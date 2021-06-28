Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины внес на рассмотрение парламента проект закона о большом государственном гербе Украины как неотложный. Трансляция заседания велась 28 июня

Зеленский отметил, что на протяжении 25 лет на Украине существует только один незакрытый вопрос относительно государственных символов.

«Единственный государственный символ, который прямо предусмотрен Конституцией Украины и которого до сих пор не существует, — это большой герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, были разные мнения и разные видения — это нормально, это демократия. В год 30-летия независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку», — сказал президент.

Вопиющий геральдический дилетантизм. Что не так с проектом большого герба Украины © Facebook, Александр Ткаченко

В ноябре 2020 года на Украине прошел конкурс на создание большого государственного герба. Его выиграл проект художника Алексея Кохана, подготовленный еще на прошлый конкурс, состоявшийся более 23 лет назад. Также выяснилось, что соавтором герба является глава конкурсной комиссии, историк и геральдист Андрей Гречило.