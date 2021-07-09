Одним из главных национальных достояний Белоруссии является её природа. Республика известна своими лесами, и самыми дремучими и в то же время интересными из них являются пущи. Приоткроем их некоторые тайны

Большие выходные в Белоруссии. 5 туристических мест, куда стоит съездить на майские праздники © raskalov-vit.livejournal.com

Крупнейшей по размерам пущей Европы считаются девственные леса Коми (Россия). Эта непроходимая чаща, нетронутая человеком, по территории сопоставимая со Швейцарией.

Тем не менее, самой известной пущей (если не в мире, то в странах СНГ и Европе уж точно) является Беловежская, большая часть которой расположена в Белоруссии. Но это далеко не единственный такой объект в республике, там еще есть как минимум два реликтовых леса, которые достойны внимания потенциальных посетителей. Но обо всем по порядку.

Беловежская пуща

Когда-то в древние времена этот первобытный лес покрывал добрую часть Европы, однако сегодня от него остался небольшой кусок, расположившийся на самом западе Белоруссии и совсем чуть-чуть на территории Польши. Объект взят под государственную охрану и является охраняемой территорией, учитывая, что там водятся вымирающие виды животных (самое известное — зубр), а также множество растений, занесенных в Красную книгу.

С исторической точки зрения это место знаменито еще и тем, что именно там были подписаны известные Беловежские соглашения Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем, которые положили конец Советскому Союзу.

Однако если покопаться в истории пущи, можно найти малоизвестные и не менее интересные факты об этом месте. Так, уже почти тысячелетия в этом лесу любили охотиться особы государственной важности — еще в XII веке в Беловежье подолгу жил русский князь Владимир Мономах, а в последующие века там часто бывали литовские князья Гедимин и Ягайло.

Брестчина: самый украинский регион Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Местные жители до сих пор рассказывают приезжим интересную историю о визите в пущу генсека КПСС Никиты Хрущева в январе 1958 года. Говорят, он решил поохотиться, но на тот момент в этих местах все еще бродили участники антисоветских подпольных ячеек. Зародился у них дерзкий план: ликвидировать главу советского государства. Но спецслужбы не дремали — покушение не удалось. Но этот факт не отбил у Никиты Сергеевича желания охотиться в Беловежской пуще. Сюда он приезжал еще шесть раз.

Неудивительно, что сегодня это место привлекает тысячи туристов из разных стран ежегодно — каждый, кто желает прикоснуться к дикой природе, лицезреть вблизи лесных зверей и просто надышаться головокружительным воздухом, едет именно сюда.

Налибокская пуща

В западной части Белоруссии, между Минском и Гродно, расположился действенный Налибокский лес. История этих мест может соперничать по количеству мифов и легенд не только с Беловежской пущей, но и со знаменитым Шервудским лесом.

В Средневековье по этим местам проходила граница между Литвой и Русью, балтами и славянами. И говорят, что дремучий лес притягивал языческих жрецов с обеих сторон совершать там свои многочисленные ритуалы. И сегодня это его можно назвать местом соприкосновения цивилизаций — здешнее население почти наполовину делится на католиков и православных. Говорить о каких-то противоречиях между ними в толерантной Белоруссии не приходится.

В середине XIV века было несколько попыток Золотой Орды и Галицко-Волынского княжества преодолеть пущу с юга и подчинить себе только что возникшее Великое княжество Литовское. Но все они закончились неудачно. Дремучая и довольно обширная лесная чаща, пересеченная многочисленными реками, стала для степных кочевников существенной преградой. Местное население до сих пор рассказывает туристам легенды о битвах под Койдановом и Могильном, гордясь литовскими войсками.

Вплоть до 19 века в недрах пущи встречались литовскоязычные деревеньки, однако к началу 20 века все население этих мест стало славяноязычным, при этом сохраняя некоторые балтские слова, а также корни фамилий.

Среди местных достопримечательностей экскурсоводы любят водить туристов к Могучему дубу и Пилсудской липе. Первое дерево считается старейшим местом в Налибоках — говорят, именно оно было «источником силы» у древних волхвов, поэтому теперь каждый, кто его обнимет, получит заряд бодрости и энергии. Понятно, в это можно не верить, но традиция красивая.

Что касается Пилсудской липы, говорят, её посадил лидер межвоенной Польши Юзеф Пилсудский, когда посещал свои владения в Западной Белоруссии еще в 1920-е годы. Конечно, местное население по-разному относится к этой фигуре, но исторический деятель есть исторический деятель.

Сегодня в Налибокской пуще есть музей, отели, базы отдыха и экскурсоводы, знающие гораздо больше интересных фактов о данном месте, чем привел ваш покорный слуга.

Голубицкая пуща

Пять древних храмов Белоруссии: архитектура и история © minobl.mchs.gov.by

Исторически это место не столь «раскрученное» легендами и мифами, как Беловежа и Налибоки, да и по территории она существенно скромнее, однако все равно есть чем похвастать. Так, на окраинах этой пущи археологи открыли поселение времен неолита, а в местной реке Шоше были найдены римские и арабские монеты. В пуще есть курганные могильники, старые городища (в том числе замок — укрепленное поселение времен Полоцкого княжества возле Свилы). Также хорошим местом для посещения туристов может стать Шведская гора возле деревни Бирули.

Кроме того, эта пуща — место рождения и смерти белорусского художника Язепа Дроздовича. Он родился в местной деревеньке Пуньки, что на окраине густого болотистого леса. Теперь на месте этого населенного пункта есть только придорожный крест, камень с памятной табличкой и гигантская липа, которую Дроздович изобразил на одном из своих самых известных рисунках.

***

Белорусские пущи — идеальное место для отдыха на природе в родных широтах, когда большая часть мира остается закрытой из-за пандемии. Там нет пятизвездочных отелей, аниматоров, ночных клубов, прозрачного голубого моря с золотыми пляжами. Но это все может и не понадобиться для спокойного умиротворенного отдыха с удочкой в руках, свежим воздухом и ночлегом в старинных деревянных хатках, что белорусские пущи предоставят со стопроцентной гарантией.