Пущей принято называть девственные, первобытные леса, не изменённые человеческой деятельностью. Благодаря этому качеству пущи более богаты, чем обычные леса, разнообразием растений и проживающих животных. В том числе редких и исчезающих видов.
Крупнейшей по размерам пущей Европы считаются девственные леса Коми (Россия). Эта непроходимая чаща, нетронутая человеком, по территории сопоставимая со Швейцарией.
Тем не менее, самой известной пущей (если не в мире, то в странах СНГ и Европе уж точно) является Беловежская, большая часть которой расположена в Белоруссии. Но это далеко не единственный такой объект в республике, там еще есть как минимум два реликтовых леса, которые достойны внимания потенциальных посетителей. Но обо всем по порядку.
Беловежская пуща
Когда-то в древние времена этот первобытный лес покрывал добрую часть Европы, однако сегодня от него остался небольшой кусок, расположившийся на самом западе Белоруссии и совсем чуть-чуть на территории Польши. Объект взят под государственную охрану и является охраняемой территорией, учитывая, что там водятся вымирающие виды животных (самое известное — зубр), а также множество растений, занесенных в Красную книгу.
С исторической точки зрения это место знаменито еще и тем, что именно там были подписаны известные Беловежские соглашения Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем, которые положили конец Советскому Союзу.
Однако если покопаться в истории пущи, можно найти малоизвестные и не менее интересные факты об этом месте. Так, уже почти тысячелетия в этом лесу любили охотиться особы государственной важности — еще в XII веке в Беловежье подолгу жил русский князь Владимир Мономах, а в последующие века там часто бывали литовские князья Гедимин и Ягайло.
Позже, когда территория перешла Российской империи, Екатерина II также разрешила там проводить охоту, однако уже тогда убийство зубров попало под запрет. Но злые языки говорят, что подобные правила соблюдались редко, ведь найти горе-охотника, который пристрелит зубра, на тот момент было непосильной задачей.
Местные жители до сих пор рассказывают приезжим интересную историю о визите в пущу генсека КПСС Никиты Хрущева в январе 1958 года. Говорят, он решил поохотиться, но на тот момент в этих местах все еще бродили участники антисоветских подпольных ячеек. Зародился у них дерзкий план: ликвидировать главу советского государства. Но спецслужбы не дремали — покушение не удалось. Но этот факт не отбил у Никиты Сергеевича желания охотиться в Беловежской пуще. Сюда он приезжал еще шесть раз.
Неудивительно, что сегодня это место привлекает тысячи туристов из разных стран ежегодно — каждый, кто желает прикоснуться к дикой природе, лицезреть вблизи лесных зверей и просто надышаться головокружительным воздухом, едет именно сюда.
Налибокская пуща
В западной части Белоруссии, между Минском и Гродно, расположился действенный Налибокский лес. История этих мест может соперничать по количеству мифов и легенд не только с Беловежской пущей, но и со знаменитым Шервудским лесом.
В Средневековье по этим местам проходила граница между Литвой и Русью, балтами и славянами. И говорят, что дремучий лес притягивал языческих жрецов с обеих сторон совершать там свои многочисленные ритуалы. И сегодня это его можно назвать местом соприкосновения цивилизаций — здешнее население почти наполовину делится на католиков и православных. Говорить о каких-то противоречиях между ними в толерантной Белоруссии не приходится.
В середине XIV века было несколько попыток Золотой Орды и Галицко-Волынского княжества преодолеть пущу с юга и подчинить себе только что возникшее Великое княжество Литовское. Но все они закончились неудачно. Дремучая и довольно обширная лесная чаща, пересеченная многочисленными реками, стала для степных кочевников существенной преградой. Местное население до сих пор рассказывает туристам легенды о битвах под Койдановом и Могильном, гордясь литовскими войсками.
Вплоть до 19 века в недрах пущи встречались литовскоязычные деревеньки, однако к началу 20 века все население этих мест стало славяноязычным, при этом сохраняя некоторые балтские слова, а также корни фамилий.
Среди местных достопримечательностей экскурсоводы любят водить туристов к Могучему дубу и Пилсудской липе. Первое дерево считается старейшим местом в Налибоках — говорят, именно оно было «источником силы» у древних волхвов, поэтому теперь каждый, кто его обнимет, получит заряд бодрости и энергии. Понятно, в это можно не верить, но традиция красивая.
Что касается Пилсудской липы, говорят, её посадил лидер межвоенной Польши Юзеф Пилсудский, когда посещал свои владения в Западной Белоруссии еще в 1920-е годы. Конечно, местное население по-разному относится к этой фигуре, но исторический деятель есть исторический деятель.
Сегодня в Налибокской пуще есть музей, отели, базы отдыха и экскурсоводы, знающие гораздо больше интересных фактов о данном месте, чем привел ваш покорный слуга.
Голубицкая пуща
На севере Белоруссии, в Витебской области, располагается еще одно место девственной природы — Голубицкая пуща. Оно находится в зоне Поозерья, поэтому по сравнению с вышеописанными пущами здесь существенно больше озер. Кроме того, порядка 18% местности составляют болота.
Исторически это место не столь «раскрученное» легендами и мифами, как Беловежа и Налибоки, да и по территории она существенно скромнее, однако все равно есть чем похвастать. Так, на окраинах этой пущи археологи открыли поселение времен неолита, а в местной реке Шоше были найдены римские и арабские монеты. В пуще есть курганные могильники, старые городища (в том числе замок — укрепленное поселение времен Полоцкого княжества возле Свилы). Также хорошим местом для посещения туристов может стать Шведская гора возле деревни Бирули.
Кроме того, эта пуща — место рождения и смерти белорусского художника Язепа Дроздовича. Он родился в местной деревеньке Пуньки, что на окраине густого болотистого леса. Теперь на месте этого населенного пункта есть только придорожный крест, камень с памятной табличкой и гигантская липа, которую Дроздович изобразил на одном из своих самых известных рисунках.
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Белорусские пущи — идеальное место для отдыха на природе в родных широтах, когда большая часть мира остается закрытой из-за пандемии. Там нет пятизвездочных отелей, аниматоров, ночных клубов, прозрачного голубого моря с золотыми пляжами. Но это все может и не понадобиться для спокойного умиротворенного отдыха с удочкой в руках, свежим воздухом и ночлегом в старинных деревянных хатках, что белорусские пущи предоставят со стопроцентной гарантией.