В пятницу, 11 июня, стало известно: сборная Украины на чемпионате Европы по футболу будет играть в форме с надписью «Героям слава». Об этом заявил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский. По его словам, форма была утверждена УЕФА

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Впрочем, от того, что гуцульские арийцы заставили всех без разбору повторять свой высокогорный «Зиг хайль» на равнине, он не перестаёт быть лозунгом нацистских коллаборантов, убийц мирных жителей и отпетых негодяев. Но чтобы настолько упорствовать в своём вербальном зиговании перед всем миром — надо иметь поистине ослиное упрямство.

И не стоит рассказывать про «исконную любовь» Украины к этому лозунгу: историки многократно описывали, откуда он взялся, цитировали документы ОУН, справедливо указывали, что по уставу он обязан сопровождаться зигованием. Что, впрочем, не помешало нардепу Владимиру Вятровичу предложить футболистам украинской сборной набить этот лозунг в виде татуировки — вроде номера на телах узников концлагерей.

«Предложение сборной: если запретят футболки с "Героям слава!", выйти на поле в такой форме», — написал Вятрович на своей странице в Facebook и прикрепил к сообщению фото ещё одного радикала — Зоряна Шкиряка, у которого на спине выбита татуировка с надписью по-английски «Слава Украине! Героям слава!».

По-английски — видимо, для того, чтобы бывшего министра МЧС Украины, который провалил эвакуацию сограждан из Непала после землетрясения в 2015 году, узнавали по всему миру. «Видишь дядю, мальчик? Никогда не будь таким шкиряком, мальчик».

Лозунг «Героям слава!» может стать официальным футбольным символом Украины © Facebook, Андрей Павелко Юрий Бутусов, вообще закатил форменную истерику и заявил, что сборная Украины должна выходить на матчи в форме с надписью «Героям Слава!», даже несмотря на запрет УЕФА.

«Пусть УЕФА попытается через такую причину отстранить нашу команду — тогда весь мир увидит этот позорный заговор. Пусть попробуют оштрафовать — мы поборемся в суде… Это именно тот случай, когда ради принципов надо не соглашаться, а смело идти на конфликт», — написал Бутусов в Facebook и призвал не бояться, если сборной засчитают техническое поражение — «моральное поражение гораздо страшнее».

В конце концов, лично он не пострадает.

Естественно, толпой майданщиков были атакованы аккаунты УЕФА. Объёмную подборку таких высказываний даёт украинское издание «Страна.ua»: «Слава героям! Слава Героям! Честь и достоинство не продаются за газ и нефть!»; «Какая ваша цена, "паны" из УЕФА? Может, рубль, может, два? Слава Украине!!!! Героям Слава!!!!»; «"Слава Украине! Слава Героям!" — каждый из нас, кто от имени Украины борется за ее имя, ГЕРОЙ, и не имеет значения — политик, музыкант, футболист или военный»; «Слава Украине! Героям слава! Украина — защита для Европы и цивилизации мира! Эти слова — святые слова!» — и тому подобное.

Если «защита Европы и цивилизации» — это массовое участие украинских националистов в Холокосте и Волынской резне, есть смысл серьезно задуматься. Можно хоть сто восклицательных знаков поставить после бандеровского приветствия, но факты участия оуновцев в геноциде мирного населения столь многочисленны и задокументированы, что блеющим только и остаётся умножать эмоциональные знаки препинания.

«Защищать цивилизацию» взялся президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА, — отчитывается пан Павелко, разумеется, в Facebook. — Дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА».

Куда уж «футбольней» — приветствие не только украинских ультраправых, но и ВСУ, по вине которых убиты и покалечены сотни детей на многострадальном Донбассе.

Сотрудники посольства США попозировали в скандальной форме сборной Украины © Twitter, U.S. Embassy Kyiv Михаил Подоляк, который констатировал полный крах России, Путина и всей антиукраинской интриги: «РФ как автор "претензии" в итоге высекла сама себя…», «Авторы этой пропагандистской игры вокруг футбольного турнира, ещё раз подчеркну, уже проиграли…», «Форма украинской команды отображает принятые в нашей стране ценности…».

Офис президента Зеленского официально заявил: «Когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца».

Интересно, когда соплеменников (а возможно, и родственников) господина Зеленского убивали с этим воплями, данное словосочетание считалось признаком «патриотизма»? Или когда бандеровцы зверски вырезали поляков — вспоминали о «душе»?

Не надо свои кровавые вчерашние и сегодняшние деяния приписывать каждому украинцу. В конце концов, гитлеровское «Зиг хайль» дословно означает всего лишь «Да здравствует Победа», но в приличном обществе тоже не комильфо — вне всяких решений УЕФА.