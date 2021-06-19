Политики венгерской национальности могут вернуться во власть на Закарпатье, откуда они были выброшены осенью 2020 года, – в качестве символической платы Киева за нормализацию отношений с Будапештом

Стронгмен Вирастюк принял присягу под крики «Ганьба!»

На уходящей неделе закончилась эпопея с избранием депутата Верховной Рады от округа №87 — с центром в городе Надворная в Ивано-Франковской области. В результате откровенных фальсификаций депутатом был признан выдвиженец президентской партии, спортсмен Василий Вирастюк.

Во вторник, 15 июня, он получил возможность принять присягу в зале парламента. Следует отметить, что присягу Вирастюку пришлось зачитывать в весьма недружелюбной атмосфере. И хотя «слуги народа» пытались всячески поддержать коллегу, другие депутаты то и дело скандировали «Ганьба!» (укр. «позор»).

Про свою победу Вирастюк говорил журналистам в кулуарах парламента не слишком охотно. Он отметил, что до сих пор не устраивал никаких мероприятий, дабы отметить успех. Тина Кароль могла заменить Вирастюка на довыборах в Раду © Тина Кароль/Инстаграм

«Я считаю, что именно сегодня случилась финальная точка в моей победе — после принесения присяги, — заявил он. - Поздравлений раньше приходило очень много, но я честно просил всех повременить до последнего».

Комментируя сложившуюся ситуацию, новоиспечённый депутат подчеркивал, что борьба на округе была принципиальной.

«Вы все знаете, что было фантастическое сопротивление наших оппонентов. Им категорически не нравилась моя кандидатура. Но из этого всего получилась принципиальная борьба, и я стал победителем. Правда на нашей стороне, наша команда победила», — пафосно заявил Василий Вирастюк.

Примечательно, что в правительстве Украины, похоже, не очень-то и верили в формализацию победы Вирастюка. Уже после принятия им присяги появилась информация, что в решении Кабинета министров от 19 мая 2021 года о выделении регионам субвенции на социально-экономическое развитие нет ни одного объекта, который бы находился на территории 87-го округа. То есть в текущем году местным властям придётся за счёт своих бюджетов содержать медицинские и образовательные учреждения, социально-культурную сферу, а также осуществлять ремонт дорог.

Это вряд ли порадует надворнянских чиновников, которые изо всех сил боролись за победу Вирастюка. Вирастюк принес присягу депутата Рады под крики «Позор!» © Василий Вирастюк/Инстаграм

Борьба за больницы во Львове

Недовольны решениями киевских властей и во Львове. 17 июня во время сессии Львовского городского совета мэр Львова Андрей Садовый объявил, что Кабинет министров Украины отказался передать на баланс города больницы «Укрзализныци».

Правительство посчитало это нецелесообразным, ведь железнодорожную больницу во Львове используют «по назначению для оказания качественных медицинских услуг населению, в том числе и железнодорожникам».

Андрей Садовый ещё в марте 2021 года заявил о готовности города принять на свой баланс железнодорожную больницу на улице Огиенко. По словам мэра, с такой просьбой выступил сам коллектив.

Во время весенней волны COVID-19 мэрия передала медучреждению 50 кислородных концентраторов, и впоследствии Садовый представил это как первое капиталовложения города в железнодорожную больницу. На сессии в конце апреля Львовский городской совет решил обратиться к Кабмину и «Укрзализныце» с предложением передать ведомственную больницу городу. Львовские бизнесмены запустили бренд одежды с элементами фашистской символики © тг-канал "Наглый"

Кроме этого, 15 июня Верховный Суд отказал Львовскому горсовету в возвращении помещений областных больниц, признав право ими распоряжаться за Львовским областным советом. Предыдущий созыв облсовета оформил право совместной собственности территориальных общин Львовской области на здания 11 больниц, находящихся на территории Львова.

В свою очередь, власти Львова ещё с осени 2018 года пытались через суд отменить государственную регистрацию прав облсовета на это имущество. Дело дошло до кассационной инстанции Верховного Суда, который поставил в нём точку.

Однако Андрей Садовый на сессии горсовета 17 июня одержал другую важную победу. Депутаты поддержали предложенную мэром реструктуризацию сферы здравоохранения. Вместо множества больниц и поликлиник во Львове будут созданы всего три территориальных медицинских объединения (ТМО).

Первое получит название «Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи» и будет сформировано на базе Клинической больницы скорой медицинской помощи. В состав «Больницы планового лечения, реабилитации и паллиативной помощи» войдут 1-я и 5-я городские больницы и хоспис, а ТМО акушерства и гинекологии создадут на основе Родильного дома №1 и 3-й городской больницы.

Принятое накануне Дня медика решение весьма неоднозначно воспринято львовскими врачами. Большинство из них уверено, что городские власти хотят, во-первых, уволить неугодных руководителей больниц и поликлиник, а на места директоров ТМО назначить лично преданных Садовому людей. Во-вторых, в планах мэрии — «уплотнение» учреждений здравоохранения, с целью продажи высвободившихся помещений. Причём речь идёт не только о собственно больницах или поликлиниках: в минувшем году под предлогом борьбы с COVID-19 помещения в центре Львова был лишён местный медицинский колледж, и возвращать его мэрия не планирует.

Но главное — все львовские медики ожидают «оптимизации» рабочих мест, то есть массовых увольнений. Поезд-призрак и офицеры в подштанниках: мистические легенды Львова © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Бесплатная земля — только для своих

Пока львовские медики ожидают проблем со стороны Садового, бывшие львовские чиновники всегда могут рассчитывать на поддержку мэра, особенно если ныне они работают на высоких постах в Киеве.

На сессии Львовского горсовета 17 июня по предложению градоначальника был бесплатно выделен участок земли для строительства жилого дома матери Олега Немчинова — министра Кабинета министров Украины.

Ранее Немчинов работал в департаменте гуманитарной и социальной политики Львовского городского совета, позже — в системе Миндоходов и сборов во Львовской области вместе с Денисом Шмыгалём, а с 2017 года и до назначения в марте 2020-го у на должность министра Кабмина был государственным секретарем в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Участок в 0,03 га, выделенный Валентине Немчиновой за счёт земель запаса города, расположен рядом с землёй, которая с 2013 года принадлежит самому Олегу Немчинову. Эту землю площадью 0,06 га он, согласно с Публичной кадастровой картой, использует для садоводства (все совпадения с фамилией мэра Львова случайны). Оба участка находятся вблизи Брюховецкого леса, в районе Голоско. Во Львовской области начальника налоговой задержали за регулярные взятки © пресс-служба НАБУ

Согласно утвержденному в 2017 году детальному плану территории, здесь должна быть территория усадебной застройки. Также предусмотрены зоны для многоэтажных домов, а вблизи участка Валентины Немчиновой запланирован парк, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для легкоатлетических упражнений и теннисный корт.

Если у Андрея Садового ещё до прихода в ратушу Львова был свой медиа-холдинг, то новый мэр Черновцов Сергей Кличук лишь развивает систему массовой пропаганды в подвластном городе. Её основой призван стать сайт «Шпальта», учредителем которого является сам Кличук, его заместитель и однопартиец Василий Зазуляк, а также депутаты от партии мэра «Единая альтернатива» — Сергей Гринюк, Владимир Мороз и Оксана Филиппова.

Хотя эти люди являются бизнесменами и декларируют немалые доходы, поддержать сайт было решено за счёт всех горожан. 15 июня на официальном портале горсовета Черновцов появился проект решения о бесплатном выделении участка в 0,0415 га Александру Докиену — главному редактору «Шпальты».

Сам журналист заявил, что выделение земли не имеет ничего общего с его работой в качестве главреда сайта, принадлежащего мэру, и рассказал путаную историю этого участка. Мол, с 2003 года им на правах аренды пользовалась его мать, но по «неизвестным причинам, мама и сама не понимает, как это произошло, перестали платить».

«Нам пришло письмо о том, что договор аренды разорван из-за прекращения оплаты. Почему прекратила платить, как это произошло, были такие жизненные обстоятельства, или просто забыла, сейчас трудно вспомнить. Никто не напоминал, просто в один день пришло письмо, и поставили перед фактом», — написал Докиен, который утверждает, что занимается своим земельным вопросом с 2017 года. Культ кофе: как Львов стал кофейной столицей Украины © сс0, pixabay

А что к успеху он пришёл только после победы своего хозяина на выборах мэра Черновцов — видимо, просто совпадение.

На Закарпатье зреет «переворот» в областном совете

В самой западной области Украины ходят упорные слухи о том, что уже на следующей неделе власть в крае может перемениться. Мол, в ходе сессии Закарпатского областного совета, которую в срочном порядке назначил на 24 июня его председатель Алексей Петров (партия «Слуга народа») будет принято решение о признании неудовлетворительной работы губернатора Анатолия Полоскова (партия «Родное Закарпатье»).

Поскольку именно эти две партии составляют ныне костяк большинства в облсовете, то за этим решением должно последовать переформатирование власти как на представительском, так и на исполнительном уровнях.

По данным закарпатских СМИ, главным идеологом «переворота» выступает глава Закарпатской организации партии «Слуга народа» (СН) Николай Тищенко, который любит называть себя «префектом президента». Его союзником будто бы выступает ещё один депутат Верховной Рады от Закарпатской области, тоже «слуга народа» Михаил Лаба.

Новое большинство в облсовете, где СН останется старшим партнёром, они планируют создать совместно с фракциями «За будущее», «Команда Андрея Балоги», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Партия венгров» (КМКС). Западноукраинский эксперт описал, что будет с Закарпатьем в случае создания независимой Галиции © commons.wikimedia.org, Rovás Alapítvány / Rovas Foundation

Если это произойдёт, то местные политики венгерской национальности вернутся в структуры власти на Закарпатье, откуда они были выброшены после местных выборов осенью 2020 года.

В частности, речь идёт о том, что глава фракции КМКС Йожеф Борто опять может занять пост заместителя председателя Закарпатского областного совета — как и в предыдущем его созыве. Не исключено, что это будет являться символической платой Киева за нормализацию отношений с Будапештом.

В пользу такой версии говорит и опубликованное 18 июня на близком к Офису президента Украины сайте «Главком» интервью посла Венгрии в Киеве Ищтвана Ийдярто. В нём дипломат рассыпается в благодарностях украинской стороне за начатый диалог о будущем венгерских школ Закарпатья, а также подчёркивает неизменную поддержку Украины в отношении вступления в НАТО, рассказывает о своих поездках на Донбасс и т.п.