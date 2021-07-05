С 28 июня по 10 июля на юге Украины и в акватории Черного моря проходят учения «Си Бриз 2021», в которых в этот раз участвует беспрецедентное количество войск стран НАТО и их союзников, а также будет задействовано рекордное количество боевых единиц

В Черном море сосредоточены вооруженные силы 32 стран, включая США, Австралию, Бразилию, Канаду, Японию, Великобританию, Швецию, Пакистан, Израиль, Францию, Египет, Польшу, Данию, Турцию и даже африканский Сенегал. Задействовано также 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих. В первый же день учений в Николаеве приземлились вертолеты морской пехоты Польши и британский военно-транспортный самолет С-130. Делегация РФ на переговорах в Вене осудила учения Sea Breeze © Sea Breeze

В Одессу также зашел американский ракетный эсминец USS Ross, на борту которого 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км. В американском посольстве заявляют, что это сигнал поддержки Украины. «Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда», — заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Учения охватят Одессу, Очаков, Днестровский лиман, Кинбурнскую косу, острова Змеиный и Первомайский, дельту реки Дунай. Первые учения Sea Breeze состоялись в 1997 году. Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают учения финансово.

По сообщениям украинского Минобороны, в ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.

Маневры проведут в два этапа. В рамках первого, стартовавшего 28 июня, развернут пункты управления и связи, спланируют операции, сформированы отряды боевых кораблей и перебазирована авиация на аэродромы рассредоточения. На втором этапе, в последние дни учений, войска участников будут бить по надводным и подводным кораблям условного противника всеми доступными огневыми средствами, атаковать наземные цели, а также организовывать противовоздушную и противолодочную оборону.

Также в ходе учений украинские военные тестируют турецкие беспилотники «Байрактар», которые надеются использовать против республик Донбасса, полагая, что они оказались эффективными в прошлом году в Нагорном Карабахе.

В МИД России заявили, что учения Sea Breeze в Чёрном море, которые затеяли Украина и США с привлечением десятков стран мира, имеют антироссийский характер.

Спикер МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что черноморская акватория «последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества в зону силового противостояния».

«Делается это намеренно, делается это для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильными и стал представлять угрозу», — отметила Мария Захарова.

Ранее, 23 июня, посольство России в США призвало Вашингтон не проводить эти учения, чтобы не обострять обстановку в регионе. «Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», — отмечается в Twitter посольства РФ.

Цель и направленность подобных учений фактически подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя весенние учения Defender Europe. «Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021. Их смысл какой: на акватории от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема противостояния с Россией», — говорил Арестович.

Началу учений Sea Breeze 2021 предшествовала провокация британского эсминца «Дефендер», который вторгся в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент. Власти Украины и националисты надеются на повторение провокаций, но в более крупных масштабах. Сенатор Цеков назвал учения НАТО в Черном море подготовкой к войне © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Накануне инцидента палубу эсминца посетил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подписав меморандум о совместном развитии украинского флота и строительстве военно-морских баз. Британские военные заверили его в приверженности принципам «свободного судоходства», то есть в данном случае — прохода кораблей Украины и НАТО через Керченский пролив и к побережью Крыма. Британский корреспондент Daily Mail, находившийся во время инцидента на палубе эсминца, написал в своем репортаже, что целью провокации было «ткнуть палкой русского медведя».

На следующий день, 24 июня, к берегам Крыма пытался приблизиться фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, находившийся в нейтральных водах Чёрного моря, но изменил курс следования и двинулся в сторону Керченского пролива.

Российский полковник запаса и военный эксперт Михаил Ходарёнок считает, что после учений на Украине «забудут» какое-то количество вооружений. «Активная фаза учений предполагает высадку морского десанта, в которой примут участие как боевые бронированные, так и колёсные автомобили. Вполне вероятно, что после высадки эта техника будет оставлена на украинском побережье и будет передана украинской стороне по акту в качестве помощи, предусмотренной США», — говорит Ходарёнок.

Ранее аналогичные опасения высказывал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Еще более конкретно — именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск… В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — заявил генерал-майор.

Подобная практика используется с 2014 года. После учений техника и вооружения как бы случайно забываются. Еще в 2015 году власти Австрии задержали в аэропорту Вены американских пехотинцев, следовавших с Аляски на украинские учения. Поводом для задержания стало незадекларированное оружие. Затем вооружение и технику американские военные регулярно «забывали» на полигоне Яворов в Львовской области.

В текущем году ожидается уже восемь учений на территории Украины при участии 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных военных. Кроме Sea Breeze 2021 сообщается об украино-американских учениях Rapid Trident-2021, украино-британских Cossack Mace-2021, украино-румынских Riverine-2021, украино-британских Warrior Watcher-2021 и двух украино-польских: Three Swords-2021 и Silver Saber-2021. Все они тоже могут быть использованы для накачки вооружением украинской армии. Военный эксперт: как должна реагировать РФ на учения НАТО вблизи своих границ © Украина.ру

В то же время Директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберёзкин подчеркивает, что военной силы, участвующей в учениях, недостаточно для полноценных боевых действий против Черноморского флота РФ, но достаточно для провокаций. Сами же учения с участием 32 стран являются дальнейшим шагом на пути эскалации. «Американцы по этому пути идут уже последние пять лет, и проблема заключается в том, что дальше этот путь где-то должен перейти черту просто политического использования военной силы в прямое использование этой силы. То есть это может быть военный конфликт», — полагает Подберезкин. Тем не менее, такие учения могут быть отработкой вероятной атаки на Крым, а такое количество стран-участниц должно обеспечить максимальную международную круговую поруку в случае реального конфликта.

Украинский младший лейтенант, участвующий в учениях, на условиях анонимности рассказал изданию «Страна», что решения, в том числе о военных провокациях, все равно будут приниматься США, а украинские военные могут пасть жертвой американских амбиций. «На словах все готовы к отражению, как в песне "Броня крепка, и танки наши быстры". На самом деле дураку понятно, что все далеко не так. При атаке с моря продержимся несколько часов — разные весовые категории. Это такая вот игра на нервах. И на наших, и на российских. Исполнители этой мелодии не в Киеве сидят, а в Пентагоне», — признает украинский офицер.

Подобные учения и возможные провокации будут, вероятно, проходить на регулярной основе в течение многих лет. Оборону РФ и Черноморский флот страны НАТО долго будут прощупывать на слабые места, чтобы в какой-то момент толкнуть Украину на полномасштабный конфликт и понаблюдать с безопасного расстояния.