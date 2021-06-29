Август 2014 года. Стоит жаркая погода. Машина скорой помощи выезжает на очередной вызов. Диспетчеру сообщили, что мужчина сломал ногу и лежит под мостом. Фельдшер скорой вместе с санитаром направляется в машину. В голове у медиков только одна мысль: как спасти пострадавшего?

Дорога по направлению в Атамановку Луганской народной республики «Молодогвардейск — Краснодон» разбитая, по ней уже не раз проехалась военная техника. Жаркий день, гнетущая тишина, отсутствие мобильной связи.

«Под каким именно мостом? Над или под дорогой? Где может быть пациент? Как я буду оказывать первую помощь?» — мысли одна за другой возникают у фельдшера Анны. Как только медики проехали первый мост, машину остановили люди из «Жигулей» кофейного цвета. Мужчина и женщина сидели в салоне, лица их были напряжены. Женщина вдруг звонко крикнула: «Он, кажется, умер!» Медики переглянулись, у всех одновременно возникла мысль: «Как можно умереть от перелома?» Скорая направилась дальше, и, когда экипаж оказался между двумя мостами, все увидели на дороге в полуденном мареве чёрную инвалидную коляску. Отказаться от урегулирования, не отпустив Донбасс. В чем смысл референдума Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На асфальте лежал безногий инвалид, тазом упираясь в подножку своей коляски. Он действительно был мёртв, а рядом валялись стреляные гильзы. Дальнейший осмотр фельдшеру показался бессмысленным, и совсем не хотелось прикасаться к смерти. Им ведь нужно жизни спасать. Оставив погибшего на месте, бригада направилась в ближайшее отделение полиции. По дороге им встретилась машина с ополченцами, которым фельдшер рассказала о происшествии. Оказалось, что военные были знакомы с убитым и не далее как сорок минут назад расстались с ним. Вскоре начался обстрел. Спустя несколько часов фельдшер узнала, что её чувство было верным: убитый был заминирован. Под тазом, на подножке, оказалась граната без чеки. Это, как выяснилось, излюбленный прием нацистов — минировать убитых и раненых.

«Эйфория и война»



То лето было признано кровавым. Поступил вызов о раненой женщине, всё в той же Атамановке. Её забрали из магазина. Без сопровождения ополченцев ехать нельзя. Фельдшеру Анне казалось, что время от неизвестности остановилось. Она часто набирала диспетчера, чтобы просить разрешение транспортировать женщину в больницу. Не дождавшись сопровождения, скорая выехала сама, так как её экипаж не знал, что с женщиной.

Минный осколок прошил бедро и вышел через лобковую кость, не задев жизненно-важные сосуды. По дороге женщина казалась весёлой и бодрой. Её тело от полученной травмы пронзала дикая боль, и жизнерадостность казалась чудом. Сначала Анна думала, что женщина просто оптимистка, но потом, в процессе, выяснилось, что раненые люди находятся в состоянии эйфории после полученной травмы. На самом деле ей было очень больно.

Открытость, понимание и моральная поддержка

Фельдшером Анна на скорой помощи проработала 6 лет. Её первый год работы пересёкся с первым годом войны 2014 года.

Зачастую фельдшер становится посредником между жизнью и смертью. Но и для самого работника скорой помощи подобная деятельность является большим стрессом. Очень важно сохранять холодный ум, не поддаваться эмоциям и спокойно выполнять свою работу.

Анна утверждает: без помощи своих коллег точно бы не справилась. Дружелюбие и взаимопонимание стало основной составляющей в работе с коллективом.

Открытость, понимание, скромность, моральная поддержка, готовность в любое время суток прийти на выручку — качества, присущие именно сотрудникам скорой помощи. Это большая семья. Здесь выслушают, посочувствуют, отругают (при необходимости), помогут в сложной ситуации.

Творчество как исцеление от эмоциональной боли

Справиться со стрессом фельдшеру помогало написание стихотворений, которое сработало как отдушина. Как объясняет Анна, стихи — это ответная реакция на болевое раздражение мира. Потому что кажется, что, если молчать, сердце разорвется от горя. Всё её творчество — это то, что она пережила и почувствовала. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На опустевшем рынке Анна услышала одну фразу. Одна цыганка сказала в сердцах: «Господи, посмотри на нас!» На эту тему появилось стихотворение. Про раненую женщину из посёлка Атамановка. Все тяжёлые ситуации отразились в творчестве фельдшера.

В творчество Анны Владимировны вошли стихотворения, связанные с событиями, которые обрушились на Краснодонский район, включая обстрелы.

Анна отмечает, что во время войны остались замечательные, квалифицированные сотрудники, потому что людей без помощи и надежды оставлять нельзя. Профессия медработника — полувоенная. У медиков свой порядок действий в разных ситуациях. И всегда взаимовыручка.

Быть фельдшером — это уметь держаться, сохранять спокойствие, холодный рассудок, делать все четко и по закону, как надо. Спасать людей — это лучшее, что можно сделать для человечества.



В моей пустынной жизни брешь.

Разорван взрывом сон.

Принес нам киевский мятеж

Разлуку, боль и стон.

15.08.14

***

Открой, умоляю, глаза!

Услышь меня! Я же Твой раб

По Образу создан, но слаб.

А слабого трогать нельзя.

Как хочется жить и любить.

Да в небе летит самолет.

Гадаю — в кого попадет?

С тоской понимаю — бомбить…

И взрыв отдается в ногах!

Молю, посмотри на меня

В осколках и смерче огня,

О, Господи, Яхве, Аллах!



11.11.14