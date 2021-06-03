В среду, 2 июня, в повестке Верховной Рады появился законопроект нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского под номером 2797 о запрете реабилитации имиджа организаций и лиц, признанных виновными Нюрнбергским трибуналом, а также принимавших участие в холокосте. Проект полностью противоречит сложившейся в Украине практике

Он был составлен и подан еще полтора года назад, но только сейчас ему дали ход. Ранее, в начале мая, в повестку были внесены два законопроекта того же депутата (№№ 5109, 5110) об определении антисемитизма и запрете на его проявления.

Максим Бужанский, объяснил, что предлагаемое в проекте определение базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным Альянсом Памяти Холокоста (IHRA) и рекомендуемом Европейским парламентом для использования в странах-членах Европейского союза. Законопроект №5110 предполагает уголовную ответственность за антисемитизм. Пострадают украинцы: Бужанский о последствиях признания Лукашенко угрозой нацбезопасности © Facebook, Макс Бужанский

Ранее, в апреле, посол Израиля Джоэл Лион призвал власти Украины законодательно закрепить юридическое определение антисемитизма. «Понимая, что такое антисемитизм, вы можете с ним бороться. Но если вы этого не понимаете, как вы можете с этим бороться?», — заявил посол.

Его заявление, как и появление законопроектов Бужанского, было вызвано безнаказанностью украинских националистов и неонацистов. Хотя антисемитизм и нацизм формально на Украине запрещены, но за их проявление никто не несет ответственности, в отличие от демонстрации советской или российской символики.

На 9 мая украинские неонацисты открыто «зиговали» на камеру перед ветеранами. После заявления посла Израиля о том, что Степан Бандера был пособником нацистов, посольство осадили украинские националисты, требовавшие привлечь евреев к ответственности за голодомор. В апреле по улицам Киева прошел марш в честь дивизии СС «Галичина», а на Западной Украине местные власти воздают почести эсэсовцам и нередко сами выступают, ряжеными в эсэсовские мундиры.

В октябре 2020 под самым Офисом президента националисты митинговали с откровенно антисемитским плакатом: «Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского». Ответственности за это никто не понес, как и многие другие проявления неонацизма и антисемитизма. Мало того, нацистскую символику открыто использует полк украинской Нацгвардии «Азов» и даже внушает неонацистские идеи детям на уроках в школах и летних лагерях.

Сам Зеленский в недавнем интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung отрицал проявления антисемитизма и фашизма на Украине, обвиняя в этом Советский Союз. «В Украине антисемитизм на самом низком уровне в сравнении с любой европейской страной. Я считаю, что я и являюсь ответом. Я знаю, что антисемитизм имел место в Советском Союзе, это правда. Я знаю истории о моих родственниках, моем отце — люди боялись этого, да, это было. Но в современной, независимой Украине все это очень изменилось. Именно поэтому я считаю, что у нас этого нет», — заявил президент Украины, упорно не замечающий не только антисемитские плакаты под своим офисом, но и нападения на синагоги и появление памятников в честь организаторов погромов.

Точку зрения Зеленского не разделяют не только власти Израиля, но и глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. «Это закономерность, которая повторяется из года в год и которая свидетельствует, что в Украине наблюдается высокий уровень антисемитизма», — говорил он в интервью изданию Украина.ру по поводу участившихся случаев вандализма и уничтожения еврейских памятников.

В другом интервью Долинский приветствовал законопроекты о запрете антисемитизма на том основании, что ныне действующие законы просто не работают. «Это то, о чём еврейские организации вели речь на протяжении последних 20 лет. Но этого мало. Нужно изменить и саму статью уголовного кодекса. Потому что по ней невозможно никого осудить. За все годы независимости никого не осудили за антисемитизм. Просто потому, что нельзя доказать умысел», — утверждает Долинский, напоминая о недавних поджогах и нападениях на синагоги.

После марша в честь эсэсовцев в Киеве депутат Бужанский заявлял, что такое происходит потому, что руководство Украинского института национальной памяти блокирует его законопроект о запрете героизации нацистов. Законопроект с прошлого года отказывались регистрировать и вносить в повестку, ссылаясь на мнение экспертов из УИНП и Киево-Могилянской академии, что вызвало возмущение депутата.

«Никогда не думал, что в 21 веке, в стране, которая после Белоруссии больше всех в мире пострадала от нацизма, понадобиться такое количество рекомендаций, чтобы законодательно запретить героизацию нацизма. Но ок, если без мнения Могилянки сложно прийти к выводу, что героизация эсэсовцев и лиц причастных к Холокосту недопустима, подождем вывода Могилянки. Спешки тут нет, если будет сложно с выводами, буду вносить законопроект 2797 в зал через суд. Конечно немного стыдно, но я уже привык к этому удивительному чувству, переживу. Кстати, с коммунизмом как-то быстрей управились, чем с нацизмом, вы заметили? Без рекомендательных писем», — писал Бужанский еще в сентябре прошлого года.

Тем не менее, Бужанскому удалось пробить свои законопроекты и внести их в повестку Рады. Для украинских националистов и своих коллег по фракции депутат стал уже неким жупелом, особенно после его законопроекта, предполагавшего отсрочку введения тотальной украинизации сферы образования. Партия Петра Порошенко «Евросолидарность» и радикальные националисты буквально запугивали депутатов, угрожая расправой в случае принятия законопроекта Бужанского. В Ивано-Франковске национал-радикалы сожгли чучело Бужанского, а депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Зеленскому, в котором указали, что каждый, кто проголосует за подготовленный Бужанским документ, будет причислен к «коллаборационистам» и «предателям Украины». Ожидаемо, законопроект провалили.

Очевидно, что к моменту вынесения законопроектов в сессионный зал Рады против Бужанского и его сторонников украинские националисты и ряд местных советов Западной Украины организуют аналогичную травлю. По логике многих украинских депутатов и националистов украинский нацизм или фашизм не может существовать в принципе. Он может быть только немецким, венгерским, итальянским, русским, румынским, но при попытке назвать хоть одного человека украинского происхождения нацистом, они впадают в ступор. «Избиратели нам этого не простят» - Депутат Бужанский о блокировке Youtube-каналов украинских СМИ © Facebook/Макс Бужанский

Судя по тому, с каким упорством в долгий ящик откладывали законопроекты Бужанского, депутаты их не поддержат. Однако возможен и вариант давления со стороны США, ЕС и Израиля, которым необходимо обелить украинские власти, которым они оказывают помощь, перед лицом своих граждан. В таком случае президентская партия «монобольшинством» может за них проголосовать, но предварительно правками выхолостить из них суть.

Согласно закону о декоммунизации, пропаганда нацизма тоже формально запрещена, но эта статья не действует. Кроме того, нацистами не признаются все те украинские деятели, которые боролись за «свободу от большевизма», а таковыми и были украинские нацисты или их пособники. В прошлом году Апелляционный суд не признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Скорее всего, в финальной версии законопроектов Бужанского их сделают недееспособными, а украинских нацистов и антисемитов просто вынесут за скобки. Однако западные партнеры потом смогут отчитаться, что заявления об антисемитизме и фашизме на Украине — якобы, исключительно домыслы российских СМИ.