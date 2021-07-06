На сегодняшний день ежедневно курсируют микроавтобусы на 8 и на 16 человек практически со всех крупных украинских городов. Но самые распространенные маршруты — из Киева, Херсона и Одессы. Автомобильное сообщение в основном сейчас проходит через КПП Каланчак. Пропускной пункт Чаплинка Украина закрыла 7 июня на ремонт, а через Чонгар проходит железная дорога, и пересечение границы занимает больше времени. Перевозчики заявляют, что сейчас пассажиры границу проходят быстро — от 30 минут до 2 часов.
Вообще найти перевозчика не составит никакого труда. Более того, в частном разговоре нам рассказали, что, если пассажир приезжает на поезде в Херсон ранним утром, его прямо с перрона забирают перевозчики, и пассажиры не дожидаются своего рейса, забронированного заранее на более позднее время.
Если вбить в поиск, например, Херсон-Крым, выпадет множество предложений. Перевозки осуществляются во все города Крыма. Цены у всех одинаковые — 700 гривен с человека. Детский билет на 100 гривен дешевле. Все детали поездки можно узнать по телефону. Один из перевозчиков рассказал: «В основном мы ездим до границы. Там пассажиры пересекают пропускной пункт самостоятельно — пешком. Расстояние между КПП примерно 800 метров. Если хотите без пешего перехода, то цена вырастет до 2000 гривен с человека. Это на микроавтобусе на восемь человек. Есть вип-вариант на легковом автомобиле. Это как такси — от дома до дома. Стоит такое удовольствие — от 6000 гривен». Надо отметить, что этим летом такси в Крым подорожало на треть. Причем, что любопытно, цена на такси из Киева и из Херсона почти одинаковая, хотя расстояние на 550 км больше. На вопрос, почему так, автоперевозчик рассказал: «Вы же понимаете, мы на границе платим за проезд, такая неофициальная мзда. Отсюда и высокие цены, и подорожание после пандемии».
Другой перевозчик рассказал, что рейсы без пешего перехода они осуществляют один раз в неделю из Киева проездом через Херсон. Все потому, что у них работает только один водитель «с основанием». Мы уже писали, что на рейсах Украина-Россия работают водители с пропиской ЛДНР. Для них беспрепятственное пересечение границы РФ, в том числе без сдачи ПЦР-теста. Въезд в Крым регламентируется теми же правилами. Пассажирам перед поездкой в мессенджер приходит памятка: «Для въезда из Украины в Крым нужны основания для российской границы (что-либо из перечисленного): гражданство РФ, наличие родственников первой линии (супруги, дети, родители) и второй линии (бабушки, дедушки, внуки, родные сестры и братья), усыновители, усыновленные, опекуны с паспортом РФ, уход за близкими первой и второй линии, лечение (база через Госуслуги), вид на жительство в России. По каждому основанию нужны документальные подтверждения — оригиналы и их копии. Особо подчеркиваем, что наличие недвижимости, наследства, договора на работу основанием для въезда в Крым не являются. Условия пересечения границы в сторону Москвы и Белгорода аналогичные, объехать не получится. Дополнительно к основаниям необходим ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Крым. Граждане Украины, не имеющие российского паспорта, едут только с готовым тестом; граждане Украины, имеющие российский паспорт, сдают тест только в Крыму, дважды. Обсервации и самоизоляции в Крыму нет. Требования к тестам: срок годности — 72 часа на русском или английском языках, распечатанные (в телефоне показать нельзя), с указанием времени сдачи и времени готовности результата, где промежуток не может составлять менее 5-6 часов. ВНИМАНИЕ! Одноразовый выезд для крымчан отменен: по двум паспортам (украинский и российский)».
Но несмотря на такие строгие правила въезда и утомительный путь, Крым ожидает в этом году увеличение потока туристов из Украины. Это подтверждают и перевозчики. Самое время пойти на встречу этому потоку и облегчить простым гражданам жизнь.