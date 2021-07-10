Всем известна великолепная картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Многие знают, что на картине изображён знаменитый кошевой атаман запорожцев Иван Дмитриевич Сирко. А каков же сам текст письма? Что именно написали султану запорожцы?

От «Запорожцев...» до «Грешницы»: пять всемирно известных картин харьковских художников © commons.wikimedia.org, Public Domain

Сегодня большинство историков склоняется к тому мнению, что это письмо — не "дипломатический документ", а литературное произведение, пародия. Возникло оно в литературно-канцелярской казацкой среде в 17 веке. Возможно, это перевод с польского.

Даже дата создания письма (или литературной шутки) неизвестна. Есть разные варианты — 1600, 1620, 1696, 1713 годы.

Адресовано оно в разных вариантах самым разным султанам — Ахмету 3, Ахмету 4, Махмуду 4.

Подписи тоже разные — конечно, самый известный "автор" — кошевой Иван Сирко. Но есть варианты письма с подписями атамана Захарченко и простых казаков.

Судя по всему, "письмо" — это плод творчества казацких писарей, которые вдохновились польским оригиналом. Надо сказать, что памфлеты антитурецкого содержания были в то время чрезвычайно распространены в Европе. Поэтому кто у кого переписал, понять уже невозможно.

Ещё историк Николай Костомаров писал, что невозможно определить, существовало ли на самом деле такое письмо или это "давний запорожский вымысел". А историк запорожского казачества Яворницкий высказывался так: это письмо, может быть, и вымысел, но "в духе запорожских козаков".

Даже если это литературная шутка, "письмо турецкому султану" остаётся интереснейшим литературным памятником эпохи. В народе оно было очень популярно, ходило в многочисленных списках. Однажды историк Яворницкий (в то время ещё Эворницкий, он поменял фамилию после 1917 года на более "козацкую"), зачитал это письмо знаменитому художнику и своему земляку Илье Репину.

Скорее всего, вот этот текст:

"Отвит запорожцив Магомету 4: Ты, султан, чорт турецкий, и проклятого чорта сын и брат, самого Люциферя секретарь. Який ты в чорта лыцарь, коли голою ср..ою ежака не вбьешь. Чорт ты, выср… твоя морда. Не будеш ты, сукин сын, сынив християнських пид собою мати…" И так далее, ещё много смешных ругательств. Текст сводится к виртуозным оборотам типа "разпрона… твою мать" и всяким "свынячим мордам".

Письмо Репин услышал летом 1878 года, тогда же набросал первый эскиз картины. Но появились "запорожцы" в том виде, как мы их знаем, только через 13 лет — в 1891 году. Картина произвела невероятное впечатление и после демонстрации на выставках была куплена царём Александром Третьим за баснословную для тех времен сумму в 35 тысяч рублей.

Царь и художник

Вайло и мандрика. Краткий словарь настоящего украинского мата

Надо сказать, что Илья Ефимович был знаком с Александром Третьим, ещё когда тот был наследником престола.

Они познакомились в Париже, где будущий монарх посетил мастерскую Репина (а тот изучал искусство Франции за казённый кошт, Репин получил пенсию Академии художеств за картину "Воскрешение дочери Иаира").

Они были ровесниками, около 30 лет каждому, похожих вкусов и взглядов на жизнь. И очень понравились друг другу. Встреча в мастерской на Рю Верон, 13, прошла "в дружеской обстановке". Тем более что Александр Третий и сам в молодости пробовал себя в живописи. И потом ещё долго собственноручно покрывал лаком купленные картины.

Александр Третий покупал картины "передвижников", посещал их выставки. Царь даже составил конкуренцию знаменитому Третьякову как коллекционер живописи, на что Третьяков не роптал, а только советовал друзьям-художникам "не наглеть". В письмах рекомендовал всё-таки иметь совесть и цену не завышать до небес, если государь интересуется картиной.

"Запорожцами" Репина царь искренне восхищался. В общем, сыграли свою роль несколько факторов. Личная симпатия, восхищение картиной, желание поддержать русского художника и национальное искусство в его лице.

А Репин на эти деньги купил имение вблизи Витебска.

Была и ещё одна мысль у государя — создать настоящую национальную школу художников. Академию художеств (ее возглавлял брат царя, великий князь Владимир) желательно было реформировать. Частично к этой работе привлекался и Илья Репин. Вообще же царь настолько благоволил художнику, что разрешил даже демонстрацию его картины "Арест пропагандиста". Хотя сюжет ему, естественно, не понравился.

Александру Третьему нравилось искусство национальной и религиозной тематики. Запорожцами", в частности, царь был просто очарован. До 1917 года эта картина украшала царский дворец, после чего попала в музей.

Лайся украинською!

Но вернёмся к письму. Учитывая интернациональный характер ругательств, письмо легко читается сегодня и русскими, и украинцами. И даже поляками.

И подтверждает, что по крайней мере в 17 веке все ругались одинаково.

Так что рассказы о том, что "мат — это изобретение татар и монголов" и оттуда попал в русский язык, но каким-то чудом этого тлетворного влияния избежал украинский язык, — конечно же, обычный современный миф.

В публикациях и телепередачах на Украине "знатоки"-филологии рассказывают, как надо ругаться "щирому украинцу". "Лайся украинською!" ("ругайся на украинском") — так призывают украинцев к "чистоте" ругани.

Как раз якобы исходя из текста "письма запорожцев к султану" горе-филологи делают удивительный вывод. Предки украинцев (в частности, запорожские казаки) относились к сексу как к священному, даже сакральному акту. Поэтому бранных слов, связанных с половым актом, в их языке не было.

Но что-то же было? Ну да! Это слова, связанные с задницей и дерьмом. Так же, как у просвещенных европейцев! На полном серьёзе это утверждается. И даже с заголовками — "украинские традиции".

Чтобы ругаться на украинском, рекомендуется ввести в речевой оборот такие слова:

"дерьмо, дерьмо собачье, г..но, го…юк, полная ж..а, зас.. нец, пе…ун" и так далее.

Чтобы унизить соперника, аутентичный украинец иногда мог снять штаны и показать противнику "голую ж…". Предполагается, видимо, что и сейчас эта национальная особенность должна получить одобрение и продолжение.

Рекомендуется также употреблять такие "необидные" высказывания: "щоб твоя ср…ка по шву розийшлася" или "вср…вся, та крыво" и так далее. Вот такая она, национальная идентичность.

Ещё очень по украински будет поминать чёрта. "А щоб тэбэ чорт забрав!", "Краше б я чорта побачыв, ниж тэбэ" (лучше бы я черта увидел, чем тебя). Это "необидно" для оппонента (??!).

Украинская "писательница" Лариса Ницой рассказала зрителям, что надо ругаться примерно такими словами — "ах ты, пёс смердящий". Это тоже будет национально правильное ругательство.

Но кто ж тот "пёс смердящий", что испоганил чудесное письмо запорожцев, где, конечно же, расцветает прекрасным цветком украинского аутентичного мата "поцилуй в ср…у нас".

Кто вставил туда вот это "нашого х… крюк" (имеется в виду мужской половой орган). И конечно, "розпронай… твою мать" как рефрен, обрамляющий "г..но" и "ср…ки".

Происхождение мата

Конечно же, лингвисты (имеется в виду ученые, а не те, кто себя за них выдает) давно доказали, что мат имеет общие славянские корни. Эта часть лексики древнее, чем Киевская Русь, чем все русские, литовские и польские князья. И, возможно, происходит ещё из времён охотников и собирателей.

Мат был общим для всех славянских народов, живших на территории нынешних России, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши.

Историк Лев Гумилёв упоминал о случае, когда веке в 16 или 17 через реку переругивались русские и польские войска. И отличнейшим образом понимали друг друга.

И тут, представьте, подъезжают запорожцы на войну и такие — что? Вы употребляете нецензурную лексику, связанную с сексом? Мы вот только связанную с фекалиями, как европейцы! Фу на вас! Как некультурно!

Иван Сирко. Нужда закон меняет

Эх, добрый кошевой Сирко, где ж ты понабрался тех ругательств, связанных с "сакральным половым актом"?

Иван Сирко, знаменитый кошевой войска Запорожского, про которого ходили легенды, — основная фигура на картине Репина.

Именно он находится в центре, диктует текст письма писарю. В шапке, крытой черным сукном, с хитрейшим прищуром глаз.

Кстати, в роли писаря Илье Репину позировал сам историк Яворницкий.

А в качестве Ивана Сирко выступил генерал Михаил Драгомиров, уроженец Конотопа, будущий генерал-губернатор Киева.

Генерал преподавал в русской Академии Генштаба курс тактики, и его слушателем был, в частности, наследник и будущий император Александр Третий. Так что когда царь смотрел на "кошевого Ивана Сирко" на картине Репина, он видел своего преподавателя генерала Драгомирова.

Иван Сирко внешне был довольно похож на свое изображение на картине (была сделана реконструкция его внешности).

И характер показан верно. Кошевой Сирко был хитрым, как чёрт. Его любимым выражением было: "нужда закон зминяе", что означало исключительную склонность к перемене покровителя и военной стороны.

"То он был на стороне московского царя, то на стороне польского короля, то он поддерживал Дорошенка, то становился на сторону его врагов, то снова защищал Дорошенка, то помогал русскому царю против турецкого султана и крымского хана, и шел против царя вместе с султаном и ханом", — пишет Яворницкий.

"Он считал себя человеком вольным… Оттого запорожцы и любили Сирка".

Про кошевого ходило много легенд. Особенно популярная — как он осаждал крепость Дюнкерк по просьбе французского короля. Увы, уже доказано, что это не так. В осаде участвовали поляки под руководством полковника де Сиро.

Писарь с картины Репина. История «Нестора Запорожской Сечи» © Public domain

Характерниками считались многие кошевые и гетманы — Дмитрий Байда-Вишневецкий, Иван Подкова, Самойло Кошка, Иван Богун.

Характер у кошевого Сирка, безусловно, был. Магические способности — почему бы и нет? Магические способности всегда требуют сильного характера, силы воли, желания победить.

Но что касается ещё одной легенды — что Сирко часто отказывался от добычи, был равнодушен к ней, — в этом, пожалуй, придется усомниться.

Конечно же, он был плоть от плоти своего войска и человеком своего времени. И добычу брал, и подарки от царя принимал (зафиксировано получение сотен золотых монет, соболей и других приятных наград).

Человек он был жестокий, тысячами рубил мирных жителей в захваченных городах. Опустошал Крым, полностью вырезал жителей Кафы (Феодосии).

Да, конечно, крымские татары не щадили русские города и села. Но и Сирко не щадил. Так же точно нападал он на Чигирин в момент падения гетмана Выговского.

В этом сегодня усматривают украинские историки "борьбу" Ивана Сирко против "московского царя". Однако уже в 1664 году Иван Сирко пишет царю Алексею Михайловичу:

"Исполняя с Войском Запорожским службу вашему царскому пресветлому величеству я, Иван Серко, побил много басурман и великую добычу взял… Пошел на Черкасские города. Услыша о моём, Ивана Сирка, приходе, горожане сами начали сечь и рубить жидов и поляков… Чрез нас, Ивана Сирка, обращена вновь к вашему царскому величеству вся Малая Россия… Безвинные люди обещались своими душами держаться вашего царского величества до тех пор, пока души будут в их телах."

Но уже в 1668 году он нападёт… на Харьков. И будет отбит доблестными казаками города, посчитавшими Сирка изменником. Действительно, он решил в это время быть вместе с гетманом Дорошенко.

А в 1670 году опять поворот — порвал с Дорошенко. Выжег огнем Очаков.

В 1672 году проиграл в борьбе за гетманство Самойловичу, который арестовал его и привёз в кандалах в Москву. В том же году был освобождён, присягнул на верность русскому царю и опять стал защищать рубежи русского царства. И уже активно склонял того же Дорошенко стать на службу Москве.

Он воспринимал это как необходимые политические манёвры, постоянно и запросто менял свое мнение. Был в меру хитрым, в меру простым. "Характерным" для своего времени. Таким он в общем-то и изображён своим земляком Ильёй Репиным на знаменитой картине.

Три харьковчанина

И создатель, и вдохновитель картины "Запорожцы пишут письмо" были харьковчанами.

Илья Ефимович Репин родился в Чугуеве, в городке неподалёку от Харькова. Дмитрий Иванович Яворницкий — в селе Солнцевка Харьковского уезда.

Дед Яворницкого был помещиком в Змиевском уезде, тоже неподалеку от Харькова.

А вот происхождение кошевого Ивана Сирко — под вопросом. Родился он, скорее всего, около Винницы. Но прожил большую часть жизни в городке Мерефа возле Харькова.

Возможно, был основателем Мерефы. Здесь родились его дети, жила его жена — Сирчиха. Сын Роман Сирченко был женат на дочери гетьмана Брюховецкого. Сын Петр Сирченко — на дочери молдавского господаря.

Дочери вышли замуж за козаков, жителей слободы Мерефа. Одна из дочерей была замужем за Иваном Артёмовым, и до сегодняшнего дня один из районов города Мерефа, где был их хутор, называется Артёмовка.

Ничто сегодня не напоминает о том, что именно здесь проходил Мурафский шлях, по которому шли войска крымских татар. И доходили до Тулы и даже до Москвы.

Мехмед-охотник

Антиармия, антимова и антивира Петра Порошенко. В цветах и красках русских художников © Facebook, Петро Порошенко

Султан Махмуд был сыном русской наложницы и внуком греческой наложницы. Именно эти властные женщины, султанши — бабушка, а потом мама — и правили во время молодости султана, которого посадили на трон в шестилетнем возрасте.

Когда он вырос, все равно правили его визири, так как султан больше всего в жизни интересовался охотой. Он и остался в истории с прозвищем — Мехмед-охотник.

Если он (или, скорее, его визири) могли послать письмо запорожцам, то вероятнее всего, это произошло, когда гетман Дорошенко стал вассалом Османской империи. Огромная турецкая армия, в 300 тысяч человек, опираясь на новых союзников — козаков Дорошенко — вошла на территорию Правобережной Украины. Был взят и разграблен Каменец-Подольский, жители уведены в рабство.

Польша быстро заключила с турками мир, обязавшись выплачивать ежегодную дань в 22 тысячи червонных.

Другое письмо запорожцев турецкому султану. Как Богдан Хмельницкий строил отношения с Османской империей © И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1889-1896). Из коллекции Харьковского художественного музея

Но в этот момент в войну вступил русский царь, не допустив вторжения османского войска на Левый берег Днепра.

Закончится эта война невыгодным для Османов Бахчисарайский миром. Из-за этого и других поражений (в Венгрии, Австрии) султана Махмуда "сместят с должности". Он будет жить в почетной ссылке. Но хоть не убьют, как это было принято делать со всеми опасными наследниками при османском дворе.

Султан в любом случае больше интересовался ходом военных действий в Европе, бесконечными и очень опасными интригами при собственном дворе и самое главное — охотой.

Так что было ли письмо от него запорожцам, не было — уже не узнать, да и сам султан его не заметил бы. Не до того! При дворе Османов чуть не каждый год кого-нибудь придушивали.

А запорожцы продолжают смеяться на картине Репина и посылать султана очень, очень и очень далеко.

И им наплевать и на султана, и на его требования. И тем более на указания потомков, на каком языке это делать и в каких выражениях. Судя по гомерическому смеху, в выражениях они точно не стесняются.