«Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) требует привлечь к уголовной ответственности депутата от правящей партии «Слуга народа» Никиту Потураева за призыв к массовым убийствам. В четверг, 17 июня, Потураев заявил с парламентской трибуны, что эпоха бедности закончится, когда народ расстреляет фракцию ОПЗЖ

«Не призывал к насилию, а предупреждал»

По словам Потураева, эпоха бедности в стране закончится, «когда закончится эпоха вранья».

«А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины, и расстреляет.

К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента», — заявил Потураев.

В Раде произошла потасовка после заявления Потураева о «расстреле» партии Медведчука © Facebook, Никита Потураев

После объявленного перерыва Потураев принёс глубокие извинения за свои слова. Однако уже вскоре в комментариях для СМИ отметил, что не призывал к насилию, а только «предупреждал, что такой сценарий может стать вероятным» и что его, возможно, неправильно поняли.

Может и так. Но, как говорится, «слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Скандальное заявление депутата второй день обсуждают украинские СМИ, политики и эксперты.

«Типичный представитель»

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» считают, что «истерику власти» вызывает принципиальная позиция партии.

«Типичный представитель правящей партии Н.Потураев выразил сожаление, что Украина остается демократическим государством. Он пригрозил расстрелом ОП-ЗЖ, которая последовательно защищает интересы простых людей.

Он выразил настроение всей Зе-команды, не желающей бороться с коррупцией, снижать тарифы, обеспечивать субсидии, возвращать льготы пенсионерам, ветеранам, чернобыльцам.

Вместо того, чтобы менять антинародную политику, они вынашивают планы как уничтожить партию, борющуюся за социальную справедливость», — говорится в заявлении ОПЗЖ, размещённом на сайте политсилы. Никита Потураев: кто он © Facebook, Никита Потураев

«Оппоплатформа» потребовала «дать правовую оценку разжиганию ненависти и призывам к физической расправе над оппозицией, прозвучавшими от Н.Потураева».

«Нынешняя власть испытывает только презрение к простым людям, которых она грабит, и ненависть к оппозиции, которая этому мешает. Но нас не запугают и не остановят угрозы «выжечь» и «расстрелять» ОП-ЗЖ. Мы продолжим борьбу за интересы украинского народа», — говорится в заявлении.

«Будет сидеть!»

Симптоматично, что автор «расстрельной» инициативы Никита Потураев занимает пост главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич пригрозил, что его однопартийцы, являющиеся членами этого комитета, будут бойкотировать заседания до тех пор, пока Потураев будет оставаться его главой. Неизвестные напали на офис ОПЗЖ в Полтаве © 112.ua

Кроме того, ОПЗЖ призывает привлечь Потураева к уголовной ответственности. По словам Шуфрича, Потураев фактически призвал к массовым убийствам, за что предусмотрен тюремный срок.

«Этот гуманитарий (Потураев — Ред.) призывает расстрелять вторую по численности фракцию в парламенте, потому что им (власти — Ред.) не нравится, как мы защищаем своих избирателей. Скажите, призыв к народу прийти и расстрелять депутатов Верховной Рады — это что вообще такое?», - выразил своё отношение к инциденту сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По его словам, «такое проходила нацистская Германия в 1937-м году — только там парламентарий от НСДАП могли такое предложить!..».

Рабинович также подчеркнул, что, по его мнению, «человек, призывающий к массовым убийствам, не может возглавлять гуманитарный комитет парламента», и потому оппозиция будет блокировать работу комитета до тех пор, пока Потураева не отзовут.

Сопредседатель ОПЗЖ добавил, что теперь «миллионы людей увидели настоящее лицо «демократии», той «демократии», которую несут нам «слуги» (депутаты от партии «Слуга народа» — Ред.)». По словам Рабиновича, он «в шоке от услышанного и от того, что коллеги Потураева по фракции — их банда — не осудили и не предложили просто опохмеляться перед работой…».

Прозвучавших с трибуны Рады извинений самого Потураева политик не принял и уверенно заявил: «Будет сидеть!».

«Запах крови затмил их разум»

«Минус Медведчук»: Зеленский прокомментировал суд над главой ОПЗЖ © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Поэтому я буду обращаться к европейским парламентариям и предоставлю им материалы о преследовании оппозиции в Украине, в том числе и по данному инциденту. Более того, европейские послы и представители европейских парламентов уже сегодня получат переведенную на их язык речь народного депутата Никиты Потураева стенах Верховной Рады Украины. Пусть делают выводы об этой «звериной» власти», — заявил Рабинович.

По мнению оппозиционного политика, представители «зеленых» (так на Украине иногда называют «слуг народа» по ассоциацией с фамилией президента Зеленского — Ред.) «чувствуют безнаказанность, и запах крови затмил их разум настолько, что они уже, не стесняясь, озвучивают то, о чем думают!».

Рабинович отметил, что, по его мнению, «Потураеву все равно на кого работать — сегодня он работает на Зеленского, когда-то брал конверты у Януковича, Тигипко, Пинчука…». Равно как и всем «зеленым», которые, как считает Рабинович, «не строят, а получают «конверты»».

Шуфрич, в свою очередь, напомнил парламентариям, что они когда-то познакомились с Потураевым в штабе кандидата в президенты Виктора Януковича, где вместе работали. По словам депутата, Потураев тогда отвечал за передвижные агитационные площадки. «Никита, что изменилось? Неужели место сидения поменяло способ мышления?», — задал Шуфрич риторический вопрос.

Впрочем, этот вопрос можно адресовать чуть ли не всему украинскому (и только ли украинскому?) политикуму. Мы знаем секретарей и идеологов Компартии, которые… Но не будем о грустном.

Что касается скандала в Раде, то депутат от ОПЗЖ Валерий Гнатенко в эфире телеканала «НАШ» отметил, что подобные высказывания главы гуманитарного комитета (о расстрелах — Ред.), которым оценку должны давать медики, вредят не только самому Потураеву и его фракции, но вредят в целом государству Украина, поскольку именно «по таким высказываниям дают оценку сегодня нам всем».