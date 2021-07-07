Напряжение в Черном море растет, и причиной тому, чего не хочет никто признавать на Западе, учения "Sea Breeze", кроторые НАТО проводит вблизи морских границ России. Тем не менее, западные СМИ выражают немалую тревогу происходящим в черноморском регионе

«Большая игра». Политолог Бизяев сказал, когда и как Британия объявила «войну» США и России © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк «Ньюсуик» опубликовал статью под заголовком «США и Россия отказываются отступать, и напряжённость в Чёрном море растёт». Вспоминая о недавних инцидентах с британским и нидерландским военными кораблями в Чёрном море, издание отмечает, что «Чёрное море уже давно является очагом напряжённости между Западом и Россией». Эксперт журнала сравнивает регион с одним из «спусковых крючков, создающих потенциал для взрыва», причём «обе стороны, вероятно, весьма встревожены и обеспокоены» таким потенциалом. Однако ни одна из сторон не хочет уступать первой, отмечается в статье.

Со ссылкой на неназванного представителя НАТО журнал сообщает, что военный блок «не будет изменять свои операции, несмотря на протесты России». Отмечая, что корабли НАТО на постоянной основе патрулируют воды Чёрного моря в течение «двух третей года», представитель продолжает: «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины… мы не признаём и не признаем незаконную и неправомерную аннексию Крыма и осуждаем его временную оккупацию».

Чуть более умеренно высказывается на страницах журнала спикер Министерства обороны Нидерландов Алекс Кранненбург. Нидерландский фрегат «Эвертсен», по его словам, «действует в полном соответствии с международным правом… поэтому нет причин изменять» его плановые операции. «Эвертсен» покинет Чёрное море в конце недели, как и было запланировано, утверждает спикер, добавляя, что «Нидерланды уважают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Отмечая многочисленные облёты кораблей НАТО в Чёрном море и перехваты их самолётов российскими, издание замечает, что подобные действия характерны и для вооружённых сил других стран мира.

Вспоминая инцидент с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе в 2019 году, издание сообщает: «с тех пор Россия продолжает, как опасаются её критики, постепенные усилия по установлению фактического контроля над Чёрным морем и, следовательно, над украинской береговой линией».

Журнал отмечает, что и Россия, и НАТО регулярно проводят военные учения в Чёрном море, и сообщает о начале «возглавляемых США и Украиной» учений «Си Бриз-2021», которые, по словам представителя Шестого флота США, являются «доказательством поддержки Америкой свободы и стабильности в черноморском регионе», несмотря на то что «Россия может смотреть на такие учения как на провокацию», добавляет издание.

В газете «Вашингтон Пост» опубликована статья Робин Диксон, руководителя московского бюро газеты, «Пояснения к американско-украинским военно-морским учениям «Си Бриз». Автор отвечает на следующие «часто задаваемые вопросы»:

Какое сообщение посылает «Си Бриз» в Москву?

«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как реагирует Россия?

Какие еще военные учения намечаются?

Какие правила распространяются на военные учения?

Особый интерес представляют ответы Диксон на первый, второй и третий вопросы:

«Обычно НАТО называет свои учения оборонительными, направленными на отработку взаимодействия различных сил. Однако любые крупномасштабные военные учения поблизости от границ страны-соперника посылают геополитическое сообщение — в данном случае о том, что НАТО не позволит, чтобы части Чёрного моря стали «российской лужей». Учения также направлены на поддержку Украины, которая ведёт борьбу с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны».

«Они самые крупные. В 2019 г. в них участвовали 19 стран и 32 корабля стран НАТО, европейских союзников и бывших советских республик. В этом году участвуют 40 кораблей и 32 страны, включая Японию, Южную Корею и Австралию. Масштаб учений в этом году посылает Москве мощный геополитический сигнал. «Си Бриз» проходит в обстановке повышенной напряжённости, и не только из-за инцидента с эсминцем «Дефендер», — объясняет автор, вспоминая затем о переброске российских войск к границе с Украиной в марте и апреле.

«Россия часто называет учения НАТО и его союзников «антироссийскими», хотя Россия часто проводит собственные военные учения. Москва утверждает, что Вашингтон пытается превратить Черное море в зону военного противостояния.

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Путин рассматривает русских, белорусов и украинцев как единый народ с русской идентичностью, утверждая, что Украина была предана своими лидерами и находится под «внешним управлением».

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Россия ответила на «Си Бриз» демонстрацией силы, испытав системы противовоздушной обороны в Крыму, развернув около 20 боевых самолетов и вертолетов, включая бомбардировщики Су-24М, а также зенитные ракетные комплексы С-400 и «Панцирь».

ВМС Украины. Возрождение для использования против России © пресс-служба президента Украины «Нэйви таймс», специализирующееся на освещении деятельности ВМС и Береговой охраны США, информирует о начале учений «Си Бриз-2021» «всего через несколько дней после того, как Россия угрожала открытием огня по «вторгшимся» военным кораблям недалеко от Крымского полуострова».

Ссылаясь на пресс-релиз Шестого флота США, издание информирует, что основное внимание на учениях уделяется десантным, наземным маневренным, водолазным, противолодочным и поисково-спасательным операция, морским операциям перехвата, противовоздушной обороне и взаимодействию при проведении специальных операций.

Напоминая читателям об инциденте с эсминцем «Дефендер», издание отмечает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сказал, утвердил ли он лично маршрут «Дефендера», но одобрил действия Королевского военно-морского флота.

Новостной сайт «Бизнес инсайдер» публикует статью под заголовком «Российские военные самолёты отрабатывают бомбовые удары по кораблям противника в Чёрном море, где под руководством США и Украины ведутся крупные военные учения».

«Ежегодные учения, крупнейшие с момента их начала в 1997 г., начались в понедельник, несмотря на возражения России, и, как ожидается, продолжатся до 10 июля». Публикуется также подробная информация об инцидентах с «Дефендер» и «Эверстен».

«Всемирный социалистический веб-сайт» сообщает: «НАТО начинает крупные антироссийские военные учения «Си Бриз». Подробно информируя о масштабах учений, странах-участниках, реакции России, напряжённости в регионе, а также упоминая о проведённых в июне учениях кораблей ВМФ РФ у Гавайских островов, автор статьи приходит к выводу: «Безрассудные провокации НАТО против Москвы могут в любой момент перерасти в прямой конфликт; о такой опасности хорошо знают военные руководители крупнейших империалистических стран». В подтверждение данного тезиса приводится высказывание британского генерала Ника Картера, названного в статье «антироссийским ястребом»: «Мне не даёт спать по ночам возможность просчёта, вызванного необоснованной эскалацией».

Испанская газета «Вангуардиа» публикует информацию о начале учений «Си Бриз-21» в качестве вступления к статье под заголовком «Большая игра на Чёрном море», предлагая читателям своё видение событий последних 15 лет в этом и соседних регионах. «В последние три года напряжённость в районе Чёрного моря, имеющем большое стратегическое значение как энергетический коридор, растёт, и Украина опасается нового удара со стороны России спустя почти семь лет после потери Крыма». Обоснованы или нет эти опасения, пишет газета, но американские и украинские эксперты «Атлантического совета» накануне саммита НАТО «строили догадки по поводу того, как именно будет происходить российская агрессия».

«Напомним, что Кремль осмелился начать свою операцию по аннексии Крыма прямо во время встречи НАТО в Брюсселе». Газета также напоминает, что Украине, так же, как и Грузии, в 2008 году было обещано членство в НАТО. «Не могло быть ничего более наивного, чем надеяться на то, что Владимир Путин будет сидеть и просто жаловаться на поползновения НАТО на то, чтобы дойти до ворот России на юге, в то время как одновременно развёртывался «противоракетный щит», а базы в Польше, Румынии и Болгарии интегрировались в единую дугу. Сначала Россия оккупировала в том же году Абхазию и Южную Осетию в Грузии. А затем эксгибиционистская поддержка украинского «Евромайдана» администрацией Обамы в конечном итоге сорвала его так называемую «перезагрузку» в отношениях Вашингтона и Москвы». «Аннексия Крыма была мастерской игрой Путина», отмечается в статье. «В Киеве думают, что этим дело не кончится. С учётом того, что для России уже нет большого смысла настаивать на Донбассе… сценарием новой агрессии будет Чёрное море».

Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк «Аль-Джазира» сообщает, что в Крыму проходят испытания системы ПВО «С-400», отмечая масштаб учений «Си Бриз-2021» и призыв к их отмене и предупреждение США и Великобритании «не искушать судьбу», сделанные Россией. Разногласия НАТО и России, сообщает канал, охватывают целый ряд вопросов, включая ситуацию на Украине и в Белоруссии, права человека, контроль над вооружениями, вмешательство в выборы, киберхакерство и роль, которую НАТО играет в европейских делах.

Бразильская газета «Фолья ди Сан-Паулу» начинает рассказ об учениях словами: «В разгар опасной военной эскалации США и Украина с понедельника возглавляют крупнейшие западные военные учения, когда-либо проводившиеся в Чёрном море». Данный регион является одним из сложных стратегических перекрёстков в мире, пишет газета. С одной стороны, там Россия и Крым, являющийся базой российского флота с конца 18 века и ныне укреплённый мощными зенитными системами и баллистическими ракетами. С другой — конкурент России, Украина, и её союзники из НАТО, в частности, Турция, которая занимает южный берег, и проливы, соединяющие Чёрное море со Средиземным. Для Москвы это единственный прямой выход на театр военных действий на этом море, включая базы в охваченной конфликтом Сирии. Рассказ о конфликте на Украине и ухудшении отношений между РФ и «наиболее проамериканскими членами НАТО» завершается словами о «возобновившейся агрессивности США против Путина при Джо Байдене, выразившейся в санкциях из-за подавления местной оппозиции и поддержки Россией диктатуры в Белоруссии…» Интересно, что «Фолья ди Сан-Паулу», как и многие другие бразильские издания, не комментирует заявленное участие Бразилии в учениях «Си Бриз-2021» и не упоминает о нём.