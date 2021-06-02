В среду, 2 июня, исполняется 7 лет трагическим событиям, когда в 2014 году в результате ракетного удара украинской военной авиации по зданию бывшей Луганской облгосадминистрации, где на тот момент находилось правительство ЛНР, погибли мирные жители

Официальный Киев авиаудар потом отрицал, цинично объявив причиной трагедии взрыв одного из кондиционеров.

На момент трагедии «Русская весна», вспыхнувшая на Юго-Востоке Украины, который стали называть по-новому — Новороссией, практически была подавлена новыми киевскими властями, а там, где она подавлена не была, события перешли из мирной фазы в горячую.

В апреле в Донецке и Луганске были провозглашены народные республики, в Славянск и Краматорск пришел отряд добровольцев во главе с Игорем Стрелковым. Турчиновым, на тот момент и.о. президента, была объявлена АТО.

2 мая в одесском Доме профсоюзов украинскими праворадикалами были сожжены свыше 40 человек, а украинцы начали операцию по захвату Славянска.

11 мая в ДНР и ЛНР состоялись референдумы, на которых свыше 90% граждан молодых республик высказались за независимость от Киева. 26 мая в донецком аэропорту произошел бой между украинской армией и ополчением, в котором украинская сторона применила авиацию. В результате донецким ополченцам пришлось отступить с серьезными потерями.

В ЛНР на тот момент фактически была ликвидирована украинская власть. Во главе республики встал Валерий Болотов. Свой батальон сформировал Алексей Мозговой. Донские казаки захватили города на юге ЛНР.

Трагедия в Луганске произошла ровно через месяц после трагических событий в Одессе.

Думали, что гром

Одним из очевидцев трагедии стал нынешний представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, а тогда руководитель Луганской областной телерадиокомпании, который находился на улице буквально в 100 м от здания администрации, по которому и был нанесен удар. Интернет-изданию Украина.ру он рассказал следующее:

— То, что тогда произошло, воспринималось как какая-то фантасмагория, ведь никаких на тот момент серьезных боевых действий на территории ЛНР не было. К тому же мы, луганчане, привыкли к полетам украинской военной авиации над городом. В течение мая над Луганском летало по два самолета одновременно. Это были штурмовик Су-25 и истребитель Су-27.

Когда все произошло, мы сначала подумали, что это был гром. Просто не могли поверить, что Киев отдаст приказ наносить авиаудары по городу.

Авиаудар нанес штурмовик. Он оборудован крупнокалиберной пушкой, у которой шесть стволов. Когда она начала стрелять, то легко прорубила в парке перед администрацией, который в народе называют Дураковкой, просеку. И одновременно по зданию были выпущены неуправляемые ракеты — ПТУРы. Часть из них и попали в здание. Это потом украинцы говорили, что это кондиционер взорвался.

В итоге погибли 8 мирных жителей — в парке и у здания. Все на улице. В самом здании убитых не было. Всего 11 раненых.

Министра и женщин разорвало на куски

В здании на момент удара по нему украинского штурмовика находились главные представители руководства молодой Луганской Народной Республики. Среди них и Василий Никитин, за две недели до этого трагического события он стал премьер-министром ЛНР.

В разговоре с изданием Украина.ру он вспомнил детали того страшного дня:

— Был обычный рабочий день. Я только-только закончил разговор с нашим министром здравоохранения Натальей Архиповой. Она получила инсулин для детей-диабетиков и пошла вниз к выходу, где должна была передать его матерям, которые за ним пришли.

Я же вышел из кабинета и пошел по лестнице. Вот в этот момент и раздался страшный взрыв. Все пространство заполонили дым и пыль. Это все для меня и для всех было неожиданностью. У нас же войны не было, и никто не думал, что по нам украинская армия нанесет такой бесчеловечный удар с помощью самолетов.

Все произошедшее было для нас тогда сильным потрясением: внутри помещения были слышны крики и стоны раненых.

Те, кто находились в здании, быстро стали спускаться в бомбоубежище, в том числе и глава на тот момент ЛНР Валерий Болотов. Мы перетащили туда наших раненых, которые на момент авиаудара находились в администрации. Мы думали, что и дальше нас будут бомбить.

Когда первое потрясение прошло, мы вышли на улицу, и вот тут перед нашими глазами предстал настоящий кошмар. Если в самом здании убитых не было — только раненые, то перед входом мы увидели разорванные тела. Это была Наталья Архипова и мамочки, которые пришли за инсулином. Наташу разорвало и изуродовало настолько, что мы даже ее сперва и не узнали.

Раненых забрали в областную больницу. Я через какое-то время поехал их проведать.

Где два снаряда, выпущенные украинским самолетом, попали в здание — в районе второго и четвертого этажей, а 6-8 рядом, в том числе и в парке, где гуляют мирные жители. Именно они тогда пострадали, именно они пострадали.

Акт устрашения и попытка ликвидации руководства

До сих пор до конца не понятно, какую цель преследовали украинские власти, санкционировавшие этот авиаудар. Мнения на этот счет разнятся.

Например, одно из них полагает, что негласное указание авиакомандованию поступило от Петра Порошенко. 25 мая он был избран президентом Украины, а 7 июня должна была состоятся его инаугурация. Мол, новоиспеченный руководитель Украины хотел, чтобы на момент его вступления в должность Донецк и Луганск были взяты. Авиаудар — это как раз и было начало операции…

Однако наши собеседники — и Мирошник, и Никитин — категорически отметают эту версию и выдвигают свои собственные.

«Да никакого штурма Луганска не намечалось. Война началась позже — тогда еще ее не было. Авиаудар был нанесен, чтобы одним авианалетом ликвидировать руководство ЛНР, которое находилось ежедневно в здании администрации», — не сомневается Никитин.

У Мирошника другая версия:

«Это был акт устрашения. Нас тогда хотели запугать, Наоборот, когда все это произошло, когда многие луганчане испытали шок от произошедшего, когда появились первые жертвы, то даже те, кто думал, что все будет как в 2005 году, когда вроде как примирились, теперь поняли, что никакого примирения не будет. Тогда и началось массовое вступление в луганское ополчение».