Западные государства инициировали запрет полётов гражданской авиации над Белоруссией. Некоторые авиакомпании уже приостановили полёты над белорусской территорией

Приостановить полёты над Белоруссией 23 мая призвали председатели комитетов по иностранным делам восьми стран: США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии. В выпущенном ими документе утверждается, что самолёт авиакомпании Ryanair, на котором и летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, был перехвачен истребителем, что подвергло «пассажиров и членов экипажа смертельной опасности».

«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно начать расследование этого очевидного нарушения свободы транзита между странами и угроз воздушному судну. До появления отчёта ICAO мы призываем приостановить членство Беларуси в организации и наложить запрет на все пролёты через воздушное пространство Беларуси, включая рейсы в и из страны», — указано в заявлении глав парламентских комитетов. Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone

Произошедшее они охарактеризовали как «акт государственного террора» и угрозу «всем тем, кто путешествует по Европе и за её пределами».

На следующий день стало известно, что латвийская компания AirBaltic отказалась от полётов над Белоруссией.

«AirBaltic уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полётах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — заявил в эфире утренней программы «Домская площадь» министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Не исключено, что примеру AirBaltic последуют и ряд других компаний.

Но поводов для радости у белорусской «Белавиа» нет. И это несмотря на то, что уход западных авиакомпаний из Белоруссии может сделать её монополистом.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо 23 мая уже призвал запретить самолётам «Белавиа» приземляться в европейских аэропортах.

«Принудительная посадка Белоруссией рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтрашний Совет Европы должен дать чёткий и недвусмысленный сигнал. Роман Протасевич должен быть немедленно освобождён. Надо рассмотреть вопрос о санкциях, в том числе о запрете "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза», — написал он в Twitter.

The forced landing of Ryanair flight #FR4978 by Belarus is unacceptable. Tomorrow’s European Council must give a clear & unequivocal message.



Roman Protasevich must be immediately released.



We have to consider sanctions, including banning Belavia from landing in EU airports. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) May 23, 2021

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Это, как и «закрытие неба» над Белоруссией, может больно ударить по белорусскому бюджету.

Конец транзита

За два с небольшим месяца до задержания Протасевича генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал о том, как его авиакомпания пережила пандемию.

«Из-за пандемии десятки авиакомпаний по всему миру обанкротились. "Белавиа" же не останавливала работу ни на один день. Мы продолжали выполнять полёты, хоть это было и непросто. Делали акцент на транзитных перевозках, за счёт этого выжили и продолжаем выживать. Сейчас даже идёт небольшой рост. Надеюсь, мы вскоре восстановимся», — заявил Чергинец в интервью телепрограмме «Неделя» на канале СТВ. «Варварские методы»: Порошенко объяснил, чем задержание Протасевича отличается от спецоперации по «ЧВК Вагнера» © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

При этом он признал: на работу «Белавиа», как и на работу других авиаперевозчиков, повлияла пандемия. Так, к моменту интервью компания выполняла семь рейсов в неделю в Россию. До пандемии — более 150 рейсов.

Однако по ряду других направлений компании удалось даже увеличить количество рейсов.



«Недавно были приняты решения по Вильнюсу и Таллину. Хотим больше летать в Варшаву, Узбекистан. Также мы открыли новое направление в Дубай, рейсы выполняем дважды в неделю. С конца марта планируем добавить третий рейс, так как это направление пользуется успехом», — отмечал в начале весны Чергинец.

Примечательно, что при этом руководство Литвы, Эстонии и Польши подвергали власти Белоруссии жёсткой критике. Минск не оставался в долгу. Но политика — политикой, а бизнес — бизнесом.

В интервью Чергинец не скрывал амбициозных планов «Белавиа». Основной задачей было восстановить показатели до уровня 2019 года.

«Будем стараться выходить на новые рынки, как произошло с Дубаем. Добавлять большее количество рейсов, создавать лучшие стыковочные условия в Национальном аэропорту Минск для пересадки пассажиров с рейса на рейс. За счёт этого будет расти число транзитных пассажиров и направлений», — добавил Чергинец.

В его интервью тема транзита занимала особое место.

«Да, белорусов, может, не сильно и пускали, как и всех других, но мы тогда концентрировались на транзитных перевозках. Мы вывозили американцев и сотрудников дипмиссий из Стамбула через Минск, Париж, Амстердам в Америку. Мы возили граждан Швеции из той же Турции в Швецию, возили моряков по всему миру. И мы за счёт этого выжили и продолжаем выживать», — подчёркивал он.

Если ЕС примет решение не пускать самолёты «Белавиа» в свои аэропорты, авиакомпании придётся сосредоточиться на ближневосточном направлении — не самом оживлённом сегодня. Плоды пропаганды. Почему спустя четыре года между Украиной и Россией нет авиасообщения © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Но пострадают не только белорусские авиаперевозчики.

Без сборов

Одной из прочих статей прибыли белорусского государства является плата за аэронавигационные услуги и услуги аэропортов.

В 2017 году в Белоруссии установили предельные максимальные тарифы на эти услуги. К примеру, за обеспечение авиационной безопасности в зоне аэропорта за одну тонну максимальной взлётной массы с самолёта брали 1,09 белорусских рубля (около 30 рос. руб. — Ред.), с человека — 1,32 белорусских рубля (около 40 рос. руб. — Ред.).

Позже соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии меняли. В августе 2020 года из перечня исключили: обеспечение взлёта и посадки воздушного судна при выполнении испытательных полётов; пользование системой общего доступа для автоматизированной регистрации убывающего пассажира; обслуживание делегации в правительственном секторе аэровокзала; предоставление экипажу воздушного судна блока NOTAM; авиационно-техническое обеспечение (обеспечение приёмки и выпуска) воздушного судна; предоставление услуг диспетчера по контролю на перроне.

Как пояснили в министерстве журналистам, эти тарифы должны были устанавливаться уже не государством, а субъектом хозяйствования.

В открытых источниках нет данных о том, сколько белорусы зарабатывают на аэронавигационных услугах и услугах аэропортов. Но в любом случае это важные и не лишние деньги для экономики. Тем более в условиях общего мирового кризиса, вызванного пандемией.

От кризиса пострадала и авиаотрасль. Как сообщила ИКАО, в 2020 году международные аэропорты потеряли около $115 млрд, а службы аэронавигации — $13 млрд.

Весь период пандемии белорусские авиаперевозчики пытались выживать в непростых условиях. И, как свидетельствует интервью того же гендиректора «Белавиа», отчасти им это удавалось. Однако теперь, после задержания Протасевича, белорусской авиационной отрасли может быть нанесён довольно серьёзный удар.

Но закрытие белорусского неба опечалит не только жителей Белоруссии. В России Минск рассматривался долгое время как предпоследняя точка при путешествиях в те страны, лететь в которые напрямую было нельзя по разным причинам. В том числе и только отсутствующее прямое авиасообщение между Россией и третьим государством (как в случае с Украиной).

Но удар может быть нанесён не только по авиаперевозкам. В понедельник, 24 мая, европейский чиновник, близкий к переговорам по новым санкциям ЕС против Белоруссии, сообщил агентству Bloomberg о том, что Евросоюз рассматривает возможность не только воздушного, но и наземного сообщения с Белоруссией.

Теперь многим из тех, кто привык посещать Минск по пути на Запад, придётся искать другие маршруты.