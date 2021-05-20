Факты, которые многим кажутся очевидными, при проверке оказываются не такими уж однозначными. Издание Украина.ру собрало перечень весьма распространённых заблуждений

Как гласит известный мем, "если факты противоречат моей картине мира, тем хуже для фактов". Но всё-таки давайте попробуем разобраться в некоторых заблуждениях нашего времени.

Факты, которые только кажутся нам очевидными, при проверке оказываются не такими очевидными.

Итак, проверим свои знания?

ПРИРОДА

Золотые рыбки

"У тебя память, как у рыбки!" — говорят человеку, который все забывает. Есть миф, что память рыбки — несколько минут. На самом деле у золотой рыбки, например, память — три месяца. Что очень неплохо, согласитесь, для её личных задач по выживанию.

Молния

В одно и то же место не попадает. Это не так. Молния достаточно часто бьёт в одно и то же место. Особенно если это высокое здание или дерево. Есть и люди, пережившие не один, а несколько ударов молнии.

Помидоры и арбузы

Это большие ягоды, а не овощи или фрукты. Арбуз часто называют ложной ягодой, так как его кожура несъедобна.

Но это всё-таки ягода, а не тыквина (как тыква, огурец или дыня), так как семечки у арбуза располагаются по всей мякоти. У тыквы и дыни — в отдельной внутренней полости.

Хамелеон

Животное меняет свой цвет в зависимости от эмоций или ощущений. Но не для того, чтобы "слиться с окружающей средой". Так что слова "ты просто хамелеон" должны означать всего лишь зависимость от эмоций. Но мы продолжаем так называть ловкого приспособленца.

Китайская стена

Видна из космоса. Конечно же, нет. Ширина Китайской стены — 6 метров, и увидеть на таком расстоянии её невозможно. Американские астронавты, которые "увидели" Китайскую стену, спутали ее с рекой, протекающей рядом.

Эверест

По-прежнему самая высокая гора в мире. 8848 метров над уровнем моря. Но это если считать от поверхности моря. Гора Мауна-Кеа на Гавайях, если считать от ее подножия на дне океана, — 10203 метра.

Кстати, горы растут и уменьшаются. Гималаи подрастают на 2,2 миллиметра в год в результате движения тектонических плит. А в результате потепления тают льды, и высота гор соответственно тоже уменьшается.

Глобальное потепление

Экология как новая дубина Запада. Почему США обеспокоились климатом © РИА Новости/Владимир Астапкович, пресс-служба президента Украины

Кроме того, например, в последние годы наблюдается похолодание.

А данные учёных о количестве льда и снега в Антарктиде противоречат "теории потепления". Запасы льда за последние 30-40 лет на этом континенте только увеличиваются.

Изменения климата требуют большого внимания, но "теория глобального потепления" стала сегодня частью обширной политической компании. Это часть мировой политики, а не мировой научной мысли.

Книга о глобальном потеплении ("Неудобная правда") была написана не учёным, а вице-президентом США Альбертом Гором в 2007 году. Но сегодня выводы Гора не считаются стопроцентно очевидными.

Мёртвое море

Это не море, а озеро. Названия "мёртвое" или "соленое" просто прижились. В нем нет рыб и других морских животных, они не выживают в концентрированной солёной воде. Но есть микроорганизмы и грибы.

Считается, что именно здесь находились библейские города Содом и Гоморра. Пока что это только теория или легенда.

Но ведь в Библии сказано, что эти города были "стёрты с лица земли". Так что вряд ли их когда-нибудь найдут, разве что на дне Мёртвого моря.

Мёртвое море находится ниже уровня мирового океана. Самая "нижняя" точка суши на Земле. Это действительно так. А с 1975 года оно стало ниже ещё на 16 метров. Научное объяснение — пересыхают реки, питающие это озеро. Ненаучное — слишком много на Земле живёт "неправедников".

Люди и динозавры

Никогда не жили на планете вместе. Сегодняшняя наука считает, что люди появились через 63 миллиона лет после того, как динозавры вымерли. Некоторые учёные, кстати, ставят под сомнение и существование самих динозавров.

ЕДА и НАПИТКИ

Суши

В переводе с японского это "уксусный рис". Рыба в этом японском блюде не является обязательным ингредиентом.

Кофе

Не обезвоживает организм. Вернее, кофеин, конечно же, является диуретиком. Но количество воды, которое находится в чашке кофе, компенсирует этот эффект. Особенно, если это, например, американо или латте.

Плотный завтрак

Хочешь жить — умей лечиться: Супрун рассказала, чем нельзя запивать лекарства © Facebook, Уляна Супрун

На самом деле есть лучше всего небольшими порциями в одно и то же время пять раз в день.

Алкоголь

Убивает клетки мозга. Это очень большое преувеличение. Если ваш дневной рацион — пять раз в день (смотри выше) — только алкоголь, то такая «диета» действительно приведёт к смерти. И не только мозга. Но при периодическом и умеренном режиме потребления алкоголя клетки мозга не отмирают.

Однако алкоголь очень вреден даже при умеренном потреблении по комплексу причин.

Плавать после еды

"Не плавай после еды!" — любимый лозунг на пляже. Плавать в море или реке после еды так же безопасно, как и на пустой желудок. Может быть, немного сложнее. А вот алкоголь в этом случае приводит к смерти. Статистика есть, и она очень печальная.

Мозг работает на 10%

Это происходит при выполнении какого-то несложного действия. Например, когда человек пишет или говорит, или смотрит кино. При каждом действии работает одна часть мозга. Но при переключении на другое действие работает уже другая. В целом в течение даже одного дня человек задействует около 80 процентов мозга.

Левши и правши

Левши имеют более развитое правое полушарие мозга. Это так, но последовательность такая: активная работа левой рукой развивает правое полушарие! А не наоборот.

Так что если кто-то хочет стать более "творческим", начинайте есть, писать и рисовать левой рукой. Особенно если вы художник-абстракционист, сочинитель фантастики или музыкант. Ведь правое полушарие мозга отвечает за образное мышление и интуицию, а левое — за логику и анализ.

Кстати, учёные всерьез советуют для развития творческого начала жонглировать левой рукой, прыгать на левой ноге. Ну и, конечно, посещать выставки, концерты. И побольше читать. Очень развивает и лево- и правополушарных.

После бритья

Волосы становятся более жёсткими после бритья, когда отрастают. Это не так. Эффект кажущийся. Проводились исследования! По сравнению с гладкой кожей возникает ложный эффект — новые волосы кажутся толще.

Всего 30 лет

Такова была продолжительность жизни в Средневековье. Это не так. Если не учитывать огромную младенческую и детскую смертность из-за плохой еды, голода и ужасающей антисанитарии, то цифры совершенно другие.

Люди Средневековья, дожившие до совершеннолетия, жили по 60-65 лет и гораздо дольше.

Прививки и аутизм

Никакой связи между аутизмом и какими-либо прививками не выявлено, несмотря на многочисленные исследования.

Ген гомосексуализма

Гомосексуализм — это "врождённое". Нет, никакого гена мужеложства не существует. Это приобретённое качество.

Гомосексуализм — это болезнь

Комитет общественного здравоохранения при нью-йоркской медицинской академии в 1963 году сделал такое заключение: "Гомосексуал — это индивидуум с нарушениями в эмоциональной сфере, не способный к построению гетеросексуальных отношений".

До 1990 года гомосексуализм по классификации ВОЗ считался психическим (психоэмоциональным) заболеванием. В 1990 году был исключен из этого списка.

Решение принималось в результате голосования группы врачей. Как указывают оппоненты этой классификации, "референдумы в науке недопустимы". Но факт остаётся фактом — именно по классификации ВОЗ гомосексуализм сегодня не считается заболеванием.

Библия, Евангелие и гомосексуализм

Христианам запрещены гомосексуальные связи. Это, безусловно, так. Современные защитники мужеложства считают, что эти постулаты могут толковаться иначе. Запрещены только преступные или ритуальные действия, или "без любви". Две истории из Библии особенно известны и являются сегодня предметом дискуссий.

В Книге Бытия (история Содома и Гоморры), в Книге Судей (история про левита в Гиве Вениаминовой) после требования дать им "познать" пришельцев содомляне были истреблены. Колено Вениаминово после аналогичных запросов было практически уничтожено.

Приверженцы "либерального богословия" считают, что это истории про насилие, а не про однополую любовь.

Однако и старинные, и средневековые (Мартина Лютера), и современные переводы дают однозначный ответ.

Заповедь Моисея:

"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут они преданы смерти".

Во всей Библии нет ни одного упоминания о том, что только преступные или ритуальные гомосексуальные действия являются грехом.

Также и в Евангелии. В Посланиях Римлянам и Коринфянам апостола Павла (входят в Новый Завет). "Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь… ни блудники, ни мужеложники, ни воры… Царства Божия не наследуют".

Миром правит "голубое лобби"

Это недоказуемо. Кроме того, есть определенные сложности в статистике. Трудно определить процент гомосексуалистов во власти, не все это афишируют, многие из гомосексуалов имеют или имели в прошлом гетеросексуальные семьи. И что значит "правит"? Кто именно осуществляет власть сегодня в мире?

Но в любом случае, скорее всего, это не так. Есть пропаганда сексуальной "свободы" в странах Запада, в том числе на государственном уровне. Но процент гомосексуалистов и лесбиянок среди членов правительства, президентов, управляющих бизнес-корпорациями всё-таки невелик.

Гораздо проще было со статистикой в античные времена. При династии Юлиев — Клавдиев (которая закончилась на императоре Нероне) все императоры имели гомосексуальные связи. Кроме Октавиана Августа и самого Клавдия. С 27 года до нашей эры до 68 года нашей эры миром (если понимать под "миром" Европу и Римскую империю) действительно правило "голубое лобби".

Хотя скорее это поведение императоров Рима попадает под определение "сексуальная распущенность" и "промискуитет". Гомосексуальные связи в Древнем Риме не были чем-то уникальным.

Запрещались связи с жёнами и детьми свободных граждан. Но эти законы как раз и переступали императоры. Возмущение общества (патрициев, сенаторов, богачей) вызывало то, что императоры не только забирали себе чужих жён, но и частенько уничтожали их мужей.

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

«Элементарно, Ватсон!»

Этой фразы в рассказах о Шерлоке Холмсе нет. Она появилась в последующих экранизациях и стала любимой присказкой для анекдотов и мемов.

Эйнштейн

Очень плохо учился и не сдал экзамен по математике. Это неправда. Эйнштейн учился в школе очень хорошо, особенно по математике (увы двоечникам!). При поступлении в высшую техническую школу Цюриха математику и физику он сдал на отлично. Надо сказать, что он был младше всех поступающих на два года.

По сути Эйнштейн был вундеркиндом. Он великолепно знал физику уже в 11 лет. Любил алгебру и геометрию. Очень много читал книг по этим наукам. Но школьную систему образования ненавидел. И не "подтягивал" оценки по другим предметам, не видел в этом смысла.

Сохранился его аттестат, в котором Эйнштейн получил высшие оценки (6) по физике, алгебре и геометрии. Худшая оценка — французский (3).

Наполеон

Император был очень маленького роста. Такого, что даже стремена приходилось для него специально подтягивать. Конники и наездники рассказывают, что у него были короткие шенкеля (часть ноги от колена до ступни).

Нет, у Наполеона был вполне приемлемый мужской рост для начала 19 века — около 170 см. Но наездник он был не изящный. Император сутулился, не очень был красив в седле. Зато мог без признаков усталости преодолевать за день 20-30 километров на лошади.

Лошадей меняли, конечно. В походе в Россию императора сопровождало около 100 лошадей.

Клеопатра

Знаменитая египетская царица не была египтянкой. Она происходила из рода Птолемеев, наместников Египта. Это род одного из военачальников Александра Македонского. Птолемеи происходят тоже из греческой провинции Македонии.

Второй миф — красота царицы. Она была некрасивой. Но умной и очень обаятельной. Остроумной, интересной, с выдумкой умела себя подать. Чем и очаровала Цезаря, а потом Марка Антония.

К Цезарю она прибыла на плечах рабов в мешке для постели (а не в ковре, как на картинах). И стала умолять его на коленях о политической помощи. Но эта помощь совпадала с планами самого Цезаря. Ничего умнее нельзя было придумать! Просить Цезаря о том, чего он сам желает, на коленях. Конечно, он был очарован. Тем более что ему было 52, а Клеопатре — 22 года.

К Марку Антонию она прибыла на корабле с пурпурными парусами, с золочёной кормой и покрытыми серебром веслами. Он был поражён, ещё не увидев Клеопатры.

Существует 16 только известных нам на сегодня Клеопатр, и все они были царицами. Это было родовое имя для девочек клана Птолемеев.

Полное имя "нашей" — Клеопатра Седьмая Филопатор.

В кино царицу играли красивейшие актрисы — Элизабет Тэйлор и Моника Белуччи. Но на монетах времени ее правления мы видим более-менее достоверный портрет (других не сохранилось). Большой нос с горбинкой, выступающий подбородок — это родовые черты Птолемеев.

Она была полиглотом, знала семь языков. А ее голос "ласкал слух", как о том пишет Плутарх.

Ум, образование, ласковое обхождение с мужчинами, высокая сексуальность и "хороший самопиар", как сказали бы сегодня. Рецепт соблазнения на все времена.

Нерон

Нерон сжёг Рим, чтобы на фоне пылающей столицы сыграть и спеть в натуральных декорациях. Это миф ещё времён Древнего Рима.

Нерон узнал о пожаре, будучи вдалеке, "в командировке". И он вовсе не стал петь и пировать. Наоборот, принял энергичные меры по спасению столицы. Распорядился открыть свои дворцы для бездомных, наладил поставки продовольствия. Впоследствии отстроил Вечный город, лично приказал делать безопасные расстояния между домами.

От мифа остались многочисленные драматические псевдоисторические картины, как Нерон поет и играет на музыкальных инструментах, а за его спиной пылает Рим.

Гладиаторы

"Идущие на смерть приветствуют тебя!" — кричали гладиаторы Цезарю. Это была рискованная работа, но умирать приходилось всё-таки не очень часто. Гладиаторы были достаточно богаты, жили долго, имели высокий статус в обществе. Хороший гладиатор очень дорого стоил. Кстати, среди них были женщины. Несмотря на запреты, они при каждом новом императоре с упорством пытались отвоевать себе это право. И отвоёвывали!

Рога на шлемах

У викингов не было никаких рогов на шлемах. В битву в таком шлеме мог идти только самоубийца. Оружие врага легко цепляется за рога — и прощай, рогатый викинг.

Считается, что эти шлемы появились после цикла опер Вагнера "Кольцо Нибелунга".

Катана

Знаменитое холодное оружие самураев. Это не меч, а сабля. Нет, это всё-таки меч. Причем двуручный. Классификация зависит от длины клинка, а не от его формы. Катана имеет изогнутый клинок (как сабля), но по способу использования и по длине клинка это меч.

Впрочем, как сказал кто-то из японских самураев, "достоинство человека не определяется длиной его меча".

Бумеранги

Они всегда возвращаются. При умелом броске, конечно. И не все, а только специальной конструкции. Миф в том, что их использовали для охоты на кенгуру. Самец кенгуру весит 70-80 килограммов, и единственное, что может сделать метатель бумеранга после попадания в кенгуру, попытаться как можно быстрее убежать.

Бумеранг при броске имитирует свист коршуна. Используется для охоты на птиц. Был распространен не только в Австралии, но и в Африке, Европе. В Древней Греции были свои бумеранги. А в гробнице египетского фараона Тутанхамона была найдена коллекция царских бумерангов, которым уже 3000 лет.

Три астронавта на орбите Земли (на станции "Мир") повторили один и тот же опыт. Немец, француз и японец в 1992, 1997 и в 2008 годах бросали свои бумеранги, чтобы удостовериться — они функционируют в невесомости так же, как и в атмосфере.

Универсальное оружие для звездных систем.

Закончим одним из самых известных мемов интернета —

"Британские учёные"

Смерть и налоги. Британские ученые выяснили, кто в стране чаще умирает от коронавируса © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Феноменом заинтересовались реальные британские учёные и выяснили, что во всем виноваты пиарщики. Люди, которые составляют пресс-релизы, упрощают и огрубляют идеи научных исследований.

Цель — сделать вывод понятным для обывателя. И конечно, поиск сенсации.

Но исследование, похоже, запоздало. Мем "британские учёные" породил множество анекдотов:

"Британские ученые выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала".

"Британские ученые выяснили, сколько минут сможет спокойно прожить человек, оскорбивший Рамзана Кадырова".

"Британские учёные выяснили, что шоколад поднимает настроение, они, наверное, ещё водку не пробовали…"

И лидер рейтингов:

"Британские учёные выяснили, что жизнь уходит на то, чтобы на нее зарабатывать".