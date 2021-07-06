В Крым на отдых из Украины добраться не легко и не просто. Чтобы попасть на полуостров, придется здорово попотеть в прямом и в переносном смысле

Дешево и сердито. Где и как отдыхают украинцы летом 2021 года © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

Вообще найти перевозчика не составит никакого труда. Более того, в частном разговоре нам рассказали, что, если пассажир приезжает на поезде в Херсон ранним утром, его прямо с перрона забирают перевозчики, и пассажиры не дожидаются своего рейса, забронированного заранее на более позднее время.

Море и вино: украинский музыкант напомнил миру о «больном вопросе» Крыма © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Отдых во время пандемии. В каких странах украинцы могут отдохнуть или заработать © Julia Volk/Pexels

Но несмотря на такие строгие правила въезда и утомительный путь, Крым ожидает в этом году увеличение потока туристов из Украины. Это подтверждают и перевозчики. Самое время пойти на встречу этому потоку и облегчить простым гражданам жизнь.