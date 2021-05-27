Помимо 15 зарегистрированных политических сил в Белоруссии есть целый ряд незарегистрированных по тем или иным причинам партий, которые всё еще ожидают права официально участвовать в политической жизни страны

В Белоруссии уже около 20 лет не регистрировали новые политические партии. Но на протяжении этого времени появлялись партийные инициативы, которые так и не получили официальный статус от Министерства юстиции республики. Тем не менее, некоторые из них не отчаялись и продолжают ожидать, когда их все-таки зарегистрируют. Возможно, это случится после конституционной реформы.

«Союз»

Наиболее известной и медийно раскрученной в последнее время выступает партийная инициатива «Союз» под председательством общественно деятеля Сергея Луща.

Оппозиционные политические партии Белоруссии: коммунисты, либералы и «зелёные» © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тем не менее, риторика активистов инициативы все равно отличается от высказываний провластных политиков, чиновников и «конъюнктурщиков». Политики из «Союза» позволяют себе мягкую критику властей, особенно во внешнеполитической сфере. В частности, из-за неудач в интеграционных процессах с Россией и многовекторности.

Помимо ориентации на союз с Россией в программе партии содержатся довольно либеральные положения о политических и экономических реформах, при этом с сохранением социальных достижений страны.

6 марта текущего года прошел учредительный съезд партии «Союз». 1 апреля лидеры подали документы в Министерство юстиции Белоруссии, чтобы получить официальный статус партии, однако им в итоге было отказано. Там пояснили, что для создания и регистрации партии по закону необходимо не менее одной тысячи учредителей будущей партии, при этом «Союз» подал документы на 1023 учредителя, некоторые из которых при проверке оказались нереальными.

В руководстве партийной инициативы заявили, что не будут оспаривать отказ, однако посетовали на то, что решение Минюста «не отвечает определенному VI Всебелорусским народным собранием курсу на глубокое обновление политической системы Республики Беларусь, неотъемлемой частью которого выступает развитие партийного строительства». В ближайшем будущем «Союз» направит усилия на подготовку к выборам.

Партия свободы и прогресса

В 2003 году на базе молодежной организации «Гражданский форум» была создана партийная инициатива, декларирующая классические либеральные ценности — Партия свободы и прогресса (ПСП). Её возглавил лидер указанного молодежного движения Владимир Новосяд, стоящий у руля протопартии по сей день.

Эта партия тоже вполне могла бы возглавить пустующую идеологическую нишу — классический либерализм. В отличие от иных оппозиционных сил, которые позиционируют себя как либеральные или демократические, в её программе нет националистических положений и пунктов о необходимости оставить лишь один государственный язык — белорусский.

«Мы — за единство в разнообразии, за уважение к особенностям национальных культур. Эти культуры должны получить право на свободное развитие, которому не угрожают ни дискриминация, ни ксенофобия, ни какие бы то ни было незаконные ограничения и двойные стандарты. Национальная политика должна сделать Беларусь родным домом, подлинным Отечеством для всех населяющих ее народов», — говорится в программе ПСП. Тем не менее, во внешней политике это все же проевропейская партия.

В 2000-х прошло четыре съезда этой партии. Четырежды её лидеры подавали документы на регистрацию, однако каждый раз получали отказ от Министерства юстиции по формальным причинам. Руководители инициативы уверены, что отказы политически мотивированы.

Руководство партии продолжает политическую деятельность, однако в очередной раз документы на регистрацию так и не подает.

Белорусский славянский комитет

Оппозиционные политические партии Белоруссии: националисты и социал-демократы © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

БСК начал свою деятельность в 2000-х годах как общественное объединение. Его возглавил Сергей Костян, который руководит проектом по сей день. Движение славянофилов набирало мощь и популярность, и уже в 2011 году было принято решение о преобразовании БСК в партию. Были подготовлены и переданы в Минюст все документы, но Министерство юстиции не регистрировало партию.

На VIII съезде Белорусского славянского комитета 17 марта 2014 года повторно было принято решение о преобразовании в партию. Но и тут облом. После неудачных попыток движение продолжает деятельность в качестве общественного объединения, что может говорить о сохранившихся там политических амбициях.

Любопытно, что эта протопартия в качестве идеологии заявляет славянский социализм и позиционирует себя как левоцентристскую политическую силу, исповедующую как идеи славянского братства, основанного на ценностях славянского мира, так и социальную справедливость.

«У славян было своё славянское право, в основу которого было заложено: коллективизм, соборность, справедливость, человеколюбие — одним словом БОЖЕСТВЕННОСТЬ», — говорится в материале об идеологии славянского социализма на официальном сайте движения. А в качестве лозунга БСК использует клич «Мир и единство славянам!».

Во внешней политике инициатива выступает не столько за союз Белоруссии и России, сколько за объединение всех государств с доминирующим славянским населением — от России до Чехии и Черногории.

Значимой роли в белорусской политике активисты инициативы на данный момент не играют.

«Белорусская христианская демократия»

В 2005 году ряд оппозиционных активистов, вышедших из ряда партий и организаций, выступили с инициативой создать новую политическую силу в республике, основанную на демократических и христианских ценностях. Её назвали «Белорусская христианская демократия» (БХД). Партия четырежды (с 2005 по 2012 год) проводила учредительные съезды и подавала документы на регистрацию, однако Минюст отказывал опять же по формальным причинам. В руководстве партии такое положение дел также считают политически мотивированным.

В настоящее время у партийной инициативы 4 сопредседателя: Павел Северинец, Виталий Рымашевский, Георгий Дмитрук и Ольга Ковалькова.

БХД открыто выступает за «борьбу с русификацией», за лишение русского языка статуса государственного, за интеграцию республики в ЕС, при этом её члены являются «сторонниками демократических ценностей». Такая программа в принципе сближает её с иными националистическими партиями, главным образом с БНФ. Однако в программе и подходах БХД уделено гораздо больше внимания этическим и религиозным ценностям, в частности, её лидеры неоднократно высказывались за ограничение права на проведение абортов.

Данная политическая сила, вероятнее всего, готова активнее других выступать на автокефалию и отделение Белорусской православной церкви от Московского патриархата. В частности, Павел Северинец как-то противопоставил белорусскую и русскую церкви: «На самом деле православие здесь [в Белоруссии] более старое, более демократическое и открытое для других вероисповеданий, чем российский вариант, склонный к ксенофобии и шовинизму».

В настоящее время лидер партийной инициативы Павел Северинец находится в заключении за «массовые беспорядки». 25 мая его приговорили к семи годам лишения свободы. А сопредседатель данной инициативы Ольга Ковалькова является членом основного состава Координационного совета белорусской оппозиции.

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«Союз» и Белорусский славянский комитет могли бы объединить пророссийскую часть белорусского общества. В настоящее время каждая политическая сила, выступающая за Союзное государство, носит явно провластную и «конъюнктурную» позицию. Структурированной пророссийской оппозиции в республике как не было, так и нет.

Партия свободы и прогресса могла бы стать первой по-настоящему либеральной партией. В настоящее время все зарегистрированные силы оппозиции осуществляют свою деятельность с националистическим душком, продвигают отказ от русского языка как государственного. В свою очередь, ПСП собирается защищать этническое и культурное разнообразие белорусского народа.

Каждая из данных политических сил сохраняет ядро активистов и, судя по всему, настраивается на активную деятельность в будущем. Поэтому вполне вероятно, что мы про них еще неоднократно вспомним.