада — Макей © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Тем более, стремление к многовекторности во внешней политике республики никто не отменял. Так, аккурат в разгар скандала с нелегалами, глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил заинтересованность иметь сбалансированные отношениями «со всеми». «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», — подчеркнул дипломат.