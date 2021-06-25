Интрига для Зеленского? Зачем Порошенко «вернулся» в тему церкви

20 июня Петр Порошенко в ходе визита в Турцию, где он принял участие в Анатолийском дипломатическом форуме, посетил в Стамбуле Вселенского патриарха Варфоломея. Экс-президента там встретили весьма комплементарными заявлениями

«Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе, — сказал Варфоломей гостью из Украины. — Как вы знаете, сейчас большой православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это была удовольствие — вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной Церкви Украины. И это очень радует — видеть, как новая Церковь развивается, имеет прогресс».

В том же ключе, но уже более развернуто, высказался присутствовавший на встрече епископ Памфилийский, правящий епископ Западной епархии Украинской православной церкви в США, находящейся в юрисдикции Вселенского патриархата, Даниил (Зелинский):

«Вклад Петра Алексеевича неоценим, потому что именно он был той движущей силой, когда украинский народ веками пытался восстановить историческую справедливость, чтобы иметь свою метрополию, восстановить свою метрополию и автокефалию Украинской православной церкви.

Петр Алексеевич, будучи президентом Украины, имел возможность коснуться не только духовной жизни украинского народа, а также и общественного аспекта — кем мы как нация. Поэтому мы получили свою духовную независимость, когда Вселенский патриарх вручил Томос митрополиту Епифанию Киевском и всея Украины в присутствии пятого президента Украины».

На той же встрече Варфоломей говорил и о своем готовящемся визите в Киев: «Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину независимости Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви».

Интересно, как это же событие описывает другая сторона. Вдруг «ЕС» слегка искажает происходившее, а на самом деле Порошенко просто зашел на литургию, где ему адресовали дежурные красивые, но ничего не значащие реплики?

На официальной странице «Ecumenical Patriarchate» в Facebook вечером 20 июня, причем еще до публикации на сайте «ЕС», была выложена большая фотосессия в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле с сопровождающим текстом, озаглавленным: «Праздник Пятидесятницы во Вселенском патриархате. Бывший президент Украины господин Петр Порошенко».

В тексте упомянуто, что на литургии, которую совершил патриарх Варфоломей и которому сослужил ряд архиереев, включая епископа Памфилийского Даниила (Зелинского), присутствовали «епископ Команский Михаил (Анищенко. — Авт.), экзарх Вселенского патриархата в Киеве, бывший президент Украины господин Петр Порошенко со своими ближайшими соратниками, господа Ставрос Христодулидис и Максим Вдовиченко, консулы Греции и Украины, соответственно, а также небольшое количество верующих».

«Затем Его Святейшество принял бывшего президента Украины вместе с его супругой госпожой Мариной и его соратниками, — говорится далее в тексте (опубликован и ряд совместны фотографий Порошенко и Варфоломея в резиденции последнего). — На встрече также присутствовал преподобный старец-митрополит Халкидонский господин Эммануил (Адамакис. — Авт.). В полдень господин бывший президент посетил патриаршую трапезу и у участников встречи была возможность продолжить обсуждение различных текущих вопросов и патриаршего визита в Киев в августе текущего года».

Интересно вот что. Во-первых, присутствие на встрече ключевых фигур епископата Вселенского патриархата, занимавшихся ранее украинской автокефалией.

Так, Адамакис (вторая по старшинству фигура во Вселенском патриархате после Варфоломея) председательствовал на объединительном Соборе 15 декабря 2018 года в Киеве, на котором произошло объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Что касается Зелинского, то в июне 2015 года он был одним из главных переговорщиков (а точнее даже «принудителей к миру») при первой попытке объединения УПЦ КП и УАПЦ, сорвавшейся накануне назначенного на 14 сентября 2015 года объединительного Собора, а в сентябре 2018 года в ходе второй (уже удачной) попытки объединения был назначен патриаршим экзархом на Украине.

Во-вторых, подтверждается участие Порошенко в обсуждении визита Варфоломея в Киев, запланированного на 24 августа этого года, к 30-летию независимости Украины. Хотя не логичнее было бы обсуждать это с действующим главой Украины и с руководством ПЦУ?

Причем здесь Порошенко, уже два года как не президент?

Можно предположить, что экс-президент представляет для Варфоломея определенную ценность как возможный актор в лоббировании интересов Вселенского патриархата на Украине, позволяя при необходимости оказать давление на действующего президента Владимира Зеленского.

Греки вообще любят сложные изощренные комбинации, со времен Восточной Римской империи (чей герб сохраняет Вселенский патриархат) это мастера интриг, компенсирующих дипломатией отсутствие силового ресурса.

При этом, если посмотреть с другой стороны, в общем-то ничего такого в данной встрече нет — встретились, поговорили, выразили друг другу благодарность, поговорили про радость будущего визита на Украину, никаких тайных переговоров за спиной Зеленского нет…

Но для Порошенко, пытающегося сейчас на фоне провала его рейтинга возродить свою ударную триаду 2019 года «Армия, мова, вера», после презентации 7 июня движения в поддержку ветеранов, логично вспомнить и про другую часть лозунга, связанную с Варфоломеем.

Филарет призвал бывших «азовцев»

Еще одна интересная встреча произошла несколькими днями ранее, 13 июня, в Киеве во Владимирском соборе, буквально последнем оставшемся храме УПЦ КП, которую глава последней Филарет (Денисенко) 20 июня 2019 года вывел из состава ПЦУ.

«13 июня, в 7-ю годовщину освобождения Мариуполя, Святейший патриарх Филарет, после божественной литургии во Владимирском патриаршем кафедральном соборе, отметил церковными наградами защитников и освободителей Мариуполя от российских оккупантов, — сообщает пресс-служба УПЦ КП. — В этот день предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата вручил церковные награды, в частности, ордена Святого равноапостольного князя Владимира III степени: Игорю Криворучко, одному из полевых командиров Майдана, соучредителю «Правого сектора»* и добровольческого батальона «Азов», командиру 1-й роты («Азова». — Авт.); Владимиру Шпаре, политзаключенному по делу так называемых «васильковских террористов», соучредителю и первому командиру добровольческого батальона «Азов» (сейчас продолжает службу в батальоне «Миротворец»); раввину Натану Хазину, участнику Революции Достоинства, командиру «Еврейской сотни» (вместе с которой вступил в добровольческий батальон «Азов»), советнику начальника Генерального штаба ВСУ, одному из родителей украинской аэроразведки; Олегу Однороженко, заместителю командира батальона «Азов», доктору исторических наук… Также Патриарх Филарет отметил… участницу Революции Достоинства, пресс-секретаря добровольческого батальона «Азов» Анну Сеник — орденом Великомученицы Варвары».

Далее процитированы слова Филарета (Денисенко): «К сожалению, нет тогдашнего заместителя командира батальона «Азов» Игоря Мосийчука (сейчас он в Братиславе. — Авт.). Мы молимся, чтобы он вернулся в Украину и был рядом. Они готовы были отдать жизнь за нас, а некоторые его и положили. Эти люди и сейчас на Донбассе стоят стеной нас, как лучшие сыновья и дочери страны, отстаивают свободу нашей Украины… Я хочу вручить эти награды, как символ нашей благодарности защитникам Украины».

Интересная деталь — приглашены были исключительно лидеры «Азова», игравшие видную роль в 2014 — 2015 годах, но затем ушедшие вследствие конфликта с Андреем Билецким и его окружением.

Мосийчук ушел в Радикальную партию Олега Ляшко, где его пресс-секретарем как нардепа стала Анна Сеник. Криворучко и Однороженко попытались в 2016 году возродить Социал-национальную ассамблею, хотя и неудачно, а с 2017 года Однороженко публично критиковал в Facebook нынешнее руководство «Национального корпуса».

Кстати, на фотографиях награждения во Владимирском соборе Однороженко тоже нет, возможно, он не смог прийти.

Ни непосредственно командовавшего 13 июня 2014 года одной из штурмовых групп Андрея Билецкого, ни на тот момент командира штаба батальона Вадима Трояна, ни других участников того штурма, включая нынешнего главу центрального штаба «Национального корпуса» Максима Жорина, Филарет награждать не стал.

Почему?

Возможно потому, что нынешнее руководство «Нацкорпуса», как и главы прочих крупных националистических партий, уже дружит с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием (Думенко). 13 июня 2019 года Думенко принял в свой резиденции Билецкого, а также вождя «Свободы» Олега Тягнибока и недавнего кандидата от «Свободы» на президентских выборах Руслана Кошулинского. Произошло это как раз накануне восстановительного съезда Киевского патриархата, что можно было счесть неким намеком Филарету — смотри, поддержка националистов за нами, так что если что…

Может быть и не случайно Филарет выбрал ту же дату для встречи с бывшими «азовцами», обиженными в свое время Билецким. Конечно, толп бойцов за Мосийчуком, Шпарой, Криворучко и Однороженко не стоит, но авторитет в правой среде у них имеется, немало возрастных националистов к их голосу прислушивается, их уважает. А учитывая, что как раз 8 июня стало известно о решении Верховного суда Украины, поставившем точку в попытках Филарета оспорить итоги Собора 15 декабря 2018 года и восстановить Киевский патриархат, поддержка может понадобиться.

Конечно, вряд ли кто-то придет силой выбрасывать престарелого патриарха из его последнего собора, да и ПЦУ вроде признает право Филарета на Владимирский собор и резиденцию в Киеве, но все же.

* Организации запрещены Верховным судом РФ